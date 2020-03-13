 Сьогодні ключовий тест для влади. Люди мають відчути, що влада їх захищає, - Яценюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу партії "Народний фронт".

"Країна перед неймовірними викликами. Хайп закінчився. Зараз пішов перший ключовий виклик для президента і для нашої країни. Якщо не буде адекватної відповіді на коронавірус і на економічні виклики, це може потягнути за собою політичну кризу", - наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Прямий контакт" з Тарасом Березовцем на "Прямому каналі" 12 березня.

"Нам в сьогоднішній ситуації такі ускладнення у вигляді економічної, політичної та ще й медичної кризи не потрібні. Опозиція думає, що вона зараз виграє. Теоретично може, тільки країна щоб не програла", - підкреслив він.

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Влада, отримавши найбільший мандат довіри, взяла на себе відповідальність, підкреслив Арсеній Яценюк: "Нехай беруть на себе не просто всю повноту відповідальності, а й функцію виконання ключового завдання держави – захисту України і українців від економічної кризи, від медичного виклику і недопущення політичної кризи. Це їхнє завдання. І тут вони повинні себе проявити".

"З огляду на зміну світової ситуації: економіка, фінанси, банки, коронавірус, комунікація з людьми, щоб люди відчували, що країна їх захищає, - це зараз ключовий тест для уряду і для влади", - сказав Арсеній Яценюк.

Як повідомлялося, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.