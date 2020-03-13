EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1787  35
Матеріали за темою:
Все про:вірус (388) Яценюк (2268) COVID-19 (771)

 Сьогодні ключовий тест для влади. Люди мають відчути, що влада їх захищає, - Яценюк

Влада має виконати своє ключове завдання - захист громадян від економічної та епідеміологічної криз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу партії "Народний фронт".

"Країна перед неймовірними викликами. Хайп закінчився. Зараз пішов перший ключовий виклик для президента і для нашої країни. Якщо не буде адекватної відповіді на коронавірус і на економічні виклики, це може потягнути за собою політичну кризу", - наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Прямий контакт" з Тарасом Березовцем на "Прямому каналі" 12 березня.

"Нам в сьогоднішній ситуації такі ускладнення у вигляді економічної, політичної та ще й медичної кризи не потрібні. Опозиція думає, що вона зараз виграє. Теоретично може, тільки країна щоб не програла", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МОЗ Ємець ініціює позачергове засідання ВР для ухвалення закону про протидію коронавірусу

Влада, отримавши найбільший мандат довіри, взяла на себе відповідальність, підкреслив Арсеній Яценюк: "Нехай беруть на себе не просто всю повноту відповідальності, а й функцію виконання ключового завдання держави – захисту України і українців від економічної кризи, від медичного виклику і недопущення політичної кризи. Це їхнє завдання. І тут вони повинні себе проявити".

"З огляду на зміну світової ситуації: економіка, фінанси, банки, коронавірус, комунікація з людьми, щоб люди відчували, що країна їх захищає, - це зараз ключовий тест для уряду і для влади", - сказав Арсеній Яценюк.

Як повідомлялося, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181224
 
   
 Топ коментарі
 
сеня иди нахер
без тебя весело
 показати весь коментар
 
Умный чел. А ты зебил до сих пор вериш в украденный из нищего бюджета миллиард долларов? Все жуеш этот говнофейк?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Власть уже начала: спионерила средства защиты и выгодно загнала!
 показати весь коментар
 
 
в отношение спионерили. Проблема с глазами?
 показати весь коментар
 
Умный чел. А ты зебил до сих пор вериш в украденный из нищего бюджета миллиард долларов? Все жуеш этот говнофейк?
 показати весь коментар
 
 
где петр алексеич? не в курсах?
почему лидар оппозиции не консолидирует нацию?
вражеские голоса говорят шо последний гетьман Украины где то тупо зашухерился
инфа е якась?)
 показати весь коментар
 
 
Мне он не докладывает. Скорей всего выехал как обычно исправлять полный провал в международной политике Нелоха Оманского. А тебе Сцыкун докладывает где он ныкался уже раз 5? Кроме Омана.
 показати весь коментар
 
 
Скорей всего выехал как обычно исправлять полный провал в международной политике

в кулуарах как всегда?)

походу Акелло обосрался))
 показати весь коментар
 
 
Он готовится оманскому ослу очередной фитиль вставить! С полным основанием держись одного курса и с таким лицом не говори коротко!
 показати весь коментар
 
 
да ты шо)
скорей бы уже))
шо ти кажешь он вставить?)))
 показати весь коментар
 
- Ответь мне на вопрос:
"Что я спросил?"
 показати весь коментар
 
Сеня нормальный. если пропустить то шо он нам наложил.... лапши на уши(но хорошо шо лапши, а то щас - ложат не лапшу.... хотя и толсто)
 показати весь коментар
 
Дааа Сєня... Ти не тільки гроза Ічкерії, ти ще й не аби який троль!
 показати весь коментар
 
 
не фантазируй про стену , забор есть забор Сегодня ключевой тест для власти. Люди должны почувствовать, что власть их защищает, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4363
 показати весь коментар
 
 
Судя по минским соглашениям - чувствуют защиту власти другие люди.
 показати весь коментар
 
Для зебільної влади хайп продовжується...
 показати весь коментар
 
 
Вам старшой не нужен ? Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение
по комплексному методу... А? Сегодня ключевой тест для власти. Люди должны почувствовать, что власть их защищает, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5081
 показати весь коментар
 
 
Ключовий тест - на мишебратство. І всі його пункти влада провалила.
 показати весь коментар
 
 
ахаха, а вы иллюзии имел шоле?
правда я и не думал что так обосрутся. плюс Нотр-Дамм еще повесят на нас(ремонт то)))гг
 показати весь коментар
 
Жителей Санжар защитили ..все видели чуть вирусом незаразили и дубинками мусора людей колотили
 показати весь коментар
 
Так процес пішов - вони роблять видимість захисту від вірусу в час здачі України за договорняками ЄРМАККОЗАК
 показати весь коментар
 
 
Судя по последним событиям - Турчинову и Яценюку - ПРИГОТОВИТЬСЯ!!! как в 14г.
 показати весь коментар
 
Сеня - пуп Земли? Сеня, сколько платишь за пиар своим нулевым рейтингом? Сьогодні ключовий тест для влади. Люди мають відчути, що влада їх захищає, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2707
 показати весь коментар
 
 
Статьи о Сене,цитирование этого Великого Мыслителя-обычная заказуха за деньги,джинса.
Но не на каждом сайте встретишь такие статейки
 показати весь коментар
 
Вылезло из США корупцоинное Кулявлоб. Тебе не с менторскими речами .
 показати весь коментар
 
 
Прикрываю его заокенские хозяева...Он хоть и ублюдок, но ИХ ублюдок! Грабил же колонию Украину с подельниками.
 показати весь коментар
 
Неужели Яценюк не понимает что он до такой степени токсичен что увидев его дети начинают плакать, старушки креститься и собаки начинают выть.
 показати весь коментар
 
 
хозяева отправили с миссией...да и с Ахметовым подельники исторически, вот татарин и прпихивает его на своём ТВ канале.
 показати весь коментар
 
Что-то в последнее время на цензоре начали частенько упоминать и цитировать Яценюка, неужто господин платит за банкет?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору