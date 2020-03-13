 Зараз в аптеках ціна деяких експрес-тестів на коронавірус перевищує 10 тис. грн, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, "є речі, на яких не можна заробляти, - це війна і здоров'я людей".

"Зараз в аптеках ціна деяких тестів перевищує 10 тис. грн, тому в нас буде окрема розмова і з виробником, і з постачальниками з приводу спекулятивних цін", - підкреслив Зеленський.

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