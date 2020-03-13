EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  490  5
Матеріали за темою:
Все про:вірус (388) Олімпіада (263) Токіо (6) Японія (240) COVID-19 (771)

 Скасування або перенесення Олімпіади-2020 не розглядається, - міністерка Олімпійських ігор Хасімото

У п'ятницю Японія заявила, що має намір провести "безпечну" Олімпіаду в Токіо відповідно до графіка.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так міністерка олімпійських ігор Японії Сейко Хасімото відреагувала на пропозицію президента США Дональда Трампа про річну відстрочку Ігор через пандемію коронавірусу.

"МОК і організатори Олімпіади-2020 взагалі не розглядають можливість скасування або перенесення Ігор. Наскільки мені відомо, вони продовжують підготовку до безпечних Ігор, які, як і планувалося, відкриються 24 липня", - сказала вона журналістам у п'ятницю.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 у Токіо мають відбутися з 24 липня по 9 серпня.

Читайте також: Через коронавірус церемонія запалювання вогню Олімпіади-2020 відбудеться без глядачів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181236
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
министр олимпийских игр\\\\\\\\\\\

ээээ, о б*же.
вроде даже "братья" не додумались до такого.
хотя японцы хоть не воруют.
 показати весь коментар
 
 
Только посмотрите на эту японскую рожу. Ей и пандемия пох. Вложили в Олимпиаду кучу бабла, зачем же ее закрывать, пусть заражаются все кому ни лень.))
 показати весь коментар
 
 
да, вложили, но не разворовали.
у японцев Премьер помер от того шо за 3(вроде) года имел отпуск пару дней.
великая нация, уважаю. но Сралин их обманул, как и всех(тоже уважаю, но тока за невероятную подлость)
 показати весь коментар
 
Великая нация, а я говорю за власть - она если великая, то свой народ за быдло не считает. У тебя в паРаше тоже великая власть? Пушечное мясо выкидывает на Донбасс и в Сирию регулярно.
 показати весь коментар
 
та я за японцев написал.
насчет величия - почитай.те про Соноду.
Чувак воевал, потерял всех своих солдат(взвод), но продолжал еще 20 лет партизанить в одиночку.
У японцев в крови шо называется это. Солдаты они крайне мужественные, почти как немцы. А то и получше.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору