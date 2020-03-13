 Жінку, яку підозрюють у причетності до "ЛДНР", затримали на Донбасі, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Під час перевірки документів виявилося, що зазначена особа, 1969 року народження, мешканка міста Луганська, є в базі ситуаційного центру, підозрюється в участі у діяльності незаконних збройних формувань і підлягає затриманню.

Для подальшого з’ясування всіх обставин за цим фактом громадянку було передано співробітникам Національної поліції. Військовослужбовці Національної гвардії України угруповання НГУ в ОТУ "Північ" і надалі продовжують виконувати покладені на них завдання, забезпечуючи громадський порядок і безпеку у нашій країні.

Зазначається, що від початку 2020 року бійці Національної гвардії в ОТУ "Північ" здійснили 18 затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення, зокрема 11 затримань громадян, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

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