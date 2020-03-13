 Суб'єктність ОРДЛО і статус гаранта-спостерігача для РФ: ЗМІ опублікували мінські протоколи про "консультативну раду". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в рішенні Тристоронньої контактної групи, засідання якої відбулося в Мінську 11 березня. Документи передало у розпорядження ZN.UA джерело в переговорній групі, передає Цензор.НЕТ.
У протоколі зазначається, що Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консултацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.
"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - зазначається в рішенні ТКГ.
Згідно з текстом документа, критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, окремими районами Донецької і Луганської областей України, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та ОБСЄ самостійно.
Крім того, Україна, окремі райони Донецької і Луганської областей України, Російська Федерація, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка і ОБСЄ не пізніше ніж за три робочих дні до дня першого засідання Ради повинні будуть повідомити Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи про своїх учасників засідання Ради.
Оглядачка ZN.UA Тетяна Силіна так прокоментувала рішення ТКГ: "Перше, що кидається в очі в проекті цього документа, це те, що т. зв. Консультативної ради за стіл переговорів або, пардон, "консультацій", на рівних правах і в рівному статусі саджають представників офіційної України та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Це те, від чого Київ категорично відмовлявся всі шість років. І це та помилка, вчинена в свій час Кишиневом у врегулюванні придністровського конфлікту, яку експерти настійно закликали Київ не повторювати".
За її словами, Росія є агресором, з допомогою даного формату отримує підтвердження своєї мантри "настамнет" і всідається за стіл переговорів в якості "посередника", а не учасника конфлікту.
"Можна припустити, що наші західні партнери не стануть заперечувати проти такого формату, тому що вони давно давали зрозуміти, що приймуть будь-яке рішення, підтримане Києвом і Москвою: мовляв, "головне, щоб ви домовилися між собою". Також неодноразово доводилося чути, зокрема, від французької сторони, що Києву так чи інакше необхідно розмовляти з представниками ОРДЛО, і "краще говорити, ніж не говорити".
Друге, що викликає подив і побоювання, це наявність в тексті формулювання про "необхідність всеосяжного політичного врегулювання конфлікту", і повна відсутність хоча б натяку на необхідність негайного припинення вогню, стійкого режиму тиші і забезпечення всіх умов безпеки, необхідних для цього самого політичного процесу. Хоча побіжно згадані в преамбулі проекту рішення ТКГ (навіть без зазначення назв і дат цих документів) "інші угоди, що становлять пакет Мінських домовленостей" присвячені саме питанням припинення вогню і виведення іноземних військ з території України.
Не миттям так катанням Москва пропихає реалізацію політичних пунктів "Мінська", раніше порушуючи всі пункти, що стосуються безпеки. Схоже, в нинішній переговорній команді з Банкової вона знайшла благодатних слухачів і реалізаторів своїх ідей, які, можливо, розраховують на те, що в умовах хайпи навколо наростання небезпеки епідемії коронавіруса "мінська зрада" пройде непоміченою", - пише оглядачка.
Раніше повідомлялося, що результатом переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську з участю керівника Офісу президента Андрія Єрмака і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака стала домовленість про створення Консультативної ради.
В ОП повідомили, що учасники переговорів домовилися підписати рішення ТКГ про створення Консультативної ради після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей саміту нормандської четвірки. До складу ради планують включити членів політичної підгрупи ТКГ.
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет.
замедленного действия, подписав Минские соглашения, в которых вообще нет слов
или понятия "оккупированные территории". При Порошенко не
захотели признать часть Луганской и Донецкой областей оккупированными
территориями и внести это в текст соглашений. Если это война, российская
агрессия, а не внутренний конфликт, то надо было изначально ввести военное
положение, закрыть границы, перестать торговать с россией, продавать российские
товары, поставлять свои в россию и пр.пр.пр.
Пока нашу страну погружают в хаос и истерию на фоне небезосновательных угроз коронавируса, Зеленский, глава его офиса Ермак и помощник Путина Козак на официальном уровне, документально, подготовили что ни есть, капитуляцию Украины.
Фактически, Украину втягивают в прямые переговоры с террористами и российскими наемниками, которых пытаются представить как сторону конфликта, а не российский террористов, всесторонне подконтрольную России военизированную группировку. Таким образом, Зеленский и Ермак выводят Россию из статуса странны-агрессора, что приведет к отмене экономических и политических санкций с России, чего и добивается Пути
Пацани, хто там кричав рік-два тому "ворог не в Кремлі, а на Банковій"? Починайте волати знов - тепер він реально там!
Жріть і не подавіться!!!
Документ, подписанный главой Офиса президента Ермаком в Минске, где территории ОРДЛО получили не просто субъектность, а стали равным партнером Украины по переговорам - это настолько рафинированное и хрустальное предательство, что подобного за все годы еще не было.
Даже Харьковские соглашения не были столь позорными и опасными на момент их подписания.
Что интересно, в этом документе Москву, как она и мечтала, сделали просто наблюдателем, приравняв к Германии, Франции и ОБСЕ...