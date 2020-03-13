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Все про:Північний потік (445) Чапутович (73)

 "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович

Проєкт "Північний потік-2" становить загрозу для безпеки Європи, оскільки посилює залежність від ненадійного постачальника - російського "Газпрому".

Про це в інтерв'ю агентству РБК заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ.

"Північний потік-2" становить загрозу європейській солідарності та енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому"", - наголосив Чапутович.

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За його словами, реалізація проєкту призведе до квазімонополії одного підрядника та єдиного шляху поставок.

На його думку, газопровід не підвищує диверсифікацію ні постачальників енергії, ні напрямків поставок у регіоні Центральної та Східної Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181188
 
   
 Топ коментарі
 
Помиляється Чапутович. Безпеці Європи щагрожує РФ. А "Північний потік-2" - лише дубина, якою оці кацапи погрожують.
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Да хоть пять лет. Если поляки выбрали своего поставщика, то пусть не лезут в экономические интересы Германии.
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Помиляється Чапутович. Безпеці Європи щагрожує РФ. А "Північний потік-2" - лише дубина, якою оці кацапи погрожують.
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Что- то Европа поздно ус-алась. Конечно угрожает. Через него шизоидный сатана Путин будет вам перекачивать отравляющий газ.Он на такое вполне способен.Если ему убить сотни тысяч человек в разных странах как чихнуть, то Европе сделать теракт - запросто, и он уже много раз делал эти теракты, только идиоты в ЕС этого не замечают.
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Вже не загрожує. Американці зплели лапті цій трубі. Путін, та його західні подєльнікі попали неа бабло по крупному.
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Уже сорок лет Германия закупает газ и ни разу небыло проблем. Это я о ненадёжности Газпрома. Поляки пусть выбирают надёжного поставщика.
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Да хоть пять лет. Если поляки выбрали своего поставщика, то пусть не лезут в экономические интересы Германии.
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Действительно разве их диды проливали кровь за интересы Германии?
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Німці купляють газ суто із комерційних інтересів, а які "ідеї вселенської тупості" злягаються у макітрах москалів - не знають достеменно навіть самі москалі. Коли купляєш щось у моральних виродків, варто оцінити що отримаєш "у навантаження".
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Из-за цен на нефть и вируса 62 региона России рискуют лишиться резервов


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Правительству придется увеличить дотации регионам, а самим субъектам нарастить долги, чтобы выдержать удар по доходам из-за обвала цен на нефть и коронавируса, считают в НКР. 62 региона полностью потратят резервы до конца года



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В Ухане закрыли временные госпитали после спада эпидемии.
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Так його ж все - похоронили....... цей СП-2....
Чи - ні?. "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 7316
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