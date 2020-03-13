 Фракція "ЄС" наполягає на негайному скликанні позачергового засідання Ради і пропонує план із протидії епідемії коронавірусу, - нардепка Геращенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявила нардепка Ірина Геращенко у відеозверненні.

"Ми наполягаємо на негайному зібранні парламенту на позачергову сесію для серйозної предметної розмови один з одним про те, як протистояти коронавірусу, яке протягом трьох тижнів блокує керівництво Верховної Ради і монобільшість", - зазначила вона.

Геращенко назвала основні пункти, які мають бути виконані владою найближчим часом, і питання, на які суспільство має отримати відповіді.

"Наскільки країна забезпечена тестами і апаратами штучної вентиляції легенів, не тільки Київ, а кожен регіон. Гарантування безпеки кордонів і сполучення, особливо з країнами, де епідемія набула значних масштабів. Зокрема, Збройні сили України і прикордонники. Це має бути поблизу лінії зіткнення. Як працює в цих екстремальних умовах система КПВВ, щоб вірус не подорожував з окупованих територій, з Росії на територію України. Ухвалити відповідні рішення, зокрема законопроєкти, що стосуються відповідальності проти тих осіб, які не дотримуються відповідних рекомендацій, щоб не поширювати епідемію в Україні. Провести економічний аналіз і ввести податкові канікули на час карантину, а також звернутися до підприємств, і де можливо - перейти на дистанційну роботу", - наголосила вона.

Геращенко зазначила, що обов'язковою є участь у цьому засіданні президента, прем'єр-міністра, секретаря РНБО і, звичайно, профільних міністрів, які відповідають за ситуацію в медицині, економіці, за безпеку кордонів.

Вона також звернула увагу на те, що всі державні діячі, політики, лідери громадської думки мають інформувати суспільство про засоби профілактики коронавірусу.

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