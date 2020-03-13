 Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський

"Ми ліквідуємо монополію в сфері містобудування. Скажу три слова, яких чекав весь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ. Процес отримання держпослуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на ухвалення рішень", - повідомив президент на виїзному засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, будівельна сфера - одна з найбільш корумпованих галузей, особливо це стосується видачі дозволів на будівництво.
"За ці роки чиновники "налаштували" в цій галузі хмарочос зі схем і договірних. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування, навіть щодо малого будівництва. Найболючішим залишається зловживання на будівництві великих об'єктів", - зазначив Зеленський.
Великолепно.
Меня зовут Вова.
Я знаю три слова.
Три матерных слова...
Просто адрес "заноса" поменяют))
строй как хочешь, где хочешь, как можешь - и пофиг правила и стандарты, да?
Эти ребята просто профессиональные диверсанты.
Проверяющие примчали на следующий день.
Заплатил нехилый штраф. и переделал забор.
Скоро, очень скоро, мы построим город
Из надежды нашей и мечты,
А чтоб был он весел, из стихов и песен
Мы дома построим и мосты.
Скоро, очень скоро, в наш волшебный город
Всех друзей на праздник позовем.
Вместе соберемся, за руки возьмемся
И все песни лучшие споем.
............
Гаси - полностью бесполезная и корумпированая контора от А до Я. Есть деньги -- строишь любую ******, нету - ничего не строишь!
Роз'єднали ці 2 міністерства - ще один крок вперед.
А ще стільки нереалізованих ідей!
А если бы им управлял Турчинов, то российские скоторожалки бы начали работать с новой силой, подпитываемые подачками из Министерства Агрессии РФ(за гвоно одвухсоченное компенсации то)
Зєля - ліквідатор України. З чим я вас і вітаю.
про привiтання -
себе насамперед привiтай, придурку. саме ти та такi, як ти, за шмарклю i голосували.
что то все молчат , такое впечатление что Зеленского не они( 73% ) выбирали !
Теперь будут строить кто как хочет и из чего только приобретут .
Это как когда ГОСТ отодвинули и разрешили ТУ ...
теперь дома будут из дешового нелицензированого материала ..... и я так понял что и проэкт на строительство не обязателен ?
будет институт технадзора
и там уже будут другие бабки
нулей добавится...