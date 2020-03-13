 "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович

Про це в інтерв'ю агентству РБК заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ.

"Північний потік-2" становить загрозу європейській солідарності та енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому"", - наголосив Чапутович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорює зі США, як остаточно поховати проєкт "Північний потік-2", - Коболєв

За його словами, реалізація проєкту призведе до квазімонополії одного підрядника та єдиного шляху поставок.

На його думку, газопровід не підвищує диверсифікацію ні постачальників енергії, ні напрямків поставок у регіоні Центральної та Східної Європи.