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Все про:Житомирщина (510) COVID-19 (771)

 Інфікована коронавірусом жінка з Радомишля перебуває у важкому стані

Хвору на коронавірус жінку в Радомишлі Житомирської області підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йшлося сьогодні на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації.

"Вже сьогодні вранці жінку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, вона - у важкому стані", - прозвучало на брифінгу.

Також його учасники – чиновники ОДА – нагадали, що жінка запізно звернулася до лікарів по допомогу.

До Житомира її перевозити не планують, а лікуватимуть у Радомишлі. Зараз там ситуація спокійна, проводяться протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізольовано 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом жінкою, - Радомишльська РДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181211
 
 
 Топ коментарі
 
Оно то так, но делать запасы продуктов на 20 лет вперед, сметая с полок по 30 пачек макарон и по нескольку упаковок соли, давая повод спекулянтам взвинтить цены и оставляя других сограждан без возможности приобрести хотя бы пачку, это не по-людски.
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Старая тупая дура пол Украины объездила.
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статистика по Уханю:
- когда власти объявляли, что выявлено 3-х заболевших - на самом деле инфицировано было уже полторы тысячи
- когда сласти объявляли о 7-ми заболевших - инфицировано было около 5 000 человек...
Просто люди не обращаются к врачам, пока не станет хреново.
Сейчас у нас 3 официально больных - и наверняка тысячи пораженных.
Оно долбанет недели через 2-3 - когда кончится латентный период.
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Печалька. Мудрий нарід зара ламоньотса штурмовать продуктовиє магазіни і банкомати.
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кста, правильно сделает.
Лучше всего избежать заразы, передающейся воздушно-капельно:
1. на месяц закупить продукты
2. месяц сидеть дома безвылазно и никого не впускать.

Это трудно, но это - лучший способ.
Лучше не придумали.
Другое дело, что не все это могут - у кого работа, у кого старые родители и т.д.
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Оно то так, но делать запасы продуктов на 20 лет вперед, сметая с полок по 30 пачек макарон и по нескольку упаковок соли, давая повод спекулянтам взвинтить цены и оставляя других сограждан без возможности приобрести хотя бы пачку, это не по-людски.
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нє, ну ламаньотса штурмовать - це не зовсім правільно сдєлаєт. продукти треба закупати в якомусь тихому спокійному місці, бажано біля цвинтаря
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Другое дело, что не все это могут - у кого работа, у кого старые родители и т.д.

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То есть 95% активного населения.
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В Польше уже. Когда во вторник объявили карантин, магазины выметены моментально в ноль - полки пустые. Я думал что завезут и все будет ок - но нет, как только завозят то сразу все разметают вноль опять. Паллету сахара утром завезли - через час пустое место.
В холодильниках для куриных субпродуктов гуляет ветер. Мне б..дь котов через пару дней кормить нечем будет
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на, читай новости на польском - статья называется Ogromna PANIKA w sklepach. Znikają wszystkie produkty - ссылка
Там даже фото есть для неверующих
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Хто ж? Крупна польська інформаційна агенція eska.pl, або Ministr Rozwoju?
А ось ще статті з фото про паніку в склепах: ссылка
Не веришь - приезжай, посмотри. А лучше набери в гугле Panika w sklepach и наслаждайся.
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женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль...

То есть потенциально на сегодняшний день возможно, что уже 100% жителей Львова и Радомышля заражено.
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статистика по Уханю:
- когда власти объявляли, что выявлено 3-х заболевших - на самом деле инфицировано было уже полторы тысячи
- когда сласти объявляли о 7-ми заболевших - инфицировано было около 5 000 человек...
Просто люди не обращаются к врачам, пока не станет хреново.
Сейчас у нас 3 официально больных - и наверняка тысячи пораженных.
Оно долбанет недели через 2-3 - когда кончится латентный период.
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поєтому Дарвин ее к себе и заберет. в Европе еще после вентиляции не вставали, стразу в 2на2.
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Потрібна-б інформація про кількість людей які контактували з важкими хворими на коронавірус, але залишились здоровими.
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