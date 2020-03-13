 РНБО обговорить закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн, - Зеленський.ВІДЕО (оновлено)

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Кабміну з його участю, передає Цензор.НЕТ.
"Після засідання уряду буде засідання РНБО, де буде обговорено і введено план заходів з боку держави щодо питання коронавірусу. Це зараз найважливіше питання. Ми обговоримо питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн. Буде обговорюватися питання забезпечення необхідними засобами лікарень і аптек: йдеться про маски та експрес-тести. Є такі речі, на яких не можна заробляти - це війна і здоров'я людей. Зараз в деяких аптеках ціна деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тис. грн. У нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекулятивні цін", - заявив Зеленський.
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Ну не ідйоти ?
Идиоты...
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https://twitter.com/natohawks/status/1237766149338730500
Принимать решение сегодня может быть страшно, но об этой проблеме стоит думать в другом ключе.Теоретическая модель показывает разные сообщества: одно не принимает мер по социальной изоляции, другое принимает их в день N вспышки вируса, третье - в день N+1.
На сколько важным может быть всего один день, когда что-то растет в геометрической прогрессии.
Ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000.
И это всего лишь число заражёных. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект - число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всего однодневное промедление в введении социальной изоляции может закончиться взрывным ростом числа смертей в вашем сообществе, умножая число заболевших и задирая летальность.
Это экспоненциальная угроза. Каждый день на счету. Когда вы откладываете принятие решения на один день, вы не вносите свой вклад в несколько случаев инфекции. Возможно, в вашем сообществе уже есть сотни или тысячи заболевших. Каждый день, когда нет социальной изоляции, эти случаи продолжают расти в геометрической прогрессии.
Сколько времени было потярно страной из за того, что МЗО возглавляло лицо без медобразования. Как оказалось шаблонный принцип : " Надо просто перестать, (в данном случае) болеть" здесь тоже не работает. Пиар в н-Санжарах закончился, последняя реплика "здравоохранение сработало отлично" произнесена, занавес опущен, вот только зрителям расходится не куда, этот театр абсурда их дом их страна. И только теперь многие начинают задаваться вопросом: " А еще от скольких псевдоруких чиновников будет зависить их жизнь?
Частина перша
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538856299488812/
Продовження
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538979399476502/