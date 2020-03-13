 Інфікована коронавірусом жінка з Радомишля перебуває у важкому стані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йшлося сьогодні на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації.
"Вже сьогодні вранці жінку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, вона - у важкому стані", - прозвучало на брифінгу.
Також його учасники – чиновники ОДА – нагадали, що жінка запізно звернулася до лікарів по допомогу.
До Житомира її перевозити не планують, а лікуватимуть у Радомишлі. Зараз там ситуація спокійна, проводяться протиепідемічні заходи.
Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.
У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.
Лучше всего избежать заразы, передающейся воздушно-капельно:
1. на месяц закупить продукты
2. месяц сидеть дома безвылазно и никого не впускать.
Это трудно, но это - лучший способ.
Лучше не придумали.
Другое дело, что не все это могут - у кого работа, у кого старые родители и т.д.
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То есть 95% активного населения.
В холодильниках для куриных субпродуктов гуляет ветер. Мне б..дь котов через пару дней кормить нечем будет
Там даже фото есть для неверующих
Хтось бреше 100%
А ось ще статті з фото про паніку в склепах: ссылка
Не веришь - приезжай, посмотри. А лучше набери в гугле Panika w sklepach и наслаждайся.
То есть потенциально на сегодняшний день возможно, что уже 100% жителей Львова и Радомышля заражено.
- когда власти объявляли, что выявлено 3-х заболевших - на самом деле инфицировано было уже полторы тысячи
- когда сласти объявляли о 7-ми заболевших - инфицировано было около 5 000 человек...
Просто люди не обращаются к врачам, пока не станет хреново.
Сейчас у нас 3 официально больных - и наверняка тысячи пораженных.
Оно долбанет недели через 2-3 - когда кончится латентный период.