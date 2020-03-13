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 Політика України
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Все про:дороги (871) Голик (89)

 Траса Go Highway буде добудована в межах "Великого Будівництва", - координатор програми Голик

Серед вже початих проєктів, які будуть добудовуватися в ході Національної програми "Велике Будівництво", - транснаціональний транспортний коридор Go Highway.

Про це заявив в ефірі каналу Україна 24 координатор Нацпрограми Юрій Голик.

"Траса Go Highway, яка проходить з Одеси в сторону Львова через Вінницю. Її не можна кинути будувати, тому що вже розпочато її будівництво, і не логічно його переривати. Її потрібно добудувати", - сказав Голик.

Go Highway потрапила до переліку першочергових при виборі об'єктів дорожнього будівництва на 2020 рік в рамках інфраструктурної програми "Велике Будівництво". Частково цей проєкт фінансують Європейський Банк Реконструкції та Розвитку та Європейський Інвестиційний Банк. Ці фінансові установи виділили 900 млн євро на добудову об'їзної дороги навколо Львова, яка є складовою частиною Go Highway, а також на реконструкцію частини траси Київ - Одеса.

Проєкт Go Highway передбачає будівництво транспортного коридору, що з'єднає Миколаїв і Одесу з польським Гданськом і, таким чином, об'єднає українське Чорноморське узбережжя з польським Балтійським. Загальна довжина траси, за проєктом, становитиме 1746 км, з яких польська ділянка має протяжність 658 км, а в Україні довжина Go Highway дорівнює 1088 км.

За будівництвом траси Go Highway, як і за роботами на сотнях інших об'єктів "Великого Будівництва" -2020 тепер можна стежити у популярному месенджері Telegram. На каналі "Великого Будівництва" щодня публікуються докладні звіти про реалізацію проєктів інфраструктурної програми у різних регіонах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181244
 
   
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Голик столько строил что жители проголосовали не за то шо он рекомендовал. вроде процентов 90.
так шо... "строитель" он неважный.
ибо ты либо строишь и отчитываешься, либо мелешь языком.

Какой Хайвэй то? Ту Хелл? разве шо
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ой, а шо это, барыжные папиредники начали строить дороги?
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Шо достанется Пороху в следующей каденции после ЗЕлепуда!?))))
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Однополосный хайвей - это звучит круто Траса Go Highway буде добудована в межах "Великого Будівництва", - координатор програми Голик - Цензор.НЕТ 4970
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Ну хоть что-то. Мы там колёса выломали на обратном пути из Европы. Получили две гули , которые потом поочередно взорвались. Сэкономили называется. Там такие ямищи были, что кошмар.
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Ура! А то попередники в лучших традициях своих поперечников сделали кусками, чтоб всем было понятно, что 'мы работаем', а не результат.
Эта дорога очень нужна. Она сокращает расстояние до ЧОПа из Одессы почти на 300 км, чем если ехать через Киев.

Гройсман тянул с этой дорогой. Только пиарился на этом долгострое.
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