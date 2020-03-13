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 Румунія запровадила додаткові режимні заходи на кордоні, - Держприкордонслужба

Румунія ввела додаткові режимні заходи на кордоні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Через консультаційний пункт "Порубне" від румунських прикордонників отримано інформацію про умовне розділення територій країн Європи на зони ризику. Під час в’їзду до Румунії із зон ризику осіб направляють до представників МОЗ Румунії для проведення перевірочних заходів у карантинній зоні протягом 7 днів. У разі відмови – особа не пропускається та повертається зворотно", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до отриманої інформації, на цей час Україна до зон ризику не входить.

Також читайте: Від сьогодні Словаччина обмежила пропуск на свою територію. ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося раніше, Словаччина з 13 березня обмежила пропуск на свою територію через поширення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181189
 
 
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