 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Казахстані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я республіки Казахстан Елжан Біртанов.

"Сьогодні ми отримали підтвердження коронавірусу у двох наших громадян, які прибули з Німеччини", - сказав він.

За словами міністра, вони ізольовані в інфекційному стаціонарі в Алмати.

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"Ці громадяни ізольовані в інфекційний стаціонар в Алмати за місцем їх прибуття, куди вони прибули з Німеччини", - сказав Біртанов.