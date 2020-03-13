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 Політика України, Суспільство
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Все про:Аваков (1508) кордон (1399) українці (1753) Кулеба Дмитро (243) COVID-19 (771)

 43 тис. українців перебувають зараз за кордоном, усі вони зможуть повернутися додому, - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі українці, які зараз перебувають за кордоном зможуть безперешкодно повернутися в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на позачерговому засіданні уряду.

Він повідомив, що пункти пропуску в країні закриваються, проте українці зможуть повернутися додому.

"Зараз у нас 43 тисячі громадян України, які виїхали тимчасово на короткий термін і мають повернутися. Вважаю, що кожен з них має право повернутися, ми їх чекаємо", - підкреслив Аваков.

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За словами глави МЗС Дмитро Кулеби, всі консульства України за кордоном готові і будуть максимально сприяти громадянам України для захисту їхніх прав та повернення додому в разі виявлення у них такого бажання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181239
 
 
 Топ коментарі
 
43 тисячі плюс 7 мільйонів. Грамотєй. Щоб ти так власні гроші рахував.
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Считаю, что каждый из них имеет право вернуться, мы их ждем", - подчеркнул Аваков. Источник: https://censor.net.ua/n3181239\\\\\\\\\\\

43 тыс. украинцев находятся сейчас за границей, все они смогут вернуться домой, - Аваков - Цензор.НЕТ 7179
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Считаю, что каждый из них имеет право вернуться, мы их ждем", - подчеркнул Аваков. Источник: https://censor.net.ua/n3181239\\\\\\\\\\\

43 тыс. украинцев находятся сейчас за границей, все они смогут вернуться домой, - Аваков - Цензор.НЕТ 7179
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43 тисячі плюс 7 мільйонів. Грамотєй. Щоб ти так власні гроші рахував.
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и тут мне вспомнился детский стишок:
Открывайте шире двери,
Я принес вам гонореи.
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Вирус держится в организме до 5 недель. Украина готова не только "мерить температуру", а и изолировать 43 тысячи человек сроком на 5 недель, риторический вопрос.. ( кроме этого как я понимаю, движение из Украины в ту строну ( за границу) не перекрыто и новые кандидаты на "заражение" только будут увеличивать общее число наших граждан за рубежом, которых мы конечно же обязаны будем принять. Кстати а как на счет иностранцев, может хоть им запретить въезд в страну. на три - четыре месяца.
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закроем мы закроем ,закроют нам .... вон уже с Италии автобус с нашими короновирусами выпустили , а словаки не пускают на вьезд то ТВ показали
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Вирус держится в организме до 5 недель.

але інфікуються навколишні 3 тижні,тиждень- до появи симптомів.
і власне цей тиждень(2-12 днів) каже-лише повне закриття кордону щось дасть..
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ну...так зеленский же их приглашал...)))))) предлагал вернуться))))) он их ждет))))
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А проверять их будут, или так - авось повезет и 43 тысячи путешествующих и работающих в Европе окажутся здоровыми?
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пощастить не всім областям.
Львівській,де один з найбільших відсотків заробітчан в Італії- точно ні (
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Сейчас лично Бубочка и ахметовский клуб Шахтиор вышлют за ними самолет! Нет, эскадрилью! А, гулять, так гулять - весь воздушный флот!
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А зміст ? Польша оголосила про безкоштовну діагностику і лікування для всіх іноземців (навіть не застрахованих) . А скільки коштуватиме це все в Україні ? Медикаменти взагалі є , чи скажуть проносити з дому вату і зеленку , як завжди .
Ну а кількість людей , які є за кордоном , то добавте 7-8 млн. і буде все ОК . Бо трошки ви помилились . Но то таке .
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смысл такой, что поставок комплектующих из Китая сейчас нет. Заводы которые их используют, дорабатывают на остатках. Потом фабрики встанут. Заробитчанам - или сидеть в Польше и проедать накопления, или поехать домой в Украину. Вот в этом и смысл.
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И швец, и жнец, и на дуде игрец.
Он точно министр МВД?
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Порохоботы, если Аваков такой плохой (а я, кстати, с этим и не спорю), то почему он все эти годы при Пете спокойно работал и не был уволен?
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а на 14 днів на карантин їх не садитимуть? усі садять, а у нас вони гулять підуть?
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