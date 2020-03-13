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 Політика України
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 Кабмін затвердив ліквідацію ДАБІ

Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в п'ятницю затвердив проєкти постанов "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду" та "Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідні проєкти були затверджені із зауваженнями профільних міністерств і доопрацюванням протягом одного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський

"У середу буде ухвалено три кадрові рішення, де ми призначимо відповідних виконувачів обов'язків, які проводитимуть державну реєстрацію новостворених органів, і, відповідно, буде призначено голову ліквідаційної комісії ДАБІ, який здійснюватиме ліквідацію. Це буде перехідний період, який триватиме 2-3 місяці", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному засіданні в п'ятницю.

За його словами, протягом перехідного періоду (березень-травень 2020 року) інспекційний контроль не проводитиметься, проте проводитимуться камеральні перевірки щодо документів, які передають замовники будівництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181242
 
   
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Это все конечно прикольно.... но кто вместо ГАСИ будет контролировать соотвествие строек элементарным нормам? ЗЕсиси?
Какой бред, вместо того, чтобы бороться с коррупцией уничтожают структуры. Так бл..дь таможню расформируйте тогда - там тоже коррупция. *********
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теперь дома посыпятся как карточные домики
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та да - и так стремно было покупать в новостроях, так теперь это вообще превращается в какую-то русскую рулетку... Теперь и стены наверное не обязательно вертикально ставить будет - все равно х..й кто отвечать за последствия будет даже если этот дом ********* полностью
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Я вас успокою - в ГАСИ брали только бабки за согласование, а вертикальность стен всегда было на совести застройщика. А за ответственность вообще смешно говорить...
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ага.... вроде бы и так - да не совсем, какая совесть застройщика? шо ты за чушь порешь? Застройщик сегодня есть, дом продал - и его нет, а подпись должностного лица никуда не денется, поэтому они хоть и брали бабки но и ответственность была, сейчас ***** кто будет отвечать? Бомж на которого ООО оформят? ЗЕбилы - это конченные ******, я это уже давно понял. Вместо решения вопроса все крушат. В армии тоже коррупция - нах расформировать, полицию и суды - аналогично с гаси.
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Роман, ГАСК ничего не контролирует - это вымогатели.
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Шановний dd13, такі коментатори як Роман звісно ніколи не пересікались з ДАБІ, як і з будівництвом взагалі. Інакше вони б не писали подібних коментарів. І доводити їм взагалі щось не має сенсу. Тут головне "покидати каміння" - образно висловлюючись (натяк на Санжари). Тому не потрібно витрачати час.
Ну вже як зайшла мова про ДАБІ (тобто про "наболіле") повідаю для вас і для потенційно можливих читачів історію про призначення нач-ка обласного ДАБІ.
-Закінчив університет, пару років без роботи - на будівництві працювати лінь.
-Звільнили по пенсії гол.арх-ра району - зайняв його місце так як інших кандидатів на цю посаду просто не знайшлося.
-Попрацював менше року і тут в реорганізація ДАБІ ( з нинішніми повноваженнями) - подав заяку. Заявка була знову єдиною - ніхто з спеціалістів звичайно на на таку гнилу посаду не хотів іти. Став "найкрутішим" спеціалістом по будівництву в області. Прийнаймні всіх це чудо вчило як потрібно будувати.
І це начальник. Про рядових інспекторів розмова взагалі окрема. Яку якість будівництва контролюють ці "інспектори" - питання риторичне. Так само як і про "відповідність СНиПам". До речі у нас не СНиПи а ДБН вже давно і про якість написання цих ДБНів також питання окреме і досить смішне (підозрюю що пишуть їх такі собі Романи Самойленки).

Не потрібна ця структура - взагалі. Для "особливо талановитих" коментаторів, які мені будуть розповідати, що мов "в цивілізованих країнах над будівництвом хтось там наглядає" відразй відповім. Розповідайте ці казки на базарі бабусям, що продають морковку -з ними ви знайдете спільну мову. В мене все ж таки більше 30 років стажу в будівництві (проектуванні) з них кілька років поза межами України на 4-х континентах - мені ці казки нецікаві.
ПС. Дуже боюсь що на місці ДАБІ зараж же створять якусь іншу херню з тим же результатом. Саме з тим же результатом - іншого бути в принципі не може. Оскільки якщо навіть теоретично говорити про створення подібної "інспекції" то відразй постане питання кадрів. А кадри практично відсутні - кваліфікованих дуже мало (по пальцях рахувати). Вони завантажені роботою на місяці/роки наперед (і проектанти і будівельники) і ні в які ДАБІ їх калачем не заманиш.
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Роман, Вы не сталкивались с ГАСКом.

Это не структура - это карман. Чтобы получить разрешение на строительство пром. объекта, плати 150 000 - 300 000 грн. И стройся. Хочешь ввести объект в эксплуатацию - плати. Напрямую не берут. Действуют через компании, типа консультантов по подготовке документов в ГАСК.
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причем тут одно к другому? Я где-то сказал что не нужно бороться с коррупцией? Еще раз говорю - наличие плохой системы всегда лучше отсутствия какой-либо вообще. Если так рассуждать то первые кого нужно расформировывать - это таможня, суды, нацполиция... ГАСИ тут явно не во главе списка.
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и шо , жильё подешевеет гривен на ...150
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Кубло упырей разогнали. А их функции как источник коррупции - убрали из законов?
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Все права местному самоуправлени с саморегулированием. И пусть сами на себя обижаются.
Государству денег не давать но нанимать его сервисы по договору с громадами.
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Ви, зебіли, документацію далеко не ховайте, бо судячи з 6 місячного досвіду вашого "правління", через три місяці ви будете наново ДАБІ створювати.
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