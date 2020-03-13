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Все про:ВР (7226) МВС (1639) ремонт (581) СБУ (5386) крадіжка (354) Офіс генерального прокурора (156)

 Директор підприємства привласнив понад 2 млн грн держкоштів під час ремонту в Раді, йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора і оперативним супроводом працівників СБУ викрили та задокументували злочинну діяльність директора одного з підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що фігурант у 2016 році привласнив понад два мільйони гривень державних коштів. Гроші призначалися для реконструкції систем опалення - холодопостачання та зміни нагрівальних приладів в адмінбудинках Верховної Ради України.

Крім того, слідчі з’ясували, що зловмисник провернув оборудку завдяки "допомозі" деяких службових осіб апарату Верховної Ради України.

Підозрюваному інкримінують відразу три статті Кримінального кодексу - ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених групою осіб).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У в'язницях і СІЗО виявили збитки на 170 млн, розпочато понад 60 проваджень, - Офіс генпрокурора

Обвинувальний акт у зазначених кримінальних провадженнях вже спрямовано до суду.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181195
 
 
 Топ коментарі
 
Справедливости ради это было в 2016 году
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Я говорив і скажу ще раз, як можна грабувати свою країну під час війни(!?)( якшо людина краде у особо крупних розмірах то таких треба розстрілювати, або як мінімум довічне в інших випадках конфіскація майна і заборона займати керівні посади в країні мінімум 50 років. Поки не здохне
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это Петина школа сезон 2016
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В 16, в 17, в ... все одинаково и только на ухудшение.
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Оно конечно так, но в 20 году положение еще хуже.
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Чукча не читатель, чукча писатель? Посмотри за какой год это дело - 2016!
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А сейчас все говорят, что коррупция выросла в 3 раза, особенно на таможне. Так что чукча ты сам.
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..а представителям заказчика, кто визировал и подписывал акты выполненных работ что?..это же классичесский договорняк-откат.. Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией - Цензор.НЕТ 8227..
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На "святе" позарився!!! Значить получиш по повній 12 років, от якби вбив когось то 7 дали б, або вкрав з бюджета 10 лімонів то взагалі пішов би на підвищення, а тут правильно по максимуму підеш.
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..и такое по всей стране при ремонтах обьектов.. Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией - Цензор.НЕТ 9393..откаты, откаты и откаты..и так много-много лет... Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией - Цензор.НЕТ 9393
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Я говорив і скажу ще раз, як можна грабувати свою країну під час війни(!?)( якшо людина краде у особо крупних розмірах то таких треба розстрілювати, або як мінімум довічне в інших випадках конфіскація майна і заборона займати керівні посади в країні мінімум 50 років. Поки не здохне
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"... ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией" Мля, уже задовбали подібними заголовками! "Обещать - не значит жениться" (с) Перевірено часом! Пожиттєва гарантія від глибокореформованих судів та ще глибше переатестованої прокуратури! "З нами завжди можна домовитися" (с)
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2 лимона на Раде ? Я вас умоляю , да на ремонте любой міської ради тырят больше ....
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присвоил /присваивали при Порошенко.При Коломойском осваивают.
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А этот директор песни поет?
Или это другой поет? Директор підприємства привласнив понад 2 млн грн держкоштів під час ремонту в Раді, йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією - Цензор.НЕТ 674
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Доки в Україні будуть такі посадовці, доти і буде більшість українців жити бідно
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Задача Прозорро - показать масштаб коррупции в Украине. А бороться с ней должны антикоррупционные органы.
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Народ возмущается ВР ограбили))) У вас под боком, от села до города, от сельсовета до облрады, от каждой гривны кому то прилипает. Вместо кукарекать, поднимайте #опу и контролируйте то что рядом, вы -громада, это ваше. Киев и Рада вам как до Луны.
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Вот наглец!
Депутатам нужно давать, а не брать!

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