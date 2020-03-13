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 Політика України, Київські новини
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Все про:Інститут нацпам'яті (168) історія (723) пам'ятник (568) Петлюра (19) Дробович (33)

 У Києві встановлять пам'ятник Петлюрі, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович повідомив, що пам'ятник главі Директорії Української Народної Республіки, головному отаману Військ і флоту УНР Симону Петлюрі таки буде встановлено в Києві.

"Судячи з документів, які туди-сюди снують роками, хоч це і довга історія, але мені здається, що вона рухається до завершення, і має бути пам'ятник Петлюрі", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас голова Інституту нацпам'яті не назвав, в які терміни цей проєкт може бути реалізовано.

"Симон Петлюра - один із видатних діячів української державності. Українці мають право ставити пам'ятники тому, хто відповідає їхнім інтересам і уявленням про мораль, естетику тощо. Симон Петлюра - один із тих людей, яким логічно та доцільно ставити пам'ятник. Це навіть не питання героїзації. Петлюра та інші люди, які в 1917-1921 роках створювали Українську державу, - це люди, які забезпечили нас усвідомленням державності щонайменше у столітній тривалості. Це дуже важлива історія", - додав Дробович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський пам'ятник Щорсу буде перенесено, - Дробович

Він також наголосив, що з цього питання в суспільстві є консенсус, "тому пам'ятник йому вже назрів". "Є мурал Петлюри в Києві, це говорить про те, що народ уже визначився", - констатував Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181190
 
   
 Топ коментарі
 
за то что для строительства этого государства он сделал на много больше чем например ты В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 2994
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Щаз Дубинский, Рабинович и Бужанский на говно изойдут.
"Фошызм нипрайдёт!"
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Сивоха . как сменит трусы . тоже подключится В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 8620
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За що йому ставити пам'ятник? За те, що не збудував Українську державу?
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Можна подумати що Щорси з Жуковими збудували.
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не . у них как раз получилось . но ну его нах то что получилось
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за то что для строительства этого государства он сделал на много больше чем например ты В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 2994
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За те що вбивав кацапобільшовиків...., але сили були не рівні...., червона чума (комунякокацапи) і ляхи (поляки) і свої комуняки...
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а что для Украины хорошего и полезного жуков, лумумба который патрис, бажов который сказочник!?
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Якраз Петлюра і збудував, а вухасті, які вірять побрехенькам, її розвалили. Повірили щирим українцям і москалям, що мали дати їм же їхню землю і уявні заводи, яких тоді в Україні було мало. Я уявляю, як йому тоді було важко, дивлячись скільки нечисті і ворогів зараз.
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За те що зі зброєю в руках боровся за Українську державу. А ти все ждеш, коли для тебе хтось збудує державу.
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Государство было, просто кучерявый гешефтмахер просрал все
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Важке завдання для роспропаганди - визначити ким був Петлюра хвашистом чи біндерівцем. В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 597
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Ага, Петлюра, який був при владі до появи фашизму і коли Бандера був ще школярем))
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Думаешь они станут заморачиваться в датах? Ини же называют красно-черный флаг, флагом бендеровцев, хотя ето флаг еще украинского козачества
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штамп для Петлюры у русни уже давно готов: "пещерный антисемит"
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Це при тому, що у уряді Петлюри було окреме єврейське міністерство - такого міністерства тоді не було в жодній країні світу!
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.. і при тому, що білогвардійці самі ініціювали єврейські погроми в Україні... але ж Гебєльсовщина постановила - Петлюра "печерний антисеміт"
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Рекомендую подивитися фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" - там показано, як совєти із Петлюри (який мав центристські погляди і навіть з ухилом уліво) ліпили фашиста і організатора єврейських погромів...
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Разумеется, дневник потому и тайный, что кроме шароварников его никто не видел. А Петлюра не делал погромов - наоборот построил три синагоги и стал праведником мира
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Щаз Дубинский, Рабинович и Бужанский на говно изойдут.
"Фошызм нипрайдёт!"
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Сивоха . как сменит трусы . тоже подключится В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 8620
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установят/ Дробович освоил испанский.Ответом на вопрос Когда? лучше всего подходит испанское слово «маньяна» - «завтра». Произнося это слово, испанец может подразумевать вовсе не завтрашний день, а «потом», «когда-нибудь», а то и вовсе «никогда». Понять, что имел в виду собеседник в конкретный момент, практически невозможно.
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Євреї перестали вірити у байки про єврейські погроми, які нібито дозволив Симон Петлюра? Ця тема була дуже популярна у совіцькому союзі. Єврей Шварцбад, який убив Симона Васильовича, свій вчинок виправдовував саме цією байкою.
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Петлюра тянул Украину в Рашку ..если что ну кто историю 10 класс не учил
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Млять, да они ВСЕ - и Винниченко, и Грушевский, и магнаты-сахарозаводчики, ориентированные на рынок Московии - все "тянули" Украину в "федерацию с Россией".
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У мене червоний диплом істфаку - не тягнув він у Рашку, він якраз (на відміну від Грушевського і Винниченка), навпаки, єдиний формував армію і розумів, що з москалями треба воювати, а не домовлятися.
А от помилкою Петлюри був ухил в соціалізм - він теж повівся на гасла типу "землю- селянам" і тд... А з російського рабства в 1918-1920 вирвалися ЛИШЕ ті держави, де лідери вибрали правий курс - Маннергейм, Пілсудський чи прибалти відкинули ліві ідеї та зробили ставку на націоналізм та крупний бізнес. У нас правих ідей дотримувалися Коновалець і Міхновський, а на великий бізнес орієнтувався Скоропадський...
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Ще Болбочан був, але його петлюра розстріляв через особистий конфлікт. А Болбочан цілком міг стати нашим Маннергеймом, людина на початку 1918 звільнила Крим від комуняк!
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я учил . не правда это . правильно писать не решались на полный разрыв с Москвой . и это был не Петлюра а Центральная Рада в целом . в которой Симон был не самым главным а вроде министра обороны
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Это ты бред написал. Или кремлядскую пропаганду.
Нац универ Шевченко, ист фак., кафедра "Истории славян". 2009г выпуска...
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установят памятник Петлюре/ Рабинович, сколько будет дважды два? А сколько вам надо? / Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович.
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"урок математики в еврейской школе:
- Изя, сколько будет дважды два?
- А мы покупаем, или продаем?"
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Давно это надо было сделать! И Бандере тоже надо как во Львове.
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Симон Петлюра видатний борець за незалежність України! Пам'ять про нього і без пам'ятників живе не тільки в народі України, а й в московській орді, з якою він самовіддано боровся. Звичайно пам'ятники С. Петлюрі повинні бути встановлені, причому не тільки в Києві, а й в тих містах України, де він здобував особливо значущі перемоги над більшовицькою чумою!
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Пам'ятник, у першу чергу повинен буди встановлений Генералу ПАВЛУ СКОРОПАДСЬКОМУ.
Київські гниди московських вошей соціалісти - популісти Пєтлюра і Віннічєнко, вчинили заколот проти «українського Маннергейма», Генерала Павла Скоропадського.
Слово Історії :
http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям [денікінцям, россіянам] ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
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Ну нарешті, ато лише російським окупантам скільки монументів ще стоїть: кацабу монголоїду петру 1, шльондрі Катерині, цариці московській....
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Що кацапе, "бояри" випив, а до туалету на вулиці не добіг?
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только вот "не создавали украинское государство", а возрождали. Создавали его - князья киевские, много столетий назад...
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Физиономия у Семена Петлюры и так с прошидью, а тут ещё и Дробович за него заступается.
Для одних он Сымон, а для своих - Сэмэн.
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а тобі яка ріжниця?
у нас що Семен, що Симон - одно. Ми хазарів пам"ятаємо, не згірш викингів.
І пам"ятаємо, як кому в Рассейской імперії доврдилося в "зоне оседлости". всі тоді рвалися в Україну, бо знали, що там "добрий народ".

Тож не випендрюйся.
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В каждый город , перед горисполкомом( где Членин стоял ) поставить СА Бандеру .
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Давно пора быть памятнику С.Петлюре,а заодно и прах его перезахоронить на Родине.Великий патриот Земли Украинской был!
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ты, видно, немного подслеповато читал. пришествие варваров - это было когда большевицкыэ-муравйовскии бандиты окупировали Київ. Ненадолго, правда, но перебили тут пару сотен людей, в основном "интеллигентного вида".
А де там у той час перезнаходився Михаїл Афанасьович? -

Та ладно...
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Пам"ятник Симону Петлюрі поставити на Майдані Незалежності.
Там, де колись стояло оте совкове "собрание сочинений" з ленина-кагебіста-колхозника-пролетария з дробовиками.

Поставте там нарешті справжній шрандарт і прапор Героя України! І навкруг чи поряд таких, як він, врівень із Симоном - від хлопців, які їхали з Київа на Бахмач, захищати Батьківщину від чергової кацапстанської навали у 1918 році до Героїв Небесної Сотні, що з голими руками йшли на штум прокацапської влади у 2014 році і тих Героїв, хто з Майдану поїхав захищати Лугань і Донбас - наші козацькі землі, і тих Героїв, хто зараз стоять в окопах, як Ангели Небесні.

Можна, звісно, і щось краще придумати.
Тільки не "креативну" фігню "творчих дурбеликів, котрі Симона Петлюру знають лиш "по фамілії",- як і ті нещасні кримсько-донбесские бабушки-старушки, у яких від однї лиш згадки про Євгена Коновальця чи Степана Бандеру стається полное недержание - всього: слюни, словесной дистерии і содержимого старосовкового кишечника.
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