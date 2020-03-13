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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Львівщина (1066) COVID-19 (771)

 На Львівщині перевіряють на коронавірус хворого, який повернувся з Італії

У м.Кам'янка-Бузька на Львівщині чоловік, який нещодавно повернувся з Італії, звернувся до лікаря з симптомами ГРВІ. Для перевірки на наявність коронавірусу пацієнта спецтранспортом доставили в облцентр.

Про це повідомляє пресслужба Кам'янсько-Бузької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"12.03.2020 року до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. В ході обстеження з’ясовано, що хворий прибув з Італії. Враховуючи надзвичайну епідеміологічну ситуацію в світі, спричинену коронавірусом COVID-19, хворого госпіталізовано спеціалізованим медичним транспортом до м.Львова для обстеження та встановлення діагнозу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що для зменшення ризику можливого розповсюдження інфекції, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кам’янка-Бузької райдержадміністрації, на позачерговому засіданні, прийнято рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181205
 
 
 Топ коментарі
 
В дНР уже давно есть жертвы коронавируса , а блок посты не закрывают.
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деревни в рашке - там нехай заражает ))) ... в Украине - сёла ...
(Вы просто ошиблись, правда?)
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В Італії нема роботи і Паска скоро... Люди повертаються додому!
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Боялись заразу с Востока, а она с Запада прорвалась.
Как, впрочем, и с корью.
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В дНР уже давно есть жертвы коронавируса , а блок посты не закрывают.
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пациента спецтранспортом доставили в облцентр, в переполненной электричке?
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доставили може і правильно,але варто звернути увагу на інше:

до сімейного лікаря м.Кам'янка-Бузька звернувся пацієнт (

як відомо,сімейні лікарі "на дім' не приходять..
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В Італії нема роботи і Паска скоро... Люди повертаються додому!
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Наша власть думают убегут от коронавируса ? Они ошибаются и то сильно. Тестов нет , маски продали . Больницы хуже чем в Африке . Есть надежда , что депутат от опзж всё таки занёс вирус в ВР.
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...мужчина, который недавно вернулся с Италии.....

Он за неделю мог всю деревню заразить, а те уже и половину области... Кто-то недавно по всем каналам выступал и заявлял, что Украина готова к эпидемии лучше всех...
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деревни в рашке - там нехай заражает ))) ... в Украине - сёла ...
(Вы просто ошиблись, правда?)
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Да нет, не ошибся. Для меня всегда большое поселение - город, малое - деревня. Хоть в *********, хоть в Китае, хоть в Гондурасе.
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я не знаю что там в Китае и Гондурасе - то их личное счастье
але українське село - то українське село, а деревня - то за поребриком
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