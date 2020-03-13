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 Політика України
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 Кабмін дозволив проведення засідань уряду в режимі онлайн

Кабінет міністрів України дозволив проведення засідання уряду в режимі онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене є пропозиція внести проєкт постанови, враховуючи загрози, які нас чекають, для стабільної роботи Кабінету міністрів, зміни в регламент роботи Кабінету міністрів і ввести можливість проведення онлайн-засідання Кабінету міністрів", - сказав Федоров.

Пізніше Кабмін ухвалив це рішення.

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Зокрема, згідно з прийнятим рішенням, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за рішенням прем'єр-міністра засідання уряду може проводитися онлайн, або окремі міністри можуть брати участь у засіданні окремо.

Також, за його словами, Кабмін має дозволити членам уряду брати участь у засіданнях за допомогою онлайн-трансляції, якщо вони відсутні з різних причин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181226
 
 
 Топ коментарі
 
Усю видимість влади по домівках,ВР закрити, а всю ОП з зажопістами у Мінск з ОРДЛО домовлятись.
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Усю видимість влади по домівках,ВР закрити, а всю ОП з зажопістами у Мінск з ОРДЛО домовлятись.
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Нехай засідають. Мо заразяться та виздихають.
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В Кременчуге с короновирусом нашли студента который 3 дня назад приехал из Италии
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а шо рада?рада шо?будет продолжать принимать антиукраинские законы под шумок?
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Дивимось канал Рада і реагуємо відповідно.
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журналистов в зал заседания пускать не будут.только в прессцентр.шо ты там дывыться будешь?
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Да пох. на ваш кабмин предателей. Ваши законы засуньте себе в жопу, колоборанты ху*вы
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Так они в таком режиме всю жизнь трудились на благо народа.
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Скорей всего соберутся, а может и нет... Оперативность прям зашкаливает. Это ведь не продажа земли...
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