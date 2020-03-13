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 Суспільство
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Все про:Київ (7414) паркування (83) Музей Майдану (14)

 На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють квітники, щоб перешкодити незаконному паркуванню автомобілів

Проїжджі смуги Алеї Героїв Небесної Сотні прикрасять бетонними квітниками, які незабаром засадять квітами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності.

Зазначається, що вздовж алеї ці клумби виставлено таким чином, щоб обгородити під'їзд до тротуарів і цим завадити паркуванню автомобілів, яке на цій території незаконне. Першу частину квітників встановлено 18 лютого 2020 року. Тоді ж у різних місцях алеї розміщено ілюстровані стенди з інформацією про майбутній меморіал і музей, а також про пам'ятні об'єкти в цій місцевості.

"Під час виконання робіт маємо складнощі з запаркованими автомобілями. Навіть із поліцією не вдається розігнати всі авто та завершити встановлення заплановану кількость клумб", – розповідає заступниця генерального директора з будівництва Оксана Моргун. Вона додає, що за два тижні після встановлення першої партії чотири квітники вже зруйновані.

На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють квітники, щоб перешкодити незаконному паркуванню автомобілів 01

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Всього передбачено встановити 150 бетонних квітників, наповнених ґрунтом, де згодом висадять квіти. На кінець квітня заплановане висадження рослин. Роботи з ініціативи Націоналного музею Революції Гідності проводить КП УЗН Печерського району. За попередніми даними, комунальне підприємство вирішило висадити чорнобривці.

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"Бетонні перешкоди дієві проти незаконного паркування автомобілів, але потрібен час, аби водії запам'ятали, що на алеї розміщені ці перешкоди та нарешті почали дотримуватися правил дорожнього руху в пішохідній зоні", – пояснює Оксана Моргун.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181248
 
   
 Топ коментарі
 
до Маршу патріотів у День ветеранів
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По хорошему там не вазоны нужны, а мемориальные плиты.
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до Маршу патріотів у День ветеранів
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Ватник, ти ж мене порохоботом називав. Мерщій в аптеку по зеленку та голову полікуй.
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Не свисти. В моєму архіві є коментар з ніком дуже схожим на твій.
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Дебіл, читай уважно мої коментарі, бо вилізе тобі падаль кацапська.
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а нахрена хоть на переходе что то ставить. ??
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Це така тема розпилу бабла? А патруля поліції, який би виписував штрафи недостатньо? Чи ті, хто там паркувався не підпадають під дію ПДР? Най паркуються хоч кожен день - кожен день виписувать штрафи. Не сплатив у відведений термін - вилучення прав. Все! І оленів немає, і додаткові надходження до бюджету. Але ж там готель, в якому депутани живуть. Як же ж їх можна штрафувать!?!
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В'їзд на алею перекритий, там не паркуються.
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 Ольга Скороход
Ви давно були на Алеї. Паркуються, і дуже щільно.
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Вчора вдень. Не знаю як там зверху, але внизу коло Майдану машин не було.
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А шлагбаум на вьезде поставить не додумались? Или тогда на откат сложнее накинуть, потому что себестоимость смешная?
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По хорошему там не вазоны нужны, а мемориальные плиты.
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А что делать с цветниками зимой ? Надо принимать умные решения и советоваться с общественностью . Плохие решения приводят к скандалам , которые нам не нужны , тем более , что речь идет о том месте , где отдали жизнь за будущее Украины лучшие люди...
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