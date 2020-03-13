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 Події, Спорт
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 Через коронавірус відкладено всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня, - УЄФА

Наступного тижня не відбудуться всі заплановані матчі в турнірах УЄФА, включно з іграми Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЄФА.

"У світлі розвитку ситуації з поширенням вірусу COVID-19 у Європі і супутніх рішень, ухвалених владою різних країн, усі матчі турнірів УЄФА, заплановані на наступний тиждень, відкладено на пізніший термін. Сюди належать матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, які були заплановані на 17 та 18 березня, усі матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, які були заплановані на 19 березня, а також матчі 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА, які були заплановані на 17 і 18 березня 2020 року" , - йдеться в заяві.

Рішення про те, коли відбудуться зазначені матчі, буде ухвалено пізніше.

У результаті перенесення матчів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, заплановані на 20 березня, також відкладаються.

Повідомляється, що напередодні європейський футбольний союз запросив представників 55 національних асоціацій, правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro взяти участь у відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Зустріч планується провести у вівторок 17 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181232
 
 
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гран при австралии отменили
вот это горе Из-за коронавируса отложены все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе, - УЕФА - Цензор.НЕТ 5179
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Хоча дивно, гонщики з у шльомах і з одного боліду якось важко кашлянути на інший...
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Дело не в спортсменах, а в зрителях, которые собираются в одном месте по несколько десятков тысяч, а без зрителей доход уменьшается.
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Плевать на футбол. Всё прекращать! Футбол вообще не важен сейчас.
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б*же, а то я как раз собирался покричать на стадиене в Уэмбли, когда сборная Нигерии играет со сборной Камеруна Через коронавірус відкладено всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня, - УЄФА - Цензор.НЕТ 3761
футбол это как армия - беги туда, пинай это, а то не трогай, и так до обеда.(правда срочникам и футболистам платят в тыщу раз с разбросом...з.п. отличается - кому-то на Майбах, а кому-то - на печенье, если хватит)
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Точна! Пусть по сети шпилят. Целее будут...
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