 У Києві встановлять пам'ятник Петлюрі, - Дробович

"Судячи з документів, які туди-сюди снують роками, хоч це і довга історія, але мені здається, що вона рухається до завершення, і має бути пам'ятник Петлюрі", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас голова Інституту нацпам'яті не назвав, в які терміни цей проєкт може бути реалізовано.
"Симон Петлюра - один із видатних діячів української державності. Українці мають право ставити пам'ятники тому, хто відповідає їхнім інтересам і уявленням про мораль, естетику тощо. Симон Петлюра - один із тих людей, яким логічно та доцільно ставити пам'ятник. Це навіть не питання героїзації. Петлюра та інші люди, які в 1917-1921 роках створювали Українську державу, - це люди, які забезпечили нас усвідомленням державності щонайменше у столітній тривалості. Це дуже важлива історія", - додав Дробович.
Він також наголосив, що з цього питання в суспільстві є консенсус, "тому пам'ятник йому вже назрів". "Є мурал Петлюри в Києві, це говорить про те, що народ уже визначився", - констатував Дробович.
"Фошызм нипрайдёт!"
А от помилкою Петлюри був ухил в соціалізм - він теж повівся на гасла типу "землю- селянам" і тд... А з російського рабства в 1918-1920 вирвалися ЛИШЕ ті держави, де лідери вибрали правий курс - Маннергейм, Пілсудський чи прибалти відкинули ліві ідеї та зробили ставку на націоналізм та крупний бізнес. У нас правих ідей дотримувалися Коновалець і Міхновський, а на великий бізнес орієнтувався Скоропадський...
Нац универ Шевченко, ист фак., кафедра "Истории славян". 2009г выпуска...
- Изя, сколько будет дважды два?
- А мы покупаем, или продаем?"
Київські гниди московських вошей соціалісти - популісти Пєтлюра і Віннічєнко, вчинили заколот проти «українського Маннергейма», Генерала Павла Скоропадського.
Слово Історії :
http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям [денікінцям, россіянам] ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
Для одних он Сымон, а для своих - Сэмэн.
у нас що Семен, що Симон - одно. Ми хазарів пам"ятаємо, не згірш викингів.
І пам"ятаємо, як кому в Рассейской імперії доврдилося в "зоне оседлости". всі тоді рвалися в Україну, бо знали, що там "добрий народ".
Тож не випендрюйся.
А де там у той час перезнаходився Михаїл Афанасьович? -
Та ладно...
Там, де колись стояло оте совкове "собрание сочинений" з ленина-кагебіста-колхозника-пролетария з дробовиками.
Поставте там нарешті справжній шрандарт і прапор Героя України! І навкруг чи поряд таких, як він, врівень із Симоном - від хлопців, які їхали з Київа на Бахмач, захищати Батьківщину від чергової кацапстанської навали у 1918 році до Героїв Небесної Сотні, що з голими руками йшли на штум прокацапської влади у 2014 році і тих Героїв, хто з Майдану поїхав захищати Лугань і Донбас - наші козацькі землі, і тих Героїв, хто зараз стоять в окопах, як Ангели Небесні.
Можна, звісно, і щось краще придумати.
Тільки не "креативну" фігню "творчих дурбеликів, котрі Симона Петлюру знають лиш "по фамілії",- як і ті нещасні кримсько-донбесские бабушки-старушки, у яких від однї лиш згадки про Євгена Коновальця чи Степана Бандеру стається полное недержание - всього: слюни, словесной дистерии і содержимого старосовкового кишечника.