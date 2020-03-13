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 Жінку, яку підозрюють у причетності до "ЛДНР", затримали на Донбасі, - МВС

Військовослужбовці Національної гвардії на блокпосту поблизу населеного пункту Городище затримали жінку, яку підозрюють в участі у діяльності "ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Під час перевірки документів виявилося, що зазначена особа, 1969 року народження, мешканка міста Луганська, є в базі ситуаційного центру, підозрюється в участі у діяльності незаконних збройних формувань і підлягає затриманню.

Для подальшого з’ясування всіх обставин за цим фактом громадянку було передано співробітникам Національної поліції. Військовослужбовці Національної гвардії України угруповання НГУ в ОТУ "Північ" і надалі продовжують виконувати покладені на них завдання, забезпечуючи громадський порядок і безпеку у нашій країні.

Зазначається, що від початку 2020 року бійці Національної гвардії в ОТУ "Північ" здійснили 18 затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення, зокрема 11 затримань громадян, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181197
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, чи вважаються співучасниками терористів ЛДНР посадові і не тільки особи, які проштовхують ідеї "примирення і братання" з цими терористами?
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Ну не любит она Украину, видать корни идут от времен сталинских переселенцев, ну милей ей рашка, ну воюет или поддерживает наших врагов -это понять могу. Но какого хрена лезет в Украину !!!
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Цікаво, чи вважаються співучасниками терористів ЛДНР посадові і не тільки особи, які ************ ідеї "примирення і братання" з цими терористами?
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А Штайнмаєра - громадянин України? Чи параша веде війну з Німеччиною?
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Треба поповнювати обмінний фонд для визволення нашіх хлопців, яких утримують у себе сєпари.
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Та кому ця курка потрібна на тій стороні.
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А що це за злочин такий "діяльність ЛДНР"? Жінку, яку підозрюють у причетності до "ЛДНР", затримали на Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 8507
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семки, продаваемые на рынке це тайное гыбрыдное оружие агрессора
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Ну не любит она Украину, видать корни идут от времен сталинских переселенцев, ну милей ей рашка, ну воюет или поддерживает наших врагов -это понять могу. Но какого хрена лезет в Украину !!!
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а чого це падло сивоху не арес туете..цей жирний алкаш набагато гірший падлюк донецьких..тай шеф цього гімна такий же самий.
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Таких сивух у нас чверть країни. А воно вилізло з мікрофоном, аби розповсюдити жидівські манси, що спрацювали на виборах: патріотам хтось розповідає про паганих москалів, злиденним про усьо будєт харашо, ватяникам про "внутрішній конфлікт", а сєпарам про амністію та скрєпний статус лугандона. Головне у цій справі - щоб усі зібралися до купи у певний час та у певному місці, а потім усе розрулиться само собою як і завжди це було. Москалі отримають свої гешефти та знову будуть плювати нам в обличчя. Та номер цього разу не пройшов. Із сивухиної дупи зняли 15 відбитків чиїхось черевиків, ну і відповідно затримали 15 чоловік. )))
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а презедента и его шоблу причастных к убийству воинов ВСУ, когда задержат?
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закривайте нафіг КПВВ на лінії фронту!
В світі - пандемія.
Чи лугандонці з донбурасцями урядникам меньш небезпечні, ніж коронавірус?
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Лугандонська вата без українських пенсій через місяць Київ штурмуватиме! Схаменися чоловіче!
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хєр їм по усій *********** пиці!
Нехай сперше пройдуть лінію фронту, там нормальні наші хлопці їх нашинкують..
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Навіщо? Достатньо просто нагодувати "кормільцев України".
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Чого вона там шастає, хай їде в Київ, тут її будуть охороняти поліцейські і хто обідить загрубуть, як вчора Азовців.
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