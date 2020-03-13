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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ спростувало інформацію про заборону обслуговування пацієнтів з ГРВІ в приватних лікарнях

В мережі з'являється інформація про те, що нібито є "Розпорядження МОЗ України" не брати в приватних лікарнях пацієнтів з симптомами ГРВІ. Ця інформація не відповідає дійсності і є маніпулятивною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ України закликає всі приватні лікарні та клініки максимально якісно надавати свої послуги всім пацієнтам, які до них звертаються, не сіяти паніку. Головне завдання лікаря - надавати кваліфіковану допомогу, особливо зараз, коли ми повинні об'єднатися заради протистояння ситуації навколо коронавірусу на території України", - сказано в повідомленні.

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Крім того, МОЗ України закликає всіх громадян уважно ставитися до свого здоров'я і за будь-яких симптомів відразу звертатися до сімейного лікаря і не проводити  самолікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181234
 
 
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