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 Політика України
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Все про:Житомирщина (510) карантин (147) надзвичайний стан (46)

 У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт: введено контроль на вхід і вихід людей з міста, - голова РДА Пулковський

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

Про це заявив голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Щодо Радомишльської територіальної громади Радомишльським міським головою ухвалено Розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням вірусної хвороби. У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту. Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізольовано 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом жінкою, - Радомишльська РДА

"Ухвалено введення надзвичайної ситуації в місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста. Захворювання локалізовано. Усі люди, які перебували в контакті, ідентифіковані і перебувають під наглядом", - пояснив Пулковський.

За словами Пулковського, загалом у місті два головні напрямки – до магістралі "Київ – Чоп" і до Малина – на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.

Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181199
 
 
 Топ коментарі
 
Для тебя закон не писан.
Едь в Италию через ухань.
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В нас потрібно вводити карантин по типу італійського.
Щоб всі сиділи вдома.
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Возникает вопрос, насколько законно ограничение прав граждан.
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Для тебя закон не писан.
Едь в Италию через ухань.
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ты б хоть разок для смеха написал что-то осмысленное. а то твой тупой тявк уже утомил.
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При эпидемиях и войнах законы безопасности основные,а демократию засунуть куда подальше
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ещё один поклонник ГУЛАГа...
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Какие ещё права? Тысячи люмпенов по улицам бегает.Втюхали лапшу про демократию.
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чел, не пиши ничего, не позорься дальше
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Трезвее вас всех вместе взятых.У тебя сейчас никаких прав нету.почитай Конституцию.И беготня люмпенов по площадям это не демократия.
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Можешь подать в суд. Но когда закончиться пандемия.
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огранічєніє прав коронавіруса на пєрєдвіженіє вооще незаконно
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откроют турмаршрут - "партизанскими тропами житомирщины в обход "чекпойнт чарли" "
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В нас потрібно вводити карантин по типу італійського.
Щоб всі сиділи вдома.
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Есть предприятия, не у вас, которые не могут остановиться.
Больницы, пекарни, металлургия..... и т.д и т.п.

Сидеть всем дома можно только в селах и то, не всегда.
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Вона ж ясно написала, по типу італійського, в Італії зупинили пекарні?
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Так ти ж сам сказав, що в Італії зупинили заводи, пекарні , лікарні.
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Ksenia VB

В нас потрібно вводити карантин по типу італійського. В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт: введен контроль на вход и выход людей из города, - глава РГА Пулковский - Цензор.НЕТ 1290 Мой комментарий
Есть предприятия, не у вас, которые не могут остановиться.
Больницы, пекарни, металлургия..... и т.д и т.п.
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Вона запропонували ввести карантин по італійському зразку, ви написали що це означає закриття лікарен, пекарен, заводів... Ви ідіот?
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Почитай с полчасика, потом продолжим.

Ksenia VB
В нас потрібно вводити карантин по типу італійського.
Щоб всі сиділи вдома.
13.03.2020 10:55
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Правильно, мається на увазі, всі хто не задіяний в потрібних для роботи країни галузях, для мокшів щось незрозуміло?
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Ви ще в цьому не переконалися? Воно притрушене на всю його зебільну голову...
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Ну ти просто красень! Геть все розібрав по полицях! Дякую КЕП!
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З такою "вумною" панянкою як я можу бути не згоден!!?
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Так мозги ж куриные.
Значит, что, виталимкуа?
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Згоден, в тебе як в кури, таки самі мізги! Кумедні ви все ж таки істоти зебіли! У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт: введено контроль на вхід і вихід людей з міста, - голова РДА Пулковський - Цензор.НЕТ 2739
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Він просто зебіл. Там уже давно все "по полицях". А мосг його ще й пилом припав, бо дуже давно там лежить...
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Вважаєте, шо економіка це дозволяє? ********** проводити час в одиночній камері?
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и экономика рухнет, будешь зарплату получать раз в полгода, туалетной бумагой.
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Економіка вже впала, просто ще інерція, інша справа що треба сіяти.
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если сделать жесткий карантин как в Китае, остановить фабрики, торговлю, всех разогнать и заставить сидеть по домам, то будет гораздо хуже. Сейчас еще цветочки.
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Китай не зупиняв заводи, він зупинив відвантаження, працювали на склад.
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Брехня, зупинити металургічні заводи все рівно що підірвати їх, читайте новини уважніше.
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Абс. вірно. Але, крім того, на мет. комбінатах ніяка зараза не виживає, окрім людини
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Данные мониторинга загрязнения атмосферы говорят о постепенном восстановлении китайской промышленности до уровня прошлых лет, хотя в целом они все еще отстают примерно на 20%. В ряде отраслей показатели всю эпидемию практически не менялись - к примеру, в сталелитейной промышленности. Но это связано с технологическим циклом производства - остановить сталеплавильные заводы невероятно сложно, а запустить их снова - тем более. Поэтому они работали всю эпидемию фактически на склад, и сейчас сверхнормативные запасы произведенной продукции вплотную подобрались к складским объёмам хранения.
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Посмотри на карту загрязнения воздуха над Китаем до и сейчас.
Про закрытие знаю не из новостей,а из источников из Китая
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Так я і привів з Китая, поліпшення екологічного стану пов'язано зі зменшенням руху транспорта, а от наприклад нафти Китай в січні - лютому купив на 5 відсотків більше.
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Я не про металлургию, а более технологичные производства. Металлургию и без Китая есть кому делать.
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Є кому робити, але куди не зайдеш всі вироби з Китаю, де ті, кому є робити?
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Есть куча металлургических фабрик вне Китая. При необходимости, Европа снимет квоты и Украина+Индия компенсируют промышленный металл. Это если мы говорим про крупный бизнес.
А вот делать например платы для стиральных машин, корпуса для холодильников - в Европе некому. Поставки мониторов для сборки телеков прекратились что из КИтая что из Ю.КОреи. В Европе жк мониторы не делают.
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Дуже сподіваюся, що в зв'язку з короновірусом буде скасовано дєнь пабадабєсія.
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Не треба, всі ці ле пени, берлусконі мають приїхати і привітати власівців.
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в Казахстані скасували.

в Кацапстані-навряд
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в Китае еще в конце ноября был первый случай заболевания.Там смогли подготовиться. Носители вируса могли летать самолетами потом разными видами транспорта, торговать на рынках и народ у них что то покупал. Можно сказать что зелошара оманский прозевал момент, когда нужно было закрывать все, включительно и кпп с оккупированными анклавами.
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Бабуля решила с собой всех родственников забрать)))
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бабуля нічого не вирішувала..
не знала, і знати не могла..
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я чет подумал шо это в Польше.... о б*же, помогииии(бросается к сушенному чудаку на двух палках, читает мантры, поглощает "плоть" и пьет "кровь" "бога своего живого", все как в Комиксах сказано)
смешно как попы беснуются - вера-верой, но подрясник дороже))
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Воно звичайно прикольно. Але не в усіх є дома харчів на три дні не те що на три тижні!
За то паприколу! Правда ЗЕбобіки?

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вот тебе и рыночная экономика, по придуманному предлогу закрывают твой бизнес, а конкуренты большие дяди полностью забирают себе клиентов в это время
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чому в Україні відносно мало інфікованих?


Тому що проведених тестів -до 5 на 1 млн населення

У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт: введено контроль на вхід і вихід людей з міста, - голова РДА Пулковський - Цензор.НЕТ 4160
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А я про що вертаються з Італії ніхто не самоізолюються а шастають всюди де тільки можна по родичам в лікарні по Епіцентрі... А зараз кількість тих хто буде приїзджати зростає...
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Те що важка ситуація на Україні, викликана стрімким поширенням СНІДу та туберкульозу, і вулицями гуляють люди з відкритою формою, нікого не турбує. А 71 бабуся захворіла на грип і все паніка і епідемія.
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