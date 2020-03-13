 Під час карантину телеканал "Київ" транслюватиме школярам відеоуроки з 12 предметів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Телеканал Київ.

"Введення карантину в столиці у зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу - не привід відмовитися повністю від навчальних занять для школярів. Тому ми спільно з Департаментом освіти і науки Києва починаємо з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть найкращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв.

Це допоможе учням одинадцятих класів не відстати від програми та підготуватися до здачі ЗНО", - йдеться в повідомленні.

Як вважають у Департаменті освіти, трансляції будуть корисні також і випускникам, які хотіли б перескласти ЗНО.

Повідомляється, що відеоуроки виходитимуть щодня по буднях, по три-чотири на день. Тривалість - 30 хвилин. Всього в програмі трансляцій — 12-13 предметів: біологія, хімія, українська мова та література, історія України, світова історія, географія, фізика, алгебра, геометрія, німецька, англійська мови.

Час трансляцій: 9:30, 11:30, 13:30.

Також відео можна буде подивитися на Youtube каналі телеканалу: https://www.youtube.com/user/kievchannel

Також повідомляється, що шкільні лекції будуть транслюватися до кінця карантину.

Нагадаємо, карантин передбачає не тільки закриття навчальних закладів, а й скасування всіх масових і розважальних заходів, закриття кінотеатрів і більшої частини контрольно-пропускних пунктів.