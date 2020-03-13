 Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Таку думку озвучив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Радник офіційної особи чи то на державних, чи то на громадських засадах ніколи не буде сприйматися як приватна особа. Просто подивіться інформаційні повідомлення - проросійську мирну платформу створює не громадянин Сивохо, а саме радник Секретаря РНБОУ Сивохо (збіг прізвищ не випадково, це одна людина). І стусана ветерани дали (за що їм світить до 4 років) раднику секретаря РНБОУ, а не просто громадянину Сивохо", - написав парламентарій в фейсбуці.
За його словами, в сухому залишку маємо радника секретаря РНБОУ, який "не просто громадянин, а або корисний ідіот, або зрадник, тому що постійно відтворює кремлівські пропагандистські штампи".
"Здоровий вихід з цієї ситуації: звільнення радника Сивохо, розслідування його заяв СБУ, оцінка їх в судовому процесі. Це означало б, що його проросійські заяви - дійсно самодіяльність ... Крок за вами, пане Данілов", - резюмує Юрчишин.
Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
ну не надо так, а?
чуть не обосрался
Как и животное, мама которого любит скорость и ещё одного животного, который в Раде не встаёт для того, чтобы почтить погибших воинов на войне с Россией и прочее Зелёное говно.
Оттоптали ему лапы
А потом он говорит:
-Это внутренний конфликт...
я в
ільно себе почуває
, роблячі антиукраїнські заяви.
То ця влада не проросійська ?
Полезным идиотом быть на госслужбе, нанося ущерб и подрывая основы национальной безопасности, непростительно.
Остается одно - Сивохо вражеский агент, которого, в любом случае нужно ликвидировать а не шарпаться , оскорблять или тем более бить. А как это сделать - дело техники
Поглянь, що ви наробили з Україною, бо: «от чомусь не нравитьцця мені Порошенко, і всьо !»
После российских танков в Иловайске, после пленных российских сопляков танкистов и десантников, «заблудившихся» в пятидесяти км от границы, после российского «вымпела» в ДАПе, после взорванных колон и несущих стен, после кучи мусора в чёрных мешках уезжающих в рефрижераторах на Ростов, после российских пленных офицеров спецназа, Александрова и Ерофеева убивающих нас на нашей земле, после кучи российских паспортов, которые Порох возил и демонстрировал всему миру, после обжаренных чёрных бурятских танкистов, после пятнадцати тысяч погибших жизней, исковерканных судеб, осиротевших детей, матерей, овдовевших жён, вот этот чмырь, быдло и алкаш, которого зелёный маленький уродец поставил по урегулированию, заливающий сливу дешёвым шмурдяком, сцущий и срущий себе в штаны прямо на улице белым днём, называет внутренним конфликтом?!!
Бедная Украина, что тебе ещё придётся пережить!!!
а так - согласэн
2. Под нее вложены деньги налогоплательщиков что бы алкаш зелени нам уши втирал.
3.Данилов не решить - это квота президента зе.
4. И все что говорит этот алкаш - это говорит наркоман зеленский.
5. данилов понимает все и хочет уйти от ответственности из за этого алкаша, это как заявления по сбитому самолету мау, один брешит (зе) другой оправдывается (данилов).
Він корисний. Дуже.
Але не для України.
И здесь уже шесть лет "тупым украинцам" пропихивается, навязывается и вдалбливается мысль, что "рассея ни при чём" и в Украине "внутренний конфликт".
Это критически важно для раше-фашистских оккупантов. Потому что:
1. Внутренний конфликт -ЭТО ВИНОВАТА УКРАИНА
2. Внешняя агрессия - ЭТО ВИНОВАТА РАССЕЯ.
Всё очень просто.
Сивохо работает только на паРашу. Сивохо работает на врага. Сивохо прислуживает кремлю. Сивохо пособник русофашистских оккупантов. Сивохо враг.
Очень жаль, что его не прибили. Мы же гуманисты... ***! Наш гуманизм нас погубит.
ги
де сивуха - а де політика
Открывайте уголовные дела и преследуйте колаборантов...
все эти "патриоты" или идиоты-пустомели, или умышленно нихера не делают, создавая видимость работы и занимая место, на котором должна выполняться эта работа.
******* зелених придурків, вас посадять у тюрму на 4 роки, зате в армію не заберуть - виж через те голосували за сцикливого шмарклю? глядиш і через 4 роки війна закінчиться
Вы посмотрите как короновирус и Сивоха отвлекли от признания в Минске войны с рашкой - гражданским конфликтом!!!! ОРДЛО теперь - сторона! т.е. мы украинцы воюем не с рашкой а с районами донецка и луганска, те украинцами!!!
https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/1430763967104350
Даже голимый порохня, который согласился на этот гнилой и нееффективный Минск, не признавал ОРДЛО стороной!!!!
Кардинальне рішення в цій ситуації: звільнення (народний імпічмент) преЗЕдента, звільнення (розпуск) зедебільної Верховної Ради, негайна люстрація з позбавленням прав голосувати всіх 73/43%зебілів (зажопів, комуняк, обрізаних, інших ригоовщних, і навіть нацжонів-нацсук в тім числі), дострокові перевибори.