EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  13671  53
Все про:Донбас (15538) Асєєв (33) Сивохо (40)

 Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв

Поки в окупованому Донецьку є в'язниця "Ізоляція", в якій катують і ґвалтують українців, ведення будь-якого діалогу з терористами неможливо.

Про це повідомив звільнений із полону найманців РФ журналіст Станіслав Асєєв на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє падіння пана Сивохо - це поштовх національного болю, а не просто рука "азовця". Бо неможливий "діалог із студентами", допоки паралельно є "Ізоляція", де у цей час можуть гвалтувати наших жінок. Це абсурд, простягати руку німцям при працюючому Освенцимі. І справа тут не у прізвищах (Сивохо, Порошенко, Зеленський etc.) - це просто абсурд. За будь-яким ім'ям", - написав ексв'язень кремлівських маріонеток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки азовців, - Асєєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181214
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Упал намоченный по "примирению" Сергей Сивохо
 показати весь коментар
 
 
Требую проведения серии следственных экспериментов!
 показати весь коментар
 
 
ронили Сержа на пол
Оттоптали ему лапы
А потом он говорит:
-Это внутренний конфликт...
 показати весь коментар
 
 
Хотели кого-то весной сажать, а весна пришла и начали зелёных ронять..мордой вниз!
 показати весь коментар
 
 
нічого, скоро почнуть і саджати, головою униз
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
така ж фотка є у Гончаренко, партія ЄС
 показати весь коментар
 
 
А що каже Гончаренко про "внутрішній конфлікт"? Сивохо упал от толчка национальной боли, а не руки "азовца", - Асеев - Цензор.НЕТ 9779
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поміняється влада, Ганчарєнка ще раз скаже... Я вінават, друзья, паддался бандєравскаму абалванія. Папрашу нє судіть строго...
 показати весь коментар
 
 
Що ти несеш - влада змінилась, а Льошик виграв мажоритарку і не пішов до вашої шмаклі, а повернувся до Пороху. Мені до вподоби як Гончаренко запалює пердаки зебобіків. Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 8776
 показати весь коментар
 
 
Льошик пройшов не по мажоритарці, а по списку ПЕСа. А це як кажуть в Одессі - дві великі різниці. Йому пообіцяли прохідне місце в списку, тому він і не смикався. Не знаю, що там і кому він запалював, але ********** своє гівно не смердить. Бо послідовні.
 показати весь коментар
 
Ти таке ж саме брехло, як і всі зебіли. Для чого брехати людям в очі, якщо все всім відомо. А кому невідомо - може перевірити. Гончаренко виграв мажоритарку в Одеській області по 137 округу. Які ж ниці, зебіли.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vibori-2019-oleksiy-goncharenko-peremig-v-odeskiy-oblasti-50033795.html
 показати весь коментар
 
 
Змушений визнати, таки помилився. Подивився не на 2019, а на 2014 рік. Дійсно він переміг по мажоритарці. А як Льошик пабєду отримав? Поообіцяв рускє язик нє дать в абіду?
 показати весь коментар
 
 
Влада вже помінялася, але Гончаренко чомусь там, де і був.
 показати весь коментар
 
 
Ну скажем так. Гончаренко был молод многого не понимал. Он осознал свою ошибку и стал на светлую сторону! Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 4571
 показати весь коментар
 
 
"Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня направить / На текущую войну. / Нет войны - я все приму - / Ссылку. Каторгу. Тюрьму. / Но желательно - в июле, / И желательно - в Крыму. (Генерал)"(с)
 показати весь коментар
 
 
Да, да, все предатели, все сволочи, все подонки. Ну и ты, конечно, тоже.
 показати весь коментар
 
 
Не Лайкайте этого Митеньку! Он ничем не лучше Сивохи!
 показати весь коментар
 
 
Если я маророс Митенька то ты пассив из не традиционных! Митенькаты так и не ответил ты тормоз с рождения или это последствие травмы?
 показати весь коментар
 
 
Судить эту свинью и алкаша! Позор СНБО!!!
 показати весь коментар
 
 
згоден.
І найкращим буде суд Лінча, самий швидкий та надійний
 показати весь коментар
 
 
Він сам впав, це добре видно на відіо. Люди швидко рухались до виходу, а мішок з лайном так рухатись не може.
Де був цей мішок сівоха до Зєлі? Ніхто про цей мішок не знав. Зєля привів цей мішок з лайном.
Зєлю геть. Дострокові. Поки не пізно
 показати весь коментар
 
 
Зєля сцить написати заяву. Він вже не альфа-самець, у нього навіть кубіки салом заросли. Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 8844
 показати весь коментар
 
 
эт было подстроено, наск. мона понять, тока шо посм. видео... б*же, нас о5 обложили даже не лапшой, а говном.
 показати весь коментар
 
думаю, что сивуху мы больше не увидим.
 показати весь коментар
 
 
Так он умнее вас, клоунов, всех вместе взятых оказывается.
 показати весь коментар
 
Он сейчас, бедняга, наверное думает что лучше бы он сидел, чем видел как вы предаете страну. Быдлоиды клоунские.
 показати весь коментар
 
Щоб Сивохо більше не падав, треба йому зашморг на шию надіти і підтягувати його вверх, коли він буде спотикатись.
 показати весь коментар
 
 
В здоровому тілі - здоровий дух. Та це не про Сивуху. Та що там Сивуха, навіть не про зелених.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем "Освенциме". Источник: https://censor.net.ua/n3181214\\\\\\\\\

идиот совковый, таки совок неискореним.
казалось бы - ну причем здесь немцы? упор надо делать на красножопых(и Путина), но деятель высрал вообще х.з. что.
хотя может он таки кошерен, либо просто дурак.
 показати весь коментар
 
 
З цього проЗЕкацаполеного сівухи вже пісок сиплеться, але ж посада дає немалі статки у вигляді оплати на державній посаді за рахунок платників податків - простих людей. І це непорозуміння представляє РНБО? Людина взагалі не розуміє, що робить. ЗЕклоуни ви там геть подуріли?
 показати весь коментар
 
 
Нужно было еще пендаля выписать!!! Красавцы ветераны, РЕСПЕКТ!!!!
 показати весь коментар
 
 
"Здравствуй милый Золушок!
Как твой заворот кишок?"
(Сивохо в роли Доброго Фея в КВН)
 показати весь коментар
 
 
Если бы не было диалога за поребриком то вы еще находились там где были. А наши с вами граждане Украины уже седьмой год без гражданства.
 показати весь коментар
 
Обожаю цензор. Еще 2 года назад малейшие сомнения в том, что Порошенко - агент РФ "Лолита" автоматом зачисляли тебя в разряд "соевых", коммент удалялся (типа спам). Сегодня малейшие сомнения в гениальности и патриотичности Порошенко зачисляют тебя в разряд "зебилов" с теми же последствиями. Еще месяц назад любые сомнения в том, что нацкорпус - это мусорские шестерки Авакова - делали тебя "зебилом". Как понимаю, настал тот момент, когда нацкорпус превратился в "патриотов" и "героев"? Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв - Цензор.НЕТ 700
 показати весь коментар
 
 
Почему? Давай посмотрим как меня заспамят :-порошенко *******.
Но ты знаешь, я лучше буду выходить с ним, чем продавать независимость как вы. У вас не получится подменить понятия. Его ругали за то что 5я колона существует, а вы и есть эта пятая колона, которая задурила головы так людям, что они и не поняли.А сейчас вы сюда открыто продвигаете "руццкий миръ", реально, именно вами должно будет заниматься сбу когда придет украинская власть, а она придет, можешь не сомневаться.
 показати весь коментар
 
 
как надо не уважать себя клоуну пианисту и быть таким тупым, чтобы конченого алкаша сивуху назначить советником в РНБО? хотя о чем это я, сивуха свой чувак для пианиста по клубу тупых клоунов))))
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору