 "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович

Про це в інтерв'ю агентству РБК заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ.
"Північний потік-2" становить загрозу європейській солідарності та енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому"", - наголосив Чапутович.
За його словами, реалізація проєкту призведе до квазімонополії одного підрядника та єдиного шляху поставок.
На його думку, газопровід не підвищує диверсифікацію ні постачальників енергії, ні напрямків поставок у регіоні Центральної та Східної Європи.
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https://www.rbc.ru/photoreport/11/03/2020/5***********************?from=center
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