 Кабмін затвердив ліквідацію ДАБІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідні проєкти були затверджені із зауваженнями профільних міністерств і доопрацюванням протягом одного дня.
"У середу буде ухвалено три кадрові рішення, де ми призначимо відповідних виконувачів обов'язків, які проводитимуть державну реєстрацію новостворених органів, і, відповідно, буде призначено голову ліквідаційної комісії ДАБІ, який здійснюватиме ліквідацію. Це буде перехідний період, який триватиме 2-3 місяці", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному засіданні в п'ятницю.
За його словами, протягом перехідного періоду (березень-травень 2020 року) інспекційний контроль не проводитиметься, проте проводитимуться камеральні перевірки щодо документів, які передають замовники будівництва.
Какой бред, вместо того, чтобы бороться с коррупцией уничтожают структуры. Так бл..дь таможню расформируйте тогда - там тоже коррупция. *********
Ну вже як зайшла мова про ДАБІ (тобто про "наболіле") повідаю для вас і для потенційно можливих читачів історію про призначення нач-ка обласного ДАБІ.
-Закінчив університет, пару років без роботи - на будівництві працювати лінь.
-Звільнили по пенсії гол.арх-ра району - зайняв його місце так як інших кандидатів на цю посаду просто не знайшлося.
-Попрацював менше року і тут в реорганізація ДАБІ ( з нинішніми повноваженнями) - подав заяку. Заявка була знову єдиною - ніхто з спеціалістів звичайно на на таку гнилу посаду не хотів іти. Став "найкрутішим" спеціалістом по будівництву в області. Прийнаймні всіх це чудо вчило як потрібно будувати.
І це начальник. Про рядових інспекторів розмова взагалі окрема. Яку якість будівництва контролюють ці "інспектори" - питання риторичне. Так само як і про "відповідність СНиПам". До речі у нас не СНиПи а ДБН вже давно і про якість написання цих ДБНів також питання окреме і досить смішне (підозрюю що пишуть їх такі собі Романи Самойленки).
Не потрібна ця структура - взагалі. Для "особливо талановитих" коментаторів, які мені будуть розповідати, що мов "в цивілізованих країнах над будівництвом хтось там наглядає" відразй відповім. Розповідайте ці казки на базарі бабусям, що продають морковку -з ними ви знайдете спільну мову. В мене все ж таки більше 30 років стажу в будівництві (проектуванні) з них кілька років поза межами України на 4-х континентах - мені ці казки нецікаві.
ПС. Дуже боюсь що на місці ДАБІ зараж же створять якусь іншу херню з тим же результатом. Саме з тим же результатом - іншого бути в принципі не може. Оскільки якщо навіть теоретично говорити про створення подібної "інспекції" то відразй постане питання кадрів. А кадри практично відсутні - кваліфікованих дуже мало (по пальцях рахувати). Вони завантажені роботою на місяці/роки наперед (і проектанти і будівельники) і ні в які ДАБІ їх калачем не заманиш.
Это не структура - это карман. Чтобы получить разрешение на строительство пром. объекта, плати 150 000 - 300 000 грн. И стройся. Хочешь ввести объект в эксплуатацию - плати. Напрямую не берут. Действуют через компании, типа консультантов по подготовке документов в ГАСК.
Государству денег не давать но нанимать его сервисы по договору с громадами.