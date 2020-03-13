 Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Таку думку озвучив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Радник офіційної особи чи то на державних, чи то на громадських засадах ніколи не буде сприйматися як приватна особа. Просто подивіться інформаційні повідомлення - проросійську мирну платформу створює не громадянин Сивохо, а саме радник Секретаря РНБОУ Сивохо (збіг прізвищ не випадково, це одна людина). І стусана ветерани дали (за що їм світить до 4 років) раднику секретаря РНБОУ, а не просто громадянину Сивохо", - написав парламентарій в фейсбуці.

За його словами, в сухому залишку маємо радника секретаря РНБОУ, який "не просто громадянин, а або корисний ідіот, або зрадник, тому що постійно відтворює кремлівські пропагандистські штампи".

Читайте також: У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо

"Здоровий вихід з цієї ситуації: звільнення радника Сивохо, розслідування його заяв СБУ, оцінка їх в судовому процесі. Це означало б, що його проросійські заяви - дійсно самодіяльність ... Крок за вами, пане Данілов", - резюмує Юрчишин.

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.