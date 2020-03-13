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Все про:Казахстан (115) COVID-19 (771)

 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Казахстані

Двоє громадян Казахстану, які прибули з Німеччини, заражені коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я республіки Казахстан Елжан Біртанов.

"Сьогодні ми отримали підтвердження коронавірусу у двох наших громадян, які прибули з Німеччини", - сказав він.

За словами міністра, вони ізольовані в інфекційному стаціонарі в Алмати.

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"Ці громадяни ізольовані в інфекційний стаціонар в Алмати за місцем їх прибуття, куди вони прибули з Німеччини", - сказав Біртанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181201
 
 
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Во министр ?! Еще вчера говорил " наконец и у нас появится кронавирус", а сегодня - нате.
Ванга Биртанова.
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В Україні від початку року від грипу померло 63 людини. За минулий тиждень - 9. Чому немає паніки? Чому не ходимо в масках? І куди поділися з аптек маски? Нехай Зеленський вийде, я пояснить. Куди поділися маски під час епідемії грипу, яка забрала щонайменше 63 людських життя?
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1. В Україні від початку року від грипу померло 63 людини. За минулий тиждень - 9.
Ти би знав скільки померло на дорогах, від серцевих нападів чи раку. І скільки помирає щороку від сезонного грипу.

2. Чому немає паніки?
А ти би хотів щоб була паніка?

3. Чому не ходимо в масках?
З таким самим успіхом можна помасти зеленкою під коліном чи намалювати йодову сітку.

4. І куди поділися з аптек маски?
Розкупили такі істерички як ти

5. Неха Зеленський вийде, я пояснить. Куди поділися маски під час епідемії грипу, яка забрала щонайменше 63 людських життя?
Ну нехай вийде, якщо тебе попустить. Хоча, як на мене, хай би краще в Італію злітав на тиждень, походив поміж людей
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обычная маска не поможет, нужна маска с очками защищающими глаза. У меня в запасе лежало 10 масок лет 7-8 .... класса FFP3. сейчас 8 осталось - + очки защитные - но все равно вряд-ли с ними стоит заходить в переполненный трамвай или маршрутку - ну на 5-10 минут ее хватит..

кроме того, нэндмэйд никто не отменял, но не забывайте, что без очков она бесполезна
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане - Цензор.НЕТ 7997
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ВСІ ПОВИННІ ходити в масках.

ІНАКШЕ ЦЕ НЕ МАЄ ЗМІСТУ ПРИ БЕЗСИМПТОМНИХ РОЗНОСЧИКАХ..
АЛЕ НЕМАЄ СТІЛЬКИ НІ КУЛЬТУРИ,НІ МАСОК
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Как и у нас, в Казахстане поняли, что ситуация стала выглядеть слишком компрометирующей - у всех, даже развитых стран, вирус вовсю бушует, а тут - ни одного заразившегося. Приходится создавать видимость контроля за ситуацией.
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A top health official in Ohio estimated on Thursday that more than 100,000 people in the state have coronavirus, a shockingly high number that underscores the limited testing so far.
Ohio Department of Health Director Amy Acton said at a press conference alongside Gov. Mike DeWine (R) that given that the virus is spreading in the community in Ohio, she estimates at least 1 percent of the population in the state has the virus.
"We know now, just the fact of community spread, says that at least 1 percent, at the very least, 1 percent of our population is carrying this virus in Ohio today," Acton said. "We have 11.7 million people. So the math is over 100,000. So that just gives you a sense of how this virus spreads and is spreading quickly."
Топ чиновник охорони здоров'я в Огайо підрахував у четвер, що понад 100 000 людей у штаті мають коронавірус, шокуюче велике число, що підкреслює обмеженість тестувань поки що.
Директор департаменту охорони здоров'я штату Огайо Емі Ектон заявила на прес-конференції разом з губернатором Майком Девіном (R), що враховуючи, як вірус поширюється в громаді в штаті Огайо, вона вважає, що вірусом вражено щонайменше 1 відсоток населення штату.
"Зараз ми знаємо, що саме факт поширення у громади говорить про те, що сьогодні щонайменше 1 відсоток нашого населення переносить цей вірус в Огайо", - сказав Актон. "У нас 11,7 мільйонів людей. Таким чином, математика каже про понад 100 000. Отже, ви просто розумієте, як цей вірус поширюється і швидко поширюється".
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