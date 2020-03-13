 На Львівщині перевіряють на коронавірус хворого, який повернувся з Італії

Про це повідомляє пресслужба Кам'янсько-Бузької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"12.03.2020 року до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. В ході обстеження з’ясовано, що хворий прибув з Італії. Враховуючи надзвичайну епідеміологічну ситуацію в світі, спричинену коронавірусом COVID-19, хворого госпіталізовано спеціалізованим медичним транспортом до м.Львова для обстеження та встановлення діагнозу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що для зменшення ризику можливого розповсюдження інфекції, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кам’янка-Бузької райдержадміністрації, на позачерговому засіданні, прийнято рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів.