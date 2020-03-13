 Зеленський скликає засідання РНБО через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомила речниця президента Юлія Мендель.

Вона зазначила, що деталі засідання будуть повідомлені після завершення.

"Так, сьогодні буде засідання РНБО. Деталі засідання будуть повідомлені після завершення", - повідомила Мендель.

Вона зазначила, що тема засідання - це ситуація з безпекою в країні.

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