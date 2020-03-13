 Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський

"Ми ліквідуємо монополію в сфері містобудування. Скажу три слова, яких чекав весь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ. Процес отримання держпослуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на ухвалення рішень", - повідомив президент на виїзному засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, будівельна сфера - одна з найбільш корумпованих галузей, особливо це стосується видачі дозволів на будівництво.

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"За ці роки чиновники "налаштували" в цій галузі хмарочос зі схем і договірних. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування, навіть щодо малого будівництва. Найболючішим залишається зловживання на будівництві великих об'єктів", - зазначив Зеленський.