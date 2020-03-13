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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4776) Кабмін (3912) РНБО (697) COVID-19 (771)

 Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Кабміну заявив, що на засіданні РНБО буде розмова з виробниками і постачальниками експрес-тестів на коронавірус через їхню високу вартість в аптеках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, "є речі, на яких не можна заробляти, - це війна і здоров'я людей".

"Зараз в аптеках ціна деяких тестів перевищує 10 тис. грн, тому в нас буде окрема розмова і з виробником, і з постачальниками з приводу спекулятивних цін", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО обговорить закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн, - Зеленський (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181207
 
   
 Топ коментарі
 
а шо там з твоїм корєшом-баригою радуцьким?
Воно буде покарано за те, що заради спекулятивної оборудки залишив Україну без масок?
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Они вообще должны быть бесплатно во время такой эпидемии

Сейчас в аптеках цена некоторых экспресс-тестов на коронавирус превышает 10 тыс. грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4983
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Кому война, а кому мать родна. Ух хтось і нагріє гарно ручки на цьому кіпішу, а якщо все гладко пройде, то взагалі на поток поставлять це дійство.
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Проснувся Зє. В Україні ціни на ліки вже років з 10 вищі ніж в Європі , а тим більше ніж Рашці. Для приколу, я завжди коли Гуглю купити ліки в ...обл центрі, пізніше набираю"купити цей препарат в Мацкві". Такі цікаві висновки про апетити наших бариг і"безпомічність"нашої влади.
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Они вообще должны быть бесплатно во время такой эпидемии

Сейчас в аптеках цена некоторых экспресс-тестов на коронавирус превышает 10 тыс. грн, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4983
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Бесплатно тебе сделают в больнице. А в аптеках "бесплатных" тестов нет ни в Украине, ни в Италии.
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это не оыбчная цена а цена "некоторых тестов".
Т.е. есть дешевые тесты, есть дорогие но более надежные. Выбираешь по карману.
В Польше в аптеки поступили тесты по 200 зл. (1300 грн.).
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Теж дорогувато для України, на сім'ю з 4 людей 5200.
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еще погуглил, в Варшаве можно сделать тест в частной лаборатории - 500 зл. = 3250 зл.
Бесплатно только если ты попал в больницу с симптомами.
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Почему забагато? У ЗЕбилов почти год как закончилась эпоха бедности, им это по карману.
Тем более, эти тесты продает сам бубочка, так пусть они еще раз поддержат своего приписдента. Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7824 Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7824 Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7824
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это цена за УПАКОВКУ в которой 25 тестов. Причем это тест сразу на 3 типа коронавируса - птичий (сарс), ковид и еще какой-то. Причемэто очень точный ЭКСПРЕСС-ТЕСТ, точность 96%, ждать результат - 15 минут.
Если он хочет заставить аптекарей и оптовиков работать себе в убыток - они просто закроют аптеки и все. будут ждать адекватного руководства.
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Eric Feigl-Ding

@DrEricDing


IRAN: 10k cases don't reveal how bad it is. Many experts think Iranian #COVID19 epidemic is ~ 10x worse and maybe even 100x worse- which implies 1 mil cases-certainly in realm of possible. Iran just asked for $5B from IMF, which shows it's desperate.



ІРАН: 10 000. випадків не показують, наскільки все погано. Багато експертів вважає, що іранська епідемія # COVID19 є в 10 разів гіршою, а може бути і в 100 разів гіршою, що означає, що 1 мільйон інфікованих- безумовно, в області можливого. Іран просто попросив 5 мільйонів доларів у МВФ, що свідчить про його відчай.
Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1841

Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3006
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и Зеле и вам было бы неплохо узнать, что цена ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ экспресс-тест-систем на коронавирус - 300 грн. Тест готов через 15 минут, точность - 95%.
Что касается в "почти 10 тысяч" - это неправда. Цена на самом деле 11 000. Только цена идет за упаковку, в которой 25 тестов. Делите на 25 и получится вполне нормальная для нормального дохода цена около 450 грн.
Зеля то еще єкономист. Даже не в курсе, что в Украине НЕТ производителей тест-систем на коронавирус.
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Експрес-тести дають лише попередні, дуже не точні результати, при позитивному результаті, потрібне лабораторне підтвердження, інакше це лотерея, потрапити з просто застудою до закладу з хворими на коронавірус...
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Стоимость ожидания
Принимать решение сегодня может быть страшно, но об этой проблеме стоит думать в другом ключе.Теоретическая модель показывает разные сообщества: одно не принимает мер по социальной изоляции, другое принимает их в день N вспышки вируса, третье - в день N+1.
На сколько важным может быть всего один день, когда что-то растет в геометрической прогрессии.

Ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000.

И это всего лишь число заражёных. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект - число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всего однодневное промедление в введении социальной изоляции может закончиться взрывным ростом числа смертей в вашем сообществе, умножая число заболевших и задирая летальность.

Это экспоненциальная угроза. Каждый день на счету. Когда вы откладываете принятие решения на один день, вы не вносите свой вклад в несколько случаев инфекции. Возможно, в вашем сообществе уже есть сотни или тысячи заболевших. Каждый день, когда нет социальной изоляции, эти случаи продолжают расти в геометрической прогрессии.
Сколько времени было потярно страной из за того, что МЗО возглавляло лицо без медобразования. Как оказалось шаблонный принцип : " Надо просто перестать, (в данном случае) болеть" здесь тоже не работает. Пиар в н-Санжарах закончился, последняя реплика "здравоохранение сработало отлично" произнесена, занавес опущен, вот только зрителям расходится не куда, этот театр абсурда их дом их страна. И только теперь многие начинают задаваться вопросом: " А еще от скольких псевдоруких чиновников будет зависить их жизнь?
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а шо там з твоїм корєшом-баригою радуцьким?
Воно буде покарано за те, що заради спекулятивної оборудки залишив Україну без масок?
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Зеленый, беня же тебе всю плешь съест на этом "отдельном разговоре". Опять обдолбаешься так, что тебя в чувство нужно будет приводить всем "борисом". Беня приехал сюда зарабатывать на хаосе, а ты тут со своими щенячьим визгом под ногами путаешься.
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ну как обчыно у малоросов: царь хороший, а бояре плохие.
пора гнать эту гребанную оманскую мартышку из Киева. она не только неспособна отвечать за свои поступки, но и вообще неспособна принимать какакие-либо решения. все пустило на самотек.
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А чому в Європі вони безкоштовні?
Де маски, бубачка ?
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Ксения, попрошу уточнить, где в Европе они "безкоштовни"?
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Не плутаємо тести в лікарнях, і тести які можна придбати в аптеці.
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Бубочка не хочет одевать маску. Бубочка хочет выборов. Досрочных. Президенских.
Большинство украинцев - ЗА.

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- Владимир Зеленович, вы в 95м квартале каким номером были ?
- Конечно первым !
- Серьёзно ?..
- Зуб даю !!
- Так чего же щас, когда вы первое лицо государства, вы ведете себя как 9999995-ое ?!
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По его словам, "есть вещи на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей". Источник: https://censor.net.ua/n3181207
А ти то, мерзото, своєму Радуцькому і всьому жидівському кагалу скажи! Один країну без масок залишив, а друге піариться на біді. Тварюки...
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Кукарекнул ты классно молодой петушок))) 5+++ Может пархатому предъяву? Начинай топить за барыгу пока не поздно.
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Барыгой топить ? Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4916Это будет тяжеловато а вот жирку с него натопить это дело другое ... ну ничего на зоне постройнеет ..
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Чего "на зоне", а не "в зоне"? Пару месяцев и субботники будешь делать кто скажет пароль-"клоун", отзыв "#уйло", с лошьем как ты скулить "Барыга вЯрнися!"
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Нужно просто взять и понизить цену?) Господи яке воно тупе
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"есть вещи на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей" Кто нибудь, скажите ему, что именно на этом и зарабатывают больше всего.
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Привет братишка
да, если запретить зарабатывать на здоровье, то никто не будет разрабатывать лекарства, вакцины. Будем лечиться чесноком и салом
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Привет)))))))))
"Будем лечиться чесноком и салом" + еще один "секретный" ингредиент - я так и делаю.
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ну прямо - отец родной...
бла-бла-бла
зачем это заседание? текст прочитать? пропиариться? так выступил бы с обращением, как это делают все нормальные лидеры других стран...
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"Отдельный разговор с производителем".
Это как?
Поедет во Францию и США и начнет визгливо кричать? топать толстенькими ножками?
Украина не производит тест-системы.
При твоей власти, *****, Украина уже ничего вообще не производит.
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Порошенко виноват. И Супрун. Однозначно!
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А что - они есть в аптеках? Ну, не знаю, где гарантия, что нечто, продаваемое в аптеке, запакованное фольгу и произведенное пару дней назад, является действительно тестом на коронавирус?
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Ага! Еще чеснок, мелко порубленный, как таблетки, очень помогает от коронавируса, если принимать его сразу, едва проснувшись и даже не почистив зубы!
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400 баксов тест? Осла похоронить будет дешевле...
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Угу... а найем с ерОжей минут за 10 заработают... эпоха бедности то уже давно закончилась...
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этот придурок ляпнул цену за УПАКОВКУ экспресс-тестов, в которой 25 тестов.
Это вполне нормальная цена за очень точный новый китайский экспресс-тест от хорошей фирмы.
Трепло он, верьте ему больше.
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8 (восемь) пенсий простого украинца?? Зеленое стадо вообще берега потеряло...
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Самое интересное, что тем кто почувствовал что заболел, эти тесты и нафиг уже не нужны.
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вова, ты просто ах**енен, так держать, давай по 20 !!!
кинець эпохи бидности... для 73% быдла.
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