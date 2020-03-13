 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Казахстані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я республіки Казахстан Елжан Біртанов.
"Сьогодні ми отримали підтвердження коронавірусу у двох наших громадян, які прибули з Німеччини", - сказав він.
За словами міністра, вони ізольовані в інфекційному стаціонарі в Алмати.
"Ці громадяни ізольовані в інфекційний стаціонар в Алмати за місцем їх прибуття, куди вони прибули з Німеччини", - сказав Біртанов.
Ванга Биртанова.
Ти би знав скільки померло на дорогах, від серцевих нападів чи раку. І скільки помирає щороку від сезонного грипу.
2. Чому немає паніки?
А ти би хотів щоб була паніка?
3. Чому не ходимо в масках?
З таким самим успіхом можна помасти зеленкою під коліном чи намалювати йодову сітку.
4. І куди поділися з аптек маски?
Розкупили такі істерички як ти
5. Неха Зеленський вийде, я пояснить. Куди поділися маски під час епідемії грипу, яка забрала щонайменше 63 людських життя?
Ну нехай вийде, якщо тебе попустить. Хоча, як на мене, хай би краще в Італію злітав на тиждень, походив поміж людей
кроме того, нэндмэйд никто не отменял, но не забывайте, что без очков она бесполезна
ІНАКШЕ ЦЕ НЕ МАЄ ЗМІСТУ ПРИ БЕЗСИМПТОМНИХ РОЗНОСЧИКАХ..
АЛЕ НЕМАЄ СТІЛЬКИ НІ КУЛЬТУРИ,НІ МАСОК
Ohio Department of Health Director Amy Acton said at a press conference alongside Gov. Mike DeWine (R) that given that the virus is spreading in the community in Ohio, she estimates at least 1 percent of the population in the state has the virus.
"We know now, just the fact of community spread, says that at least 1 percent, at the very least, 1 percent of our population is carrying this virus in Ohio today," Acton said. "We have 11.7 million people. So the math is over 100,000. So that just gives you a sense of how this virus spreads and is spreading quickly."
Топ чиновник охорони здоров'я в Огайо підрахував у четвер, що понад 100 000 людей у штаті мають коронавірус, шокуюче велике число, що підкреслює обмеженість тестувань поки що.
Директор департаменту охорони здоров'я штату Огайо Емі Ектон заявила на прес-конференції разом з губернатором Майком Девіном (R), що враховуючи, як вірус поширюється в громаді в штаті Огайо, вона вважає, що вірусом вражено щонайменше 1 відсоток населення штату.
"Зараз ми знаємо, що саме факт поширення у громади говорить про те, що сьогодні щонайменше 1 відсоток нашого населення переносить цей вірус в Огайо", - сказав Актон. "У нас 11,7 мільйонів людей. Таким чином, математика каже про понад 100 000. Отже, ви просто розумієте, як цей вірус поширюється і швидко поширюється".