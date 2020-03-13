 Від сьогодні у Львові заборонено всі масові заходи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, таке рішення було ухвалено під час позапланового засідання міської комісії з питань ТЕБ ​​та НС.

"Ухвалено рішення заборонити будь-які зібрання на території міста Львова, зокрема семінари, конференції, театральні вистави, форуми, презентації, відвідування бібліотек, медіатек, спортивних залів тощо. Винятки — тільки для офіційних структур, які здійснюють функціонування міста, області у надзвичайний період і за окремим рішенням штабу — але не більше 50 людей", — зазначив мер Андрій Садовий.

Також мерія розробить систему онлайн-конференцій і нарад.

Під час засідання міської комісії також ухвалено рішення: виділити додаткові кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання; магазинам з продуктами харчування, а також аптекам рекомендовано переглянути режим роботи та перейти на цілодобовий.

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Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

Загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.