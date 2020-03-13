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 Політика України
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Все про:Данілов (99) РНБО (697) Юрчишин (41) Сивохо (40)

 Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Здоровим виходом із ситуації з Сивохо могло б стати його звільнення і розслідування, зроблених ним заяв СБУ.

Таку думку озвучив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Радник офіційної особи чи то на державних, чи то на громадських засадах ніколи не буде сприйматися як приватна особа. Просто подивіться інформаційні повідомлення - проросійську мирну платформу створює не громадянин Сивохо, а саме радник Секретаря РНБОУ Сивохо (збіг прізвищ не випадково, це одна людина). І стусана ветерани дали (за що їм світить до 4 років) раднику секретаря РНБОУ, а не просто громадянину Сивохо", - написав парламентарій в фейсбуці.

За його словами, в сухому залишку маємо радника секретаря РНБОУ, який "не просто громадянин, а або корисний ідіот, або зрадник, тому що постійно відтворює кремлівські пропагандистські штампи".

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"Здоровий вихід з цієї ситуації: звільнення радника Сивохо, розслідування його заяв СБУ, оцінка їх в судовому процесі. Це означало б, що його проросійські заяви - дійсно самодіяльність ... Крок за вами, пане Данілов", - резюмує Юрчишин.

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від Голосу Юрчишин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181204
 
   
 Топ коментарі
 
Два в одном....полезный идиот и предатель одновременно...
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Его нужно судить и садить.Этот жир - суперпредатель, при чем рожа у него такая, что это ужас, просто в фильмах ужасов снимать.
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Это результат ПЬЯНОГО ЗАЧАТИЯ. Причем на даунбасе и лугандонии много с таким рожами.
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А хто тоді його шеф Зєля? Та ми всі відповідь вже добре знаємо... От хто відповість за смерть десятків наших Героїв на Донбасі, під час шляху до Зєйлового до миру?
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Сивохо тупо АЛКАШ! До войны его в Донецке каждый таксист знал!!!
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вот и в Украине есть свой писающий мальчик? Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1451
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Два в одном....полезный идиот и предатель одновременно...
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Я вважаю, що Сивоха прекрасний агітатор за ВО СВОБОДУ і антиагітатор для зелених клоунів !
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ВО Свобода мала свій електоральний пік в 2012 році. З верхівки я не можу там назвати нікого прийнятного, крім Кошулинського. Без радикального оновлення керівництва її не реанімують навіть 100 таких сивох.
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Правильно, голосуй за патрійотів і бізнес - партнерів Порошенка з Медведчуком !
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Ага, знайома аргументація -"я хоч не ляля, але ж інші повні каки". Так вибори не виграють. Як думаєш, націоналісти бажають і надалі грати роль статистів? Наразі виглядає, що саме так.
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Дурепа. Порошенко тримав мертвячука на волі тільки за одной метою - використати кума ***** для обміну полонених свободівців.
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Сивохо виконує завдання россійських спецслужб, створює інформаційний привід для гавнорашатв та російської дипломатії, які тепер будуть заявляти про свою непричетність та про "громадянську війну" посилаючись на позицію офіційних осіб України ...скажуть що це гімно вважає окупацію внутрішнім конфліктом ...також стануть цитувати керівників жопоблоку які іздять у відрядження до ху..ла
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А кого він за своє життя помирив, що поставили головним миротворцем держави? Які війни він зупинив дипломатією?
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Поставили того шо він сєпар із Донецька тіпа свій.
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Сивохо сепар сепаром, и там таких половина, что они за каденцию Зелегского понадоговариваются аж страшно думать. А Вове нада идти в отставку и на перевыборы.
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а дебилы переизберут опзжо, так как их в свое время не перестреляли.
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а сейчас шо мешает их перестрелять ?
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Если данилов не уволит сивоху и напишет на него заявление в СБУ то данилов сам окажется предатель. Во время войны всё просто.
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нё, то шо Данилов предатель то я готов поставить 20грн.
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Решение должно быть за судом вообщето...
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Вообще-то, какое доверие к украинским судам?
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он еще такой позорный хлам, который вытащил зелошара , это ж надо так ненавидеть Украину где ты ************.
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ахаха, о б*же Митра, помоги не упасть под стул от смеха то))))
ну не надо так, а?
чуть не обосрался
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"або" здесь неуместно. Да и насчет "полезности" тоже есть серьезные сомнения.
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А что вы от него ждали? У него всю жизнь в голове только мысли о КВНе и жратве. Он бесполезная, тупая биологическая субстанция!
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За кинуту на землю шмарклю вже судять...
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Можна подумати,що справа лише в п'яничці сивосі...
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Сивохо-выбор Одичалой отары 73%.
Как и животное, мама которого любит скорость и ещё одного животного, который в Раде не встаёт для того, чтобы почтить погибших воинов на войне с Россией и прочее Зелёное говно.
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Не правда. Сивоха - один из немногих, кто шел в Раду от СН и которого избиратели прокатили.
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Уронили Сержа на пол
Оттоптали ему лапы
А потом он говорит:
-Это внутренний конфликт...
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Сивохо даёт уроки, как правильно передвигаться во время внутреннего конфликта.
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Федину і Звіробій судять, а сепаре
я в
ільно себе почуває
, роблячі антиукраїнські заяви.
То ця влада не проросійська ?
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Сивохо не предатель, потому что потому что предать можно только своих, а он своим для украинцев не является.
Полезным идиотом быть на госслужбе, нанося ущерб и подрывая основы национальной безопасности, непростительно.
Остается одно - Сивохо вражеский агент, которого, в любом случае нужно ликвидировать а не шарпаться , оскорблять или тем более бить. А как это сделать - дело техники
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эта сволочь гражданин Украины . так что как не крути а он предатель
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Юрчишин, прокинься !
Поглянь, що ви наробили з Україною, бо: «от чомусь не нравитьцця мені Порошенко, і всьо !»
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Ребята, вот хотите реально крик души?!!!
После российских танков в Иловайске, после пленных российских сопляков танкистов и десантников, «заблудившихся» в пятидесяти км от границы, после российского «вымпела» в ДАПе, после взорванных колон и несущих стен, после кучи мусора в чёрных мешках уезжающих в рефрижераторах на Ростов, после российских пленных офицеров спецназа, Александрова и Ерофеева убивающих нас на нашей земле, после кучи российских паспортов, которые Порох возил и демонстрировал всему миру, после обжаренных чёрных бурятских танкистов, после пятнадцати тысяч погибших жизней, исковерканных судеб, осиротевших детей, матерей, овдовевших жён, вот этот чмырь, быдло и алкаш, которого зелёный маленький уродец поставил по урегулированию, заливающий сливу дешёвым шмурдяком, сцущий и срущий себе в штаны прямо на улице белым днём, называет внутренним конфликтом?!!
Бедная Украина, что тебе ещё придётся пережить!!!
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слишкёмно мнёго быквы "йо-йо"
а так - согласэн
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1 Сивоха - программа зеленского, а зеленский - это программа путина хла.
2. Под нее вложены деньги налогоплательщиков что бы алкаш зелени нам уши втирал.
3.Данилов не решить - это квота президента зе.
4. И все что говорит этот алкаш - это говорит наркоман зеленский.
5. данилов понимает все и хочет уйти от ответственности из за этого алкаша, это как заявления по сбитому самолету мау, один брешит (зе) другой оправдывается (данилов).
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есть еще один вариант . он бесполезный идиот и предатель
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Він зовсім не ідіот (почитайте Вікіпедію).
Він корисний. Дуже.
Але не для України.
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Цей свин виконав свою частину плану ,по відволікання уваги суспільства ,від того що підписав Єрмак ,по вказівкам ЗЕ, у Мінську ,а само здачу інтересів України.
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Дискуссии с врагом невозможны. Все времена тактика обосРахи заключалась в том, чтобы обвинить саму жертву в том, что она виновата сама в нападении на неё.

И здесь уже шесть лет "тупым украинцам" пропихивается, навязывается и вдалбливается мысль, что "рассея ни при чём" и в Украине "внутренний конфликт".
Это критически важно для раше-фашистских оккупантов. Потому что:
1. Внутренний конфликт -ЭТО ВИНОВАТА УКРАИНА
2. Внешняя агрессия - ЭТО ВИНОВАТА РАССЕЯ.
Всё очень просто.

Сивохо работает только на паРашу. Сивохо работает на врага. Сивохо прислуживает кремлю. Сивохо пособник русофашистских оккупантов. Сивохо враг.

Очень жаль, что его не прибили. Мы же гуманисты... ***! Наш гуманизм нас погубит.
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Лютый враг Украины бандит - рыгоАнал - Сивуха преступно убивал государственность Украины во времена продажного кремлёвского холуя кровавого ЗЕКА -Иуды. Теперь обратно эта прокремлёвская антиукраинская Сивая зараза уже убивает Украину и при продажном кремлёвском .....резиденте проклятом ЗЕбиле - капитулянте.Советник секретаря СНБО Сивохо или полезный идиот, или предатель. Решение за Даниловым, - нардеп от "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1518
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ізраїльський прапор - саме те, для розмов про зраду України
ги
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Ненравица мой прапор ползай раком под прапором сивочелого Мародера
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ти міг цього й не писати, бо ще з першого твого висіру було ясно, що ти тупий
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Согласен с тобой по тебе и так видно что ты затычка сивочелого мародера
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А зе, зе не предатель для тебя? А вообще на твою думку все кучу собачью навалили тебе. Вот взяли из под собаки и навалили.
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Порохобот утебя чеколад под носом
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Ты учитель вяликого руського языка патриот ты гребаный.Или сивочелый это ты?😂😂😂
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"А вообще на твою думку все кучу собачью навалили тебе" - и это пишет не школьник-засранец. Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 9549
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Как таких как сивуха называл В.И.Ленин-правильно"политические проститутки",вопросы есть,вопросов нет,Ленин знал и видел таких переляканых идиотов насквозь.На свалку истории,на самокатах вперёд.
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сцивуха - антікварний контрацептів (щоб не казати - рідкісний гандон)
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Свинохо - это момент отвлечения. Тут бы с Ермака спросить, что он мутил вчера с Кизяком в Минске.
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вода в Крим і взяття Зебілами на себе відповідальності за збитий руSSкіми терористами Boeing MH 17 основні теми...
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За что 4 года людям? За пинок под жопу предателю? Да это Сивуху посадить надо.
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******* вы своими подозрениями и словоблудием...

Открывайте уголовные дела и преследуйте колаборантов...
все эти "патриоты" или идиоты-пустомели, или умышленно нихера не делают, создавая видимость работы и занимая место, на котором должна выполняться эта работа.
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Все эти "патриоты" или идиоты-пустомели, или умышленно ни хера не делают, создавая видимость.... Нет когда получают команду украинофоба Авакяна фас по полной то очень крепко прессуют. К примеру свинарчуков ...а здесь была одна показуха
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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зелені ідійоти!!!!!!
******* зелених придурків, вас посадять у тюрму на 4 роки, зате в армію не заберуть - виж через те голосували за сцикливого шмарклю? глядиш і через 4 роки війна закінчиться
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А че идиот???
Вы посмотрите как короновирус и Сивоха отвлекли от признания в Минске войны с рашкой - гражданским конфликтом!!!! ОРДЛО теперь - сторона! т.е. мы украинцы воюем не с рашкой а с районами донецка и луганска, те украинцами!!!
https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/1430763967104350

Даже голимый порохня, который согласился на этот гнилой и нееффективный Минск, не признавал ОРДЛО стороной!!!!
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грицевий зебіл, тільки такий придурок може брехати "Насправді, Росію не визнали агресором, а зафіксували лише гарантом миру ще при президенті Порошенку, під час укладання домовленостей в Мінську-2 (12.02.2015)" - тому що визнавати касапів агресором в документах, які вона підписує - НЕМОЖЛИВО! апріорі. Більше того, Мінські документи з-за часів Порошенка складені так, що ніде касапи не названі "гарантом миру".
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Так пусть голос расскажет как их лидер пел на корпоративе у кацапски водочных магнатах когда полных ходом война шла. Или как во время выборов в Харькове концерт закатил с группой своей и взял 50 штук зелени кэшом. Где налоги на войну?
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Мішок Сивохо для нас зрадник, для москалів херой!
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Эту тварь усадить надо назад в ихние квартальные развлечения, перед этим ему дать хорошенькой 3.14здюлины, а потом и всех остальных клоунов туда собрать, на абсервацию, так сказать! Тварь разная ватная тявкает! Внутренний конфликт, фля, тварина ты абосцанная!
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Народ, невже ви ще не бачите, що звільнення Сивохи нічого не дасть?

Кардинальне рішення в цій ситуації: звільнення (народний імпічмент) преЗЕдента, звільнення (розпуск) зедебільної Верховної Ради, негайна люстрація з позбавленням прав голосувати всіх 73/43%зебілів (зажопів, комуняк, обрізаних, інших ригоовщних, і навіть нацжонів-нацсук в тім числі), дострокові перевибори.
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