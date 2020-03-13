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 Суспільство
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Все про:Чернівці (157) COVID-19 (771) Осачук Сергій (4)

 У Чернівецькій області посилюють карантинні заходи через коронавірус: буде закрито спортзали, басейни, лазні та розважальні центри

У Чернівецькій області посилили карантинні заходи. Вирішено закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та великі розважальні центри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Чернівецькій ОДА повідомив глава області Сергій Осачук.

"Учора пізно ввечері було проведено засідання обласної комісії СЕБ і НС, де ми ухвалили низку важливих обмежувальних заходів, які спрямовані на те, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі. Ці обмежувальні заходи, які діють, як ви знаєте, в навчальних закладах, ми підсилюємо. Зокрема, для всіх спортивних комплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів. І просимо громадян, якщо так збіглося, що в ці дні у вас заплановане сімейне свято, день народження, дитячі, інші, - утриматися від таких форматів. Обов’язково стане краще і обов'язково зможете ще відсвяткувати", - сказав Осачук.

Він також наголосив, що це вимушені заходи профілактики.

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Як повідомлялося, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181203
 
 
 Топ коментарі
 
Все новости будут о короновирусе и обоссаном Сивохе что б замалчивать и отвлекать от Марша ветеранов за отставку капитулянта Зеленского 14го числа??
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Тормоз есть не только в велосипеде,но и в головах.месЦ назад нужно было перекрыть границы и никого не впускать.
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Все новости будут о короновирусе и обоссаном Сивохе что б замалчивать и отвлекать от Марша ветеранов за отставку капитулянта Зеленского 14го числа??
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"марш за отставку" это как др*чба "за беременность"
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Мне тоже больше нравиться снайперский отстрел, но чего нет того нет.
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Марш на улице и пусть люди выступают.Им ничего не угрожает.
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Тормоз есть не только в велосипеде,но и в головах.месЦ назад нужно было перекрыть границы и никого не впускать.
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шось тільки й чути про ту хворь - параліч цивілізації
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Правда правда. Нє вєрьтє чюваку из чємодана! Он порохобот!
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