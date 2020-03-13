 Позачергове засідання Ради щодо коронавірусу відбудеться наступного тижня, - Разумков

Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Однак він не уточнив дату проведення.
"Скоріш за все буде позачергове засідання, яке буде пов'язано з невідкладними діями та іншими викликами, які також з'являються", - заявив глава ВР.
При цьому він зазначив, що йдеться про проведення засідання на наступному пленарному тижні.
"Я думаю наступного тижня. Я думаю, таке рішення може бути ухвалено у три способи: підписи 150 депутатів, за зверненням президента, за рішенням погоджувальної ради. Треба сформувати порядок денний. Там повинен бути виключний перелік питань. На це ще треба деякий час. Сподіваюсь, що до середи наступного тижня ми зможемо провести таке засідання", - поінформував Разумков.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я уже звернувся з питанням з приводу скликання позачергового засідання Верховної ради для прийняття законопроєкту про пріоритетне розмитнення товарів, які необхідні для боротьби з короновірусом.
Вчера медиа так называемой ДНР заявили, что в Минске договорились о прямых консультациях с украинской стороной. Офис президента Украины сообщил о создании нового консультационного совета по выполнению нормандских договоренностей без более широких объяснений
Параллельно произошло еще два события. Медведчук с благословения Путина создал парламентскую группу нормандского формата, а Сивохо создал какую-то мифическую диалоговую платформу.
Но на самом деле - это три колонны одного и того же прямого диалога Украины с ОРДЛО. Можно не сомневаться, что в ближайшее время группа Медведчука начнет встречаться с "представителями местной власти", а Сивохо будет подтягивать на площадку телеканала "Дом" местных "авторитетов". Между прочим, просто, чтобы мы все понимали, "Дом" никто не будет смотреть. Он нужен, и то лишь на начальном этапе как источник информации,
По сути, все, что мы сейчас видим, - это продуманный план капитуляции, который подается Зеленскому с одной стороны и обществу - с другой, как путь к миру.
Собственно, что делать всем тем, кто не хочет капитуляции? Нужно не допустить начала прямых переговоров. Каким образом? Зеленский реагирует только на массовые акции. Поэтому для начала нужно организовать массовую акцию протеста в соцсетях. И еще нужно говорить людям правду - мир на Донбассе будет означать войну в центре и на Западе.
К сожалению, мы подошли слишком близко к пропасти.
"Я думаю на следующей неделе...." -
они вообще не думают когда рот открывают?
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
10 отобрав с полсотни -
самые важные! -
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». -
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -
объединение Тео[1] и Гукона[2]».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
20 Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет -
го́ло!
Все до 22-х лет
30 на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» -
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
40 И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
50 «Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
60 Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
1922В. Маяковский.
Хрошо об этом написал Чепинога!!!
скільки від ОНКО сьогодні померло - порядка 250 !!!
Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев
...і це тільки від ОНКО - а від серцево-судинних ( перше місце по СМЕРТНОСТІ)....
а про таке Українця чомусь не тризвонять КОЖНОГО дня.... що Україна - вимираюча НАЦІЯ...
Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
Согласно статистическим данным Минздрава, в Украине более 1 млн больных раком, ежедневно регистрируется 450 новых случаев онкозаболеваний.
Об этом на пресс-конференции по случаю открытия онкологического центра "Добробут" Здоровью 24 рассказали онколог Кирилл Бурмич и медицинский директор по взрослому населению Татьяна Аникеева
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.Ежегодно 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак.Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них обнаружена злокачественная опухоль (20 человек в час). Из них 250 умирают (10 человек в час).Ежегодно от рака умирают около 90 тысяч украинцев, 35% - люди трудоспособного возраста.Риск развития онкологических заболеваний составляет 27,7% для мужчин и 18,5% для женщин.Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.По расчетам ВОЗ, к 2020 году количество людей, которые впервые заболеют раком, в Украине будет больше 200 тысяч.30% случаев смерти от рака обусловлены 5 основными источниками риска: высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака, употребление алкоголя.
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409
2. Интересно: сколько депутатов будет на том внеочередном заседании?