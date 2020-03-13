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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (7226) Геращенко Ірина (981) карантин (147) Європейська Солідарність (285)

 Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає терміново провести позачергове засідання Верховної Ради України і пропонує план дій для протидії епідемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявила нардепка Ірина Геращенко у відеозверненні.

"Ми наполягаємо на негайному зібранні парламенту на позачергову сесію для серйозної предметної розмови один з одним про те, як протистояти коронавірусу, яке протягом трьох тижнів блокує керівництво Верховної Ради і монобільшість", - зазначила вона.

Геращенко назвала основні пункти, які мають бути виконані владою найближчим часом, і питання, на які суспільство має отримати відповіді.

"Наскільки країна забезпечена тестами і апаратами штучної вентиляції легенів, не тільки Київ, а кожен регіон. Гарантування безпеки кордонів і сполучення, особливо з країнами, де епідемія набула значних масштабів. Зокрема, Збройні сили України і прикордонники. Це має бути поблизу лінії зіткнення. Як працює в цих екстремальних умовах система КПВВ, щоб вірус не подорожував з окупованих територій, з Росії на територію України. Ухвалити відповідні рішення, зокрема законопроєкти, що стосуються відповідальності проти тих осіб, які не дотримуються відповідних рекомендацій, щоб не поширювати епідемію в Україні. Провести економічний аналіз і ввести податкові канікули на час карантину, а також звернутися до підприємств, і де можливо - перейти на дистанційну роботу", - наголосила вона.

Геращенко зазначила, що обов'язковою є участь у цьому засіданні президента, прем'єр-міністра, секретаря РНБО і, звичайно, профільних міністрів, які відповідають за ситуацію в медицині, економіці, за безпеку кордонів.

Вона також звернула увагу на те, що всі державні діячі, політики, лідери громадської думки мають інформувати суспільство про засоби профілактики коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо боятися сказати, що Росія - агресор, то розраховувати на підтримку санкцій проти РФ від інших країн не варто, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181235
 
   
 Топ коментарі
 
Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 931
Ирка новый лидар оппозиции?
А куда старый делся? Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 2294
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Доречі, а де Шмакля? знову стирчить?
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сразу как рябую тряпку турнули, отчалил на виллу в испанию. Затихарился Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 1847
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Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 931
Ирка новый лидар оппозиции?
А куда старый делся? Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 2294
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Доречі, а де Шмакля? знову стирчить?
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мне не интересно)
мне интересно где чел который нас всех спасёт))
он точно не обосрался?))
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За це відповідає всенарідно обраний прєпіздєнт. Ото ж я запитую - де Торчок, який має всіх нас врятувати?
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всенароднообраный в Киеве!)
я спрашиваю невиноватая куда сдристнула?))
може це наклеп?))
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откуда ты знаешь, что всенарідно избранный в Киеве, а не в Омане с Патрушевым ?
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мочи отхлебнёшь из горловского нужника на автовокзале
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))))))
бросил вас лидар как котят помоечных?)
а он точно вернется?))
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твоему хлебанию из горловского нужника ? )))
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паникёров нада расстреливать. прямо на месте Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 5987
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сразу как рябую тряпку турнули, отчалил на виллу в испанию. Затихарился Фракция "ЕС" настаивает на немедленном созыве внеочередного заседания Рады и предлагает план по противодействию эпидемии коронавируса, - нардеп Геращенко - Цензор.НЕТ 1847
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.
Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу,

.
нема спокою дов.. маргіналам.. Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко - Цензор.НЕТ 4931
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А по договорняках Єрмак -Козак-РАШІСТИ коли зберетеся?
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медведчука московского посредине для полноты картины не хватает
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та тебе для непрекращающегося поноса одного упоминания того, шо справа, хватает.

а если упоминания нет, то ты сам вспомнишь и насрёшь.
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а тебе то что?
он тебе тоже небезразличен?)
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просто не люблю зелёных мух, расплодившихся благодаря твоему говнищу.

они мне нормально работать мешают
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и когда ты работать только успеваешь, номерной? Круглосуточно строчишь на форуме))) Пальцы в кровь Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко - Цензор.НЕТ 894
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Они по тех договорняках - все в доле..
У каждой с.ки то бизнес на Параше, то "тесные экономические связи".
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Есть минздрав, Кабмин, РНБО - куда еще Раде собираться - попиариться? Они чем-то руководят?
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в голове квартальных идиотов нет никакого короновируса. у них другие заботы: дать воду в Крым, капитулировать на Донбассе и посадить всех волонтеров и воинов АТО.
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Ну что Вы, Ирина; зелёная команда не понимает вообще о чём вы говорите. Они мыслят совсем в других категориях: "надо просто перестать стрелять", "придёт весна - будем сажать", "кончилась эпоха бедности" и т.д.
Вы пытаетесь разговаривать с арлекинами и буратинами.
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А какое практическое значение (кроме личного пиара) может принести для Украины такое внеочередное заседание ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО органа?
Они что внесли какой то законопроект , который нужно срочно принять?
В чем суть этих позвизделок пардон - "серьезного предметного разговора друг с другом о том, как противостоять коронавирусу"
Или все таки - чистый пиар?
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Выражение испанский летчик заиграло новыми красками)))
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Служанка трёх господ раздухарилась, пока босса нет)))
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Ага, ЩАС. Вас послушать- себя обмануть. Угробили за 5 лет медицину. На всю страну 50 аппаратов ИВЛ! Не говоря уже обо всем остальном. А теперь у вас новый "план"? Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко - Цензор.НЕТ 1268
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Женщину 21-го века выпускайте! И фото её на всех границах развесьте - Вирус сам сбежит или здохнет.
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Цинизм ПЕС - зашкаливает. Сами рисуют на глухой стене воображаемую дверь и Сами потом орут, что эту дверь им кто то не открывает - театр абсурда.
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