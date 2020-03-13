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 Перше ймовірне зараження коронавірусом у Китаї виявили 17 листопада, - South China Morning Post

55-річний житель китайської провінції Хубей, імовірно, в листопаді 2019 року став першою людиною, що заразилася новим типом коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише гонконгська газета South China Morning Post, посилаючись на неопубліковані документи уряду Китаю.

Вірус у цієї людини виявили 17 листопада. Пізніше китайські лікарі реєстрували від одного до п'яти нових випадків зараження щодня, але тільки до кінця грудня стали розуміти, що мають справу з новим типом коронавірусу, повідомили джерела газети. До 15 грудня коронавірусною інфекцією COVID-19, викликаною новим типом коронавірусу, захворіли 27 осіб, а до 20 грудня - 60.

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Всього в 2019 році, за даними видання, в Китаї SARS-CoV-2 виявили щонайменше у 266 осіб. Всі вони в певний момент опинилися під наглядом медиків. Деякі випадки зараження діагностували заднім числом після того, як підозрюваних людей протестували на коронавірус.

Зараз вчені продовжують спроби встановити "нульового пацієнта", щоб знайти природне джерело коронавірусною інфекції. Найбільш імовірним природним резервуаром вважаються дикі тварини, зокрема, кажани.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181223
 
 
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похоже зараза из какой-то лаборатории сбежала...
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китайские власти решили сделать крайними летучих мышей . ну да у них же нет Порошенка на которого можна все свалить Первое вероятное заражение коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 8969
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найти гаденыша не мешало бы ......Нулевой пациент может указывать на источник заболевания, возможные пути распространения, а также являться резервуаром болезни между вспышками заболевания......... Перше ймовірне зараження коронавірусом у Китаї виявили 17 листопада, - South China Morning Post - Цензор.НЕТ 8725
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если вирус из военной лаборатории, то китайцы хорошо знают, кто является "нулевым пациентом".
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