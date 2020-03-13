EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  13726  91
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1508) Бориспіль (322) COVID-19 (771)

 У "Борисполі" заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 13 березня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці заарештували півтори тонни медичних масок, які планували вивезти до Об'єднаних Арабських Еміратів та Італії.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

У Борисполі заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков 01

"Вранці заарештували в Борисполі вантаж, де було півтори тонни медичних масок, які готувалися і прямували в Арабські Емірати і Рим", - заявив Аваков.

За словами міністра, зараз маски конфісковані і відкрито кримінальне провадження.

У Борисполі заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков 02

"Я вважаю, що ці маски працюватимуть на українців", - сказав Аваков.

У Борисполі заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков 03

Також читайте: Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181212
 
   
 Топ коментарі
 
"Я считаю, что эти маски будут работать на украинуев", - сказал Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3181212

Це на якій мові арсен рюкзакович сказав?!!
А радуцького арештувати не пробував, ні? Чи друзяку найвидатнішого не можна чипати?
 показати весь коментар
 
О тож! 380 вивезли, а 1,5 показово заборонили. Суки...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Якраз цього і не встановлять. Просто відбувся досадний прокол а своїх ми не видаємо.
 показати весь коментар
 
 
Є там один "Слуга", займає посаду керівника комітету ВР з охорони здоров'я. Тільки чиє здоров'я він охороняє незрозуміло.
 показати весь коментар
 
 
питання в іншому - чи існує в Україні на 12.03.2020 законна офіційна ЗАБОРОНА на вивіз масок .... Якщо ні - то що це за дешевий цирк від рЮкзакова.... Маски це ТОВАР - такий самий як і все інше..... А відносно "моралі" - то це тільки не хАвакову "говорити"...
 показати весь коментар
 
 
пох на закон
такие как ты и воду кацапам в крым дадут
 показати весь коментар
 
Яка різниця ? Якась фірма уклала угоду з італійцями на постачання,ще до вчорашньої заборони,як до цього експортували дохріна масок в Китай. У фірмачів-попандос,а главмєнт ручки потирає.
 показати весь коментар
 
 
В Черкассах масок просто нет. Искать бессмысленно. А судя по этикетке на грузе , отправитель из Черкасс?
 показати весь коментар
 
 
"Я считаю, что эти маски будут работать на украинуев", - сказал Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3181212

Це на якій мові арсен рюкзакович сказав?!!
А радуцького арештувати не пробував, ні? Чи друзяку найвидатнішого не можна чипати?
 показати весь коментар
 
 
О тож! 380 вивезли, а 1,5 показово заборонили. Суки...
 показати весь коментар
 
 
маски арестовали и судили . дали по 3 года
 показати весь коментар
 
 
Запишуть у "вєсчьдокі" і здадуть на склад до суду. За кілька років може утилізують, як миші не поїдять.
 показати весь коментар
 
"Я считаю, что эти маски будут работать на украинуев" а єто что за новая народность такая?
 показати весь коментар
 
 
не можна, він бубочкин друзяка!
А Ви же знаєте, як у найвидатнішого преза усіх часів та нарІдів: ніякого кумовства, ніяких друзів у владі немає У "Борисполі" заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков - Цензор.НЕТ 1630
 показати весь коментар
 
 
Что 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии слуга народа Коломойского не заметил.
 показати весь коментар
 
 
Их вывезли до введения запрета на вывоз. Радуцкий - шустрый подонок.
 показати весь коментар
 
 
Ахахаха шустрый, а может не запрещали пока маски были?
 показати весь коментар
 
 
Не - запрет появился почти одновременно с введением карантина, тоесть - на днях.
 показати весь коментар
 
 
Аваков мальчонка смышлёный и развитой не по годам: «01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков», «Аваков намекнул, кто стоит за бойней в Новых Санжарах» -бизнесмены./Что он не понимал, что вывоз масок есть преступление и его надо тормознуть -это вряд ли.
 показати весь коментар
 
"Что он не понимал, что вывоз масок есть преступление и его надо тормознуть"
До введения запрета ЗАКОННЫХ оснований для недопуска экспорта масок у МВД не было. Понимания тут мало - должны быть именно законные основания.
 показати весь коментар
 
 
«Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html

983 тонны и 1,5 тонн соизмеримые цифры?!
 показати весь коментар
 
 
У мамоны один и тот же фиктивный учередитель что и iqos???
 показати весь коментар
 
Вивозили Порошенко з Супрун.
У зєбанутих, нікакіх сомнєній на цей счет не буде.
Так, зєбануті?
А була ж у на толковий фаховий міністр -медик Уляна Супрун.
Ще згадаєте її
 показати весь коментар
 
 
Супруниха не была министром , эта ведьма разворовала все ((
 показати весь коментар
 
Я вам ниверю. Все разворовала Гонтарева и Порошенко.
 показати весь коментар
 
1000 тонн вывезли....теперь типа 1,5 тонны поймали.... типа косточки для зеленого стада...мол жрите и смотрите как мы работатем...
 показати весь коментар
 
 
ИМитация БУРной ДЕятельности. ИМБУРДЕ.
 показати весь коментар
 
 
Маланци затєвают геноцид українського наріду. Вчора робила покупки в Інтернеті та натикнулась на маски. Ціна однієї 50 гривень. Купувати не стала із принципу, навіть не стала шукати дешевші.
 показати весь коментар
 
 
А как же ответственность за неоказание помощи больному? Арабы и итальянцы не простят Авакову!
 показати весь коментар
 
ты еще и воду дай в крым
самим нуже приличный запас
 показати весь коментар
 
А может уже пора как в Китае вводить расстрельные статьи...
 показати весь коментар
 
 
Вішальні статті. Бубочка хоче всіх вішати, бо йому від вигляду крові нудить. У "Борисполі" заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков - Цензор.НЕТ 3715
 показати весь коментар
 
в Украине эпохи процветания Вошьдя зебилов, только благодаря бесподобному Авакову солнце всходит и заходит, приходит весна, день сменяет ночь, выпадают осадки, дуют ветры, созревают урожаи, вода течёт в реках, патриоты Украины по делу чморят Сивоху, ликуют дебилы и нелохи успехам пресечения правонарушений..
 показати весь коментар
 
 
Це мабуть саме ті 15 мільйонів масок за які питали міністра охорони здоровя.
 показати весь коментар
 
Ах маладца Аваков, спаситель 73 -х , Вова бойся его а не Федины
 показати весь коментар
 
Можна ще накрити гральні закутки , де теж маски розігруються на джек пот
 показати весь коментар
 
Это миленько, но есть какой-то закон, или другой нормативный акт, запрещающий экспорт, медицинских масок? Нет? Тогда Аваков хвастается чем? Произволом и совершением преступления в виде превышения власти?
 показати весь коментар
 
 
Какой закон нарушил экспортер? Был ли централизованный запрет на экспорт масок? Это беспредел просто для PR
 показати весь коментар
 
 
по закону - ???
такие как ты и воду кацарам в крым хотят дать
 показати весь коментар
 
Нет, ты. Я и такие как я не хотят видеть балоболов и "крепких хозяйственников", а хотят верховенство права и тихих профессионалов на министерских позициях.
 показати весь коментар
 
так почитай распоряжение кабмина про экспорт медприпаратов и тд и тп на период пандемии
это 1
а я и такие как я - не хотят торговать страной, как ты и такие как ты
ты налоги платиш?
или толтко пердиш про закон?
 показати весь коментар
 
То есть поддерживать ментовской произвол, и и постоянный киздешь Авакова это не торговать. Если такие лохобаны не ставили бы суд и право ниже гнилых потнов то вода в крым бы шла, потому что его не потеряли бы.
Я плачу больше налогов чем ты получаешь ЗП. это пятизначная сумма, которя бездарно просирается через гнилой ПФ. Потому что таким как ты нужны понты и лозунги, а не закон и профессионалы.
 показати весь коментар
 
беспредел в чем?
шарик
есть распоряжение кабмина
или ты не читаеш законы???
а насчет зп - так это только у таких шариков зп
я ни одного дня не ходил на работу
и на пенсию не рассчитываю
в отличии от тебя - мне хозяева не нужны
а нехочеш платить пф - переселяйся в свою страну
Украина не для тебя
 показати весь коментар
 
Тоесть ты делашь вид что самозанятый, но если ты не платишь в ПФ, и не ходишь на работу то ты и не предпрениматель, а бомж или уходишь от платы налогов.
Мнение бомжей и крыс, поклонников Авакова меня не интересует.
Украина действительно не для меня, но я скорее выброшу отсюда крыс типа тебя, а сам и наведу порядок с верховенством права чтобы мне было здесь комфортно.
 показати весь коментар
 
ты можеш только вонять на параше
и не более того
элементарно не можеш прочитать закон
но скоро научишся
халопы навроди тебя - просто гавкают на луну
а вот на счет того шо ты сьедеш из Украины - факт
беспредел??))
****** не дали продать запретный товар?)
и ***** кричат о беспределе
как осмелели шарии))
давно тебя дети в песочнице обсыкали???
 показати весь коментар
 
Ты расписался в том что ты подзаборный обсцыкан - ни бизнеса ни работы, налоги не платишь, или прячешь как крыса, твои комменты, после этого не интересны. Просто потому что у тебя 0 опыта, смысл обсуждать отличие хирургических масок от процедурных или тряпок? У тебя ж 0 опыта в жизни, ты бомж или школьник, сам же написал..
 показати весь коментар
 
А я не хочу на этом этапе верховенства права, хочу пиночета и расстрелы, но, естественно, ворья.
 показати весь коментар
 
Отлично, иди работать в мусарню, если произвол нравится, там таких любят.
Ну или заканчивай школу - чем младше возраст тем больше поклонников пиночета и расстрелов над верховенством права. Потому что с опытом приходит понимание что расстрелы это "круто", но Чили, после них в такой же жопе, а Чехия с бархоткой на коне.
Потому что не расстрелы решают, а то продолжает ли народ бороться после революции или ждет как мы дядю, который вместо нас наведет порядок.
 показати весь коментар
 
фраер
в мусарне твои хозяева работают
у нас полиция
и пока, к сожелению
таких как ты не бьют везде и повсюду
но ты не расслабляйся
еще все впереди))
мусореныш))
 показати весь коментар
 
Нам до чилийской жопы почти как до Швейцарии. Не трынди про то, где ты никогда не был.

И да, мне, сынок ты шариковый, 2 недели назад полтинник стукнул.
 показати весь коментар
 
А якщо араби і італійці придбали ці маски по договору? Ото буде хохма коли доведеться то все повертати...
 показати весь коментар
 
 
Ок, то есть экспорт не запрещен, а щимить производителя можно чисто потому что народ хавает?
A в чем проблема производства нескольких слоев целлюлозного материала, пропитаного антисептиком?
Может вместо совковых говнометодов, не выделываться произволом, а наоборот закрыть глаза на частников и временно не требовать сертификацию, еще и помогать экспорту - зарабатывать на панике?
Страна недобитых совков.
 показати весь коментар
 
 
ты реальный *******)))
и причем эпический))
продай жену
новую купиш
их много рождается
и именно муслимам
они любят импортное
 показати весь коментар
 
Это как экспортировать военную технику во время войны?
 показати весь коментар
 
тю, так по телику сказали шо маски не помогают вообще.
 показати весь коментар
 
В сложившейся ситуации это преступление против народа Украины. Р А С С Т Р Е Л Я Т Ь !!!
 показати весь коментар
 
Де ж ти був кілька тижнів тому, коли вивезли масок на 100 млн. грн., захисник нації?
 показати весь коментар
 
По ходу хотелки и политическая целесообразность у нас давно взяли верх над законами , да и вообще над здравым смыслом. Уголовное дело заводить по факту контрабанды масок , которые не являются товаром который требует спец разрешений , это пиар в чистом виде. Да там любой адвокат порвет это дело за 3 секунды . Вы дебилы сначала законы примите , а потом что то там конфискуйте. Кроме того , эти маски , которые любой кооператив в подвале в день тысячами штук выпускать может , если не миллионами и надо продавать , пока на них спрос есть.
 показати весь коментар
 
Cherkassy City працює на Італію, а в наших аптеках кінь не валявся
 показати весь коментар
 
Цуки начали арестовывать когда все окуевшие от этой короны огласки . Раньше поллеты просто не замечали , возили карами через таможню и вот куй возле жопы закружил начали ловить, А как же не порядок...Мрази.!
 показати весь коментар
 
...маланцы рвут, как последний день живут..и ведь до последнего не обьявят имя грузотправителя и кто за ним стоит...в тем временем Львов закупает строительные маски, от пыли которые...они походи немного внешним видом, У "Борисполі" заарештували півтори тонни медичних масок, які намагалися вивезти в ОАЕ та Рим, - Аваков - Цензор.НЕТ 4825...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору