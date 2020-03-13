 Траса Go Highway буде добудована в межах "Великого Будівництва", - координатор програми Голик

Про це заявив в ефірі каналу Україна 24 координатор Нацпрограми Юрій Голик.

"Траса Go Highway, яка проходить з Одеси в сторону Львова через Вінницю. Її не можна кинути будувати, тому що вже розпочато її будівництво, і не логічно його переривати. Її потрібно добудувати", - сказав Голик.

Go Highway потрапила до переліку першочергових при виборі об'єктів дорожнього будівництва на 2020 рік в рамках інфраструктурної програми "Велике Будівництво". Частково цей проєкт фінансують Європейський Банк Реконструкції та Розвитку та Європейський Інвестиційний Банк. Ці фінансові установи виділили 900 млн євро на добудову об'їзної дороги навколо Львова, яка є складовою частиною Go Highway, а також на реконструкцію частини траси Київ - Одеса.

Проєкт Go Highway передбачає будівництво транспортного коридору, що з'єднає Миколаїв і Одесу з польським Гданськом і, таким чином, об'єднає українське Чорноморське узбережжя з польським Балтійським. Загальна довжина траси, за проєктом, становитиме 1746 км, з яких польська ділянка має протяжність 658 км, а в Україні довжина Go Highway дорівнює 1088 км.

За будівництвом траси Go Highway, як і за роботами на сотнях інших об'єктів "Великого Будівництва" -2020 тепер можна стежити у популярному месенджері Telegram. На каналі "Великого Будівництва" щодня публікуються докладні звіти про реалізацію проєктів інфраструктурної програми у різних регіонах України.