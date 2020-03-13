 У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт: введено контроль на вхід і вихід людей з міста, - голова РДА Пулковський

Про це заявив голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Щодо Радомишльської територіальної громади Радомишльським міським головою ухвалено Розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби. У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті", - заявив він.
"Ухвалено введення надзвичайної ситуації в місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста. Захворювання локалізовано. Усі люди, які перебували в контакті, ідентифіковані і перебувають під наглядом", - пояснив Пулковський.
За словами Пулковського, загалом у місті два головні напрямки – до магістралі "Київ – Чоп" і до Малина – на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.
Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.
Едь в Италию через ухань.
Щоб всі сиділи вдома.
А де це?
Больницы, пекарни, металлургия..... и т.д и т.п.
Сидеть всем дома можно только в селах и то, не всегда.
Одни спагетти варят?
Цитату.
В нас потрібно вводити карантин по типу італійського. Мой комментарий
Есть предприятия, не у вас, которые не могут остановиться.
Больницы, пекарни, металлургия..... и т.д и т.п.
Ksenia VB
В нас потрібно вводити карантин по типу італійського.
Щоб всі сиділи вдома.
13.03.2020 10:55
К таким вопросов не имею.
Ты со мною не согласна?
Значит, что, виталимкуа?
Про закрытие знаю не из новостей,а из источников из Китая
А вот делать например платы для стиральных машин, корпуса для холодильников - в Европе некому. Поставки мониторов для сборки телеков прекратились что из КИтая что из Ю.КОреи. В Европе жк мониторы не делают.
в Кацапстані-навряд
не знала, і знати не могла..
смешно как попы беснуются - вера-верой, но подрясник дороже))
За то паприколу! Правда ЗЕбобіки?
Тому що проведених тестів -до 5 на 1 млн населення