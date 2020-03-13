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 Суспільство, Здоров'я
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 Від сьогодні у Львові заборонено всі масові заходи

Від сьогодні у Львові заборонено всі масові заходи, проте в разі гострої необхідності - за окремим рішенням штабу, може бути дозволено зібрання до 50 осіб, якщо воно стосується забезпечення життєдіяльності міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, таке рішення було ухвалено під час позапланового засідання міської комісії з питань ТЕБ ​​та НС.

"Ухвалено рішення заборонити будь-які зібрання на території міста Львова, зокрема семінари, конференції, театральні вистави, форуми, презентації, відвідування бібліотек, медіатек, спортивних залів тощо. Винятки — тільки для офіційних структур, які здійснюють функціонування міста, області у надзвичайний період і за окремим рішенням штабу — але не більше 50 людей", — зазначив мер Андрій Садовий.

Також мерія розробить систему онлайн-конференцій і нарад.

Під час засідання міської комісії також ухвалено рішення: виділити додаткові кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання; магазинам з продуктами харчування, а також аптекам рекомендовано переглянути режим роботи та перейти на цілодобовий.

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Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

Загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181225
 
 
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Коровавірус - хвороба бидла.
Бидло - це по польськи худоба.
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