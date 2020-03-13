 Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв

Про це повідомив звільнений із полону найманців РФ журналіст Станіслав Асєєв на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішнє падіння пана Сивохо - це поштовх національного болю, а не просто рука "азовця". Бо неможливий "діалог із студентами", допоки паралельно є "Ізоляція", де у цей час можуть гвалтувати наших жінок. Це абсурд, простягати руку німцям при працюючому Освенцимі. І справа тут не у прізвищах (Сивохо, Порошенко, Зеленський etc.) - це просто абсурд. За будь-яким ім'ям", - написав ексв'язень кремлівських маріонеток.
Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
Оттоптали ему лапы
А потом он говорит:
-Это внутренний конфликт...
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vibori-2019-oleksiy-goncharenko-peremig-v-odeskiy-oblasti-50033795.html
І найкращим буде суд Лінча, самий швидкий та надійний
Де був цей мішок сівоха до Зєлі? Ніхто про цей мішок не знав. Зєля привів цей мішок з лайном.
Зєлю геть. Дострокові. Поки не пізно
идиот совковый, таки совок неискореним.
казалось бы - ну причем здесь немцы? упор надо делать на красножопых(и Путина), но деятель высрал вообще х.з. что.
хотя может он таки кошерен, либо просто дурак.
Как твой заворот кишок?"
(Сивохо в роли Доброго Фея в КВН)
Но ты знаешь, я лучше буду выходить с ним, чем продавать независимость как вы. У вас не получится подменить понятия. Его ругали за то что 5я колона существует, а вы и есть эта пятая колона, которая задурила головы так людям, что они и не поняли.А сейчас вы сюда открыто продвигаете "руццкий миръ", реально, именно вами должно будет заниматься сбу когда придет украинская власть, а она придет, можешь не сомневаться.