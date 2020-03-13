EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство
  2930  8
Все про:карантин (147) Київ (7414)

 Під час карантину телеканал "Київ" транслюватиме школярам відеоуроки з 12 предметів

Під час карантину телеканал Київ транслюватиме відеоуроки зі шкільної програми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Телеканал Київ.

"Введення карантину в столиці у зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу - не привід відмовитися повністю від навчальних занять для школярів. Тому ми спільно з Департаментом освіти і науки Києва починаємо з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть найкращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв.

Це допоможе учням одинадцятих класів не відстати від програми та підготуватися до здачі ЗНО", - йдеться в повідомленні.

Як вважають у Департаменті освіти, трансляції будуть корисні також і випускникам, які хотіли б перескласти ЗНО.

Повідомляється, що відеоуроки виходитимуть щодня по буднях, по три-чотири на день. Тривалість - 30 хвилин. Всього в програмі трансляцій — 12-13 предметів: біологія, хімія, українська мова та література, історія України, світова історія, географія, фізика, алгебра, геометрія, німецька, англійська мови.

Час трансляцій: 9:30, 11:30, 13:30.

Також відео можна буде подивитися на Youtube каналі телеканалу: https://www.youtube.com/user/kievchannel

Також повідомляється, що шкільні лекції будуть транслюватися до кінця карантину.

Нагадаємо, карантин передбачає не тільки закриття навчальних закладів, а й скасування всіх масових і розважальних заходів, закриття кінотеатрів і більшої частини контрольно-пропускних пунктів.

Під час карантину телеканал Київ транслюватиме школярам відеоуроки з 12 предметів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181210
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Школярі гуляють.
Який там карантин ?!
В них канікули.
 показати весь коментар
 
Школьники уже с трепетом и нетерпением прильнули к экранам ...
 показати весь коментар
 
 
Бредогоны конченые... лишь бы бабло слямзить...
 показати весь коментар
 
А по скайпу проверять домашние задания не будут? А почему? Ведь бывшая министр целым министерствов "успешно" руководила в период начала эпидемии!
 показати весь коментар
 
ого, неужели хоть кто-то что-то делает, респект.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору