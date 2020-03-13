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 Політика України
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Все про:ВР (7226) журналістика (986) карантин (147) ЗМІ (762) COVID-19 (771)

 Не більш як один журналіст від видання і без доступу в кулуари: Рада через коронавірус вводить нові правила для ЗМІ

Верховна Рада вводить нові правила доступу для представників ЗМІ - в будівлю пускатимуть лише одного журналіста від видання або телеканалу.

Про це заявив на брифінгу речник Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У зв'язку з карантином вирішено обмежити доступ журналістів у кулуари. Але щоб ви мали можливість працювати на третьому поверсі на преспойнті. Фактично ми вводимо систему (доступу. - Ред.): від одного каналу - одна знімальна група... Якщо ми говоримо про інші ЗМІ, то буде доступ для одного журналіста (від видання чи агенції. - Ред.)", - сказав він.

Разумков підтвердив, що під час обговорення питання обмеження доступу преси до парламенту лунали пропозиції повністю заборонити журналістам приходити в Раду.

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"Але розуміючи, що ви будете все одно працювати, зокрема на вулиці, було ухвалено рішення про доступ на третій поверх... Думаю, якби ми повністю обмежили доступ журналістам у парламент, то ви критикували б нас іще більше… Тому я думаю, що ми запропонували компромісний варіант", - зазначив він.

Голова парламенту запевнив, що народні депутати "будуть приходити до вас і давати коментарі... Думаю, депутати самі в цьому передусім зацікавлені".

Разумков при цьому закликав пресу за змогою працювати дистанційно. Телеканал "Рада" забезпечить трансляцію пленарних засідань.

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"Я закликаю не розгойдувати човен... Передусім ми дбаємо про вас як про четверту владу", - звернувся спікер до преси. За його словами, обмеження для преси будуть чинними, допоки буде чинною постанова Кабміну про карантин.

Також Разумков повідомив, що журналістам на час карантину видаватимуть спеціальні бейджі тимчасової акредитації. Про умови отримання такої акредитації пресслужба ВР повідомить додатково.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181237
 
 
 Топ коментарі
 
Так можна і Зє оголосити царем.Довічно. А хвулє, НАЖАЛИ, ЧИ НЕ НАЖАЛИ І НА ЯКІ ТАМ КНОПКИ... Головне, Разумков оголошувати буде..
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под шумок коронавируса начнут делать гадости, но чую коронавирус тоже имеет свое чувство юмора...
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Слуги Зелені, ніяких обмежень! Будьте тварі ближче до народу!
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Слуги Зелені, ніяких обмежень! Будьте тварі ближче до народу!
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Так можна і Зє оголосити царем.Довічно. А хвулє, НАЖАЛИ, ЧИ НЕ НАЖАЛИ І НА ЯКІ ТАМ КНОПКИ... Головне, Разумков оголошувати буде..
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угу, най дивляться, щоби вони потім не заздрили зараженим короновірусом...
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Зеленые идиоты считают, что вирус исходит от народа, а их он не затронет. Закрывайте свою зРаду и сидите дома. Нехрен идиотские законы принимать. Предатели. Хотя можете сидеть и кучненько так, чтобы поудобнее было заражаться.)
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под шумок коронавируса начнут делать гадости, но чую коронавирус тоже имеет свое чувство юмора...
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Вот оно... Вот... Началось. Ну теперь то можно принимать что угодно.. Переписываться с женщинами легкого поведения, голосовать сразу за пятерых ( ну это уже чисто на сколько хватит длины рук), возможно даже "носить конверты" по залу станет значительно легче. Опять таки Киве чесать где придется. Просто райское место Рада, когда без всевидящего ока прессы.
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І обов'язкове хлорування ВР,з розрахунку 3кг на одну голову.
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Пригадую, скільки гніву і шуму було, коли Порошенко ввів обмежений воєнний стан. Верещали про наступ на свободу слова. Чому тепер ті ж самі рупори сидять з языками в дупі?
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Порошенко ввел военное положение после того, как сам же специально послал моряков заведомо в лапы врагу.
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ЗЕМЛЯ! СМИЧКА З ОРДЛО! -НАХРІН ТАМ ЖУРНАЛІСТИ
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Під цим "соусом" продажні бездарі протягнуть антиукраїнські закони. Про дерибан Української землі і про кастрацію Української мови У цьому весь сенс патякання про коронавірус - заборонити масові протестні акції і доступ ЗМІ.
Якщо раніше він (вони) були просто дебіли з кварталу, то тепер - злочинні бездарні дебіли біля керма країною.
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лучше не больше 1 депутата от партии … посмотрим на голосование ….
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Если эта Рада в тихаря под предлогом корововируса примет какие-то законы считать их предателями Украины!
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"закон" про землю, треба негайно помістити в карантин, а раптом у нього короновірус. адже викликає підвищений градус напруги у суспільстві..
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Суки, зеленые мрази, малоросские подонки воспользуются своим карантином и напринимают такое, о чем мы даже не догадываемся!
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носить намордіки з автономним повітрям, зарплати повинно вистачити на таке.
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