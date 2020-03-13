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 "Укроборонпром" з 12 березня перейшов на особливий режим роботи через карантин

Державний концерн "Укроборонпром" з 12 березня ввів на всіх своїх підприємствах особливий режим роботи через загрозу поширення коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба держконцерну, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники концерну та підприємств мають можливість працювати дистанційно або за гнучким графіком. Віддалено також можуть працювати батьки, в кого є потреба догляду за дитиною у зв’язку із запровадженням карантину в садочках та навчальних закладах.

Концерн виплачуватиме матеріальну допомогу працівникам у разі захворювання. Співробітники також можуть брати додаткові відпустки за власний рахунок", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на всіх підприємствах концерну впроваджений алгоритм дій у разі виявлення вірусу у працівника, посилені заходи бактеріальної безпеки та гігієни.

У разі появи випадків коронавірусу на підприємстві для всіх працівників, що мали безпосередній контакт з хворим, буде введено обов’язковий двотижневий карантин.

Усім підприємствам рекомендовано суттєво обмежити закордонні відрядження та не проводити масові зібрання більше 100 осіб під час дії карантину.

Працівники, які були у відрядженнях у країнах, де зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, після повернення в обов’язковому порядку мають перебувати вдома протягом двох тижнів та обмежити фізичний контакт з оточуючими. Для проведення нарад та робочих зустрічей колективів великих підприємств рекомендовано використовувати спеціально розроблені електронні засоби зв’язку та онлайн-конференції. Особливий режим роботи всього Концерну адаптується і доповнюється відповідно до ситуації в країні та може бути продовжений у разі потреби.

Зазначається, що зараз підприємства концерну працюють за графіком, в повному обсязі виконують заплановані виробничі показники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181200
 
 
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Як можуть працювати дистанційно наприклад верстатники?
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це страшне, паніка мабуть комусь потрібна...
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