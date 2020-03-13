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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (7226) Мінздоров'я (1226) COVID-19 (771) Ємець Ілля (4)

 Глава МОЗ Ємець ініціює позачергове засідання ВР для ухвалення закону про протидію коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за скликання позачергового засідання Верховної Ради України для голосування за законопроєкт, який передбачає низку заходів щодо захисту і протидії України коронавірусній інфекції COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, відповідну ініціативу міністр озвучив перед засіданням Кабінету Міністрів України 13 березня.

"Ми маємо захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати поширення інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та всім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон", - заявив Ілля Ємець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець

Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

Загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181216
 
 
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Коронавірус: Іспанія стала другою в Європі за кількістю заражень, випередивши Францію ..В начале эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах увеличился на 15% В Украине ещё не понимают масштабы распространения вируса, а если глубже капнуть,то у нас и средств защиты нет, слуги народа смогут только попросить помощи у Москвы "за что то",чтобы аргументировать сдачу национальных интересов государства
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И к этому... помнится как в 70 годах ХОЛЕРА косила жителей Таганрога и Крыма ,и тогда в дефиците была дистиллированная вода в ампулах для инъекций
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Мне вот интересно, американский Конгресс ушел на карантин, а Емец собирает Раду. Вроде бы сам врач...
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Вакцини немає-протидіяти не вийде.Треба організувати боротьбу з наслідками.
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З населенням буде боротьба, не на життя, а на смерть!
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Оооо. Аж но цельний Закон! А хто його писатиме? Фотограф чи тамада? Може борець або візажистка?
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Восстанавливает СЭС. Поддерживаю. И нужно каждого, кто там будет работать, предупредить о сроке в случае, если пропустят инфекцию, чтобы не брали взяток. Может, даже и охрану придется приставлять. Наши рестораторы те еще перцы. Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу - Цензор.НЕТ 2423
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ХОЧА Б РОЗУМІЄ ЗАГРОЗУ
у противагу попередньої юристочки з планшетиком...
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А если не примут? То что? Напоминает миниатюру "Табличка" от Камеди...
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