 43 тис. українців перебувають зараз за кордоном, усі вони зможуть повернутися додому, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на позачерговому засіданні уряду.
Він повідомив, що пункти пропуску в країні закриваються, проте українці зможуть повернутися додому.
"Зараз у нас 43 тисячі громадян України, які виїхали тимчасово на короткий термін і мають повернутися. Вважаю, що кожен з них має право повернутися, ми їх чекаємо", - підкреслив Аваков.
За словами глави МЗС Дмитро Кулеби, всі консульства України за кордоном готові і будуть максимально сприяти громадянам України для захисту їхніх прав та повернення додому в разі виявлення у них такого бажання.
Открывайте шире двери,
Я принес вам гонореи.
але інфікуються навколишні 3 тижні,тиждень- до появи симптомів.
і власне цей тиждень(2-12 днів) каже-лише повне закриття кордону щось дасть..
Львівській,де один з найбільших відсотків заробітчан в Італії- точно ні (
Ну а кількість людей , які є за кордоном , то добавте 7-8 млн. і буде все ОК . Бо трошки ви помилились . Но то таке .
Он точно министр МВД?