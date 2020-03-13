 У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт: введено контроль на вхід і вихід людей з міста, - голова РДА Пулковський

Про це заявив голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Щодо Радомишльської територіальної громади Радомишльським міським головою ухвалено Розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби. У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті", - заявив він.

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"Ухвалено введення надзвичайної ситуації в місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста. Захворювання локалізовано. Усі люди, які перебували в контакті, ідентифіковані і перебувають під наглядом", - пояснив Пулковський.

За словами Пулковського, загалом у місті два головні напрямки – до магістралі "Київ – Чоп" і до Малина – на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.

Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.