 Зеленський скликає засідання РНБО через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомила речниця президента Юлія Мендель.
Вона зазначила, що деталі засідання будуть повідомлені після завершення.
"Так, сьогодні буде засідання РНБО. Деталі засідання будуть повідомлені після завершення", - повідомила Мендель.
Вона зазначила, що тема засідання - це ситуація з безпекою в країні.
Сивохо - радник. Це посада за значенням наближує розмови Сивохо до бабусів біля під'їзду чи мужиків у генделику. Навіть, якщо самому Сивохо примарилося щось інше.
І, звичайно, будь-які вибрики радника не є підставою, щоб брехати, називаючи його членом РНБО.
Брехати взагалі не варто, завжди матимете дурний вигляд врешті.
1.Как не пустить ветеранов на марш.
2.Как успеть себаса...
для этого Ермак и отправил нашего Осла собирать СНБО...
4) зміни в закон про мову
Сделай серьезное лицо!
підготував Валерій Пекар
Що варто знати про коронавірус.
Як зменшити ризики захворіти.
Як мити руки.
Як користуватися антисептиком.
Про імунітет.
Як спрямувати занепокоєння у продуктивному напрямі.
Про поширені фейки, пов'язані з коронавірусом.
Про коронавірус і грип.
Звучит нереалистично?(а ТЯО по ВСУ он не хотел применить? сам высрал же)
Когда начал предвыборную кампанию сразу с козырей
Міністерству фінансів доручено призупинити збір податків з деяких фізичних і юридичних осіб, постраждалих від коронавіруса, без справляння наступних неустойок. Ця міра, як наголошується, забезпечить економіці додаткову ліквідність на суму більше $200 мільярдів.
Президент закликав конгрес «негайно запровадити послаблення в частині оподаткування на заробітну плату». Він також оголосив, що найближчим часом ухвалить надзвичайні заходи для надання фінансової допомоги працівникам, які хворі, які перебувають у карантині або доглядають за іншими через коронавірус.
Американський президент також повідомив, що має намір доручити Управлінню у справах малого бізнесу (SBA) «використовувати наявні повноваження для надання капіталу і ліквідності фірмам, постраждалим від коронавіруса». Управління буде виділяти дешеві кредити компаніям постраждалих галузей. Також Трамп збирається звернутися до конгресу з проханням збільшити фінансування програми кредитування SBA на додаткові $50 мільярдів.
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Сразу скажу: я за карантин, и чем раньше он введён - тем лучше. Потому что у нас очень мало способов борьбы с эпидемией, и жёсткий карантин - единственный способ не допустить перегрузки больниц. Потому что перед глазами пример Италии, в которой было слишком много самонадеянных "падумаешь, развели панику из-за очередного гриппа", и в результате провтыкали начало карантина, и теперь не могут остановить эпидемию. Потому что в Украине на один зарегистрированный случай приходится сотня скрытых, так же как и в других странах (рекомендую вот эту статью к ознакомлениею).
Так что я за, но проблема в том, что карантин у нас липовый.
1. Его объявили общенациональным, но вводить или нет в каждом регионе - оставили на усмотрение местных властей. Хотя мы вроде унитарное государство, и вопрос относится к национальной безопасности, решения по которой не относятся к компетенции мэра или главы сельсовета. В результате никакого карантина в регионах нет, а объявление оказывается имитацией борьбы с эпидемией.
2. Карантин ввели в детсадах и школах по всей стране, что нифига не логично, зато привычно. В том смысле, что здравотделы привыкли во время гриппа отправлять детей на карантин, только вот коронавирус совсем не похож на грипп. От сезонного гриппа дети болеют чаще, чем взрослые, потому что у них ещё не сформирован иммунитет, поэтому логично при достижении эпидпорога отправлять детей по домам. С коронавирусом всё наоборот - по данным ВОЗ среди заболевших дети до 19 лет составляют всего 2,4%, при том, что в возрастной структуре населения стран с эпидемией они занимают около 20%. А это значит, что на карантин нужно отправлять не детей! Но как отправить на карантин работающее взрослое население, Кабмин не имеет понятия, поэтому
ищет пуговицуделает то, что привычно. Хотя это имитация борьбы с эпидемией.
3. Информационная кампания среди населения не ведётся, поэтому оно с одной стороны на всякий случай скупает соль, спички и гречку, а с другой стороны не делает то, что нужно делать прямо сейчас - самоизолироваться. Люди живут привычной жизнью, перчатками не пользуются, руки не моют, а оставшиеся без школы дети теперь тусят толпой во дворах, благо погода хорошая.
Детей не с кем оставить, кинотеатры и другие центры развлечений не работают, поэтому они висят на шее у взрослых, которым вобще-то надо на работу ходить. То есть по факту нет никакого карантина, есть пиар и видимость заботы, усложняющая жизнь миллионам людей.
4. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, никак не охвачены - ни информационно, ни материально. Местная власть могла бы собрать тысячи волонтёров и распределить между ними "подшефных", чтобы те убедили стариков мыть руки, сидеть по домам, и закупали бы им продукты и средства гигиены. Ничего подобного даже не обсуждается, страна ни к чему не готовится, каждый добывает информацию "что делать, если заразился" самостоятельно. Рекомендации идут из разных источников, и варьируются от "при первых же симптомах обращайтесь к врачу" до "если заболели - сидите дома и пейте горячее, в больницу едьте только если станет тяжело дышать (один из симптомов пневмонии)". Кто-то впаривает арбидол, кто-то антибиотики, полный хаос.
6. Что надо было сделать ещё месяц назад - так это закрыть границы и впускать только после двухнедельного наблюдения, как в Санжарах. А пока наземный транспорт из ЕС ездит как хочет, а в самолётах проводят максимум температурный скрининг, который ушлые пассажиры обходят с помощью жаропонижающих. Как это происходит - можете увидеть в свежем видео из самолёта, прилетевшего из Италии. Не пожалейте 40 минут на просмотр - это трындец.
Вывод? Процитирую Филлипа Духлия:
Украина ни на местном, ни на государственном уровне не готова полноценному карантину, который обеспечит необходимый уровень изолированности от вируса. За прошедшие месяцы, с начала эпидемии в Китае, зелёная власть не чухалась по этому поводу, более того - устроила пересменку в аккурат к началу эпидемии в стране. Плана Б у них просто нет. Инфраструктура не готова, сценарии не отработаны, процессы не налажены. Вместо реальных мер - имитация борьбы и пиар.
Какими должны быть реальные меры?.. Вот моделирование распространения вируса на примере Токио в трех вариантах: а) ничего не делать, б) закрыть только школы, в) закрыть все заведения и минимизировать контакты.
Как видите, единственный способ замедлить распространение коронавируса и предохранить больницы от переполнения - полноценный карантин с остановкой транспорта и самоизоляцией всей страны. Все остальное - видимость деятельности.
Да, это нельзя сделать за один день. Но можно было 11 марта не просто объявить о карантине и забыть, а назначить срок, например неделю или две, за который все регионы обязаны перейти в режим "минимум месяц все сидим дома". Под это надо перестраивать все процессы, работу бизнеса и государственных органов власти. Нужно готовить больницы и снабжать регионы средствами защиты, нужно вести массированную пропаганду среди населения. Если не получается - ввести военное положение и навязывать карантин силой. Потому что на кону - жизни людей, за которые и отвечает власть. Которая прямо сейчас проваливает карантинные меры.
Почему зелёная власть бездействует?.. Ну во-первых, "Бо вони дурні", отрицательная селекция Зеленского привела к тому, что людей с головой и инициативой у руля крайне мало. Во-вторых, многомесячное падение промпроизводства, падение ВВП в январе, дырища в бюджете - на этом фоне остановить экономику страны на месяц, это считай гарантированный дефолт. Запасы, накопленные при "барыгах", уже проедены, МВФ уклоняется от сотрудничества с марионетками Коломойского, ОВГЗ уже не продаются, а тут ещё и мировой кризис крадётся с усмішкою хижой, в результате чего рухнет экспорт... ЗекоМанда не может позволить себе превентивный карантин - от их рейтингов просто ничего не останется. Они подождут, когда люди начнут умирать сотнями, когда народ прочувствует трагедию и реально испугается, и вот тогда в роли спасителей выйдут на сцену все в белом.
Впрочем сомневаюсь, что на длинной
Так или иначе, вы не можете надеяться на наше государство. Вам придётся спасать себя самостоятельно, если вы конечно способны думать на пару шагов вперёд (спойлер: 73% населения - не способны).
https://ibigdan.livejournal.com/24841876.html
Хтось вірить, що ці кловани здатні впооатись з надзвичайною ситуацією ?
ВОНИ НЕ ВМІЮТЬ !!!!
Теперь это пандемия, и её нельзя просто устранить. Но что можно сделать, так это уменьшить ее воздействие.
Некоторые страны могут быть примером для подражания. Лучший из них - Тайвань, который очень тесно связан с Китаем и всё равно имеет на сегодняшний день меньше 50 случаев заболевания. В этой недавней работе объясняются все меры, которые они приняли на раннем этапе и которые были направлены на сдерживание.
Они смогли его сдержать распространение вируса, но большинство стран не смогло этого сделать. Сейчас Тайвань занят уже другим делом - смягчением. Они стараются сделать болезнь как можно более безобидной.
Если мы будем максимально сокращать количество инфекций, наша система здравоохранения сможет гораздо лучше справляться со случаями заболевания, что приведет к снижению летальности.
Чем дольше мы откладываем случаи заражения, тем лучше функционирует система здравоохранения, тем ниже летальность и тем выше доля населения, которое будет вакцинировано до того, как оно заразится.
Социальная изоляция
Есть одна очень простая вещь, которую мы можем сделать и которая точно работает: социальная изоляция.
Вернувшись к Ухань, можно вспомнить, что как только город ввёл карантин, эпидемия пошла на спад. Причина в том, что люди не взаимодействовали друг с другом, и коронавирус не распространялся.
Актуальный научный консенсус утверждает, что этот вирус передаётся в радиусе 2 метров, если кто-нибудь закашляется. В противном случае капли упадут на землю и никого не заразят.
Следующий путь заражения - через прямой контакт: вирус выживает часами или днями на разных поверхностях. Если он ведет себя как грипп, то на металле, керамике и пластике он может выживать неделями. Это означает, что такие вещи, как дверные ручки, столы или кнопки лифта, могут быть ужасными переносчиками инфекции.
Единственный эффективный способ противодействия - социальная изоляция. Необходимо держать людей дома как можно дольше, пока не произойдёт спад. Это уже было доказано в прошлом, а именно во время пандемии гриппа 1918 года.
Надеюсь, в ближайшие дни мы увидим результаты, но вообще это займет от одной до двух недель. Вспомните уханьский график: была задержка в 12 дней между моментом объявления блокировки и моментом, когда официальные случаи ) начали снижаться.
Как политики могут поспособствовать социальной изоляции?
Если вы политик в регионе, затронутом коронавирусом, вам следует немедленно последовать примеру Италии и приказать изолировать страну.
Вот что сделали итальянцы:
Никто не может входить или выходить из зон карантина, если только не доказаны причины, связанные с семьей или работой.
Движение внутри зон должно избегаться, если только оно не оправдано срочными личными или рабочими причинами и не может быть отложено.
Людям с симптомами (респираторная инфекция и лихорадка) «настоятельно рекомендуется» оставаться дома.
Закрытие всех образовательных учреждений (школ, университетов…), спортивных залов, музеев, лыжных станций, культурных и социальных центров, бассейнов, театров.
Бары и рестораны имеют ограниченное время работы с 6 утра до 6 вечера, с расстоянием не менее одного метра (~ 3 футов) между людьми.
Все пабы и клубы должны быть закрыты.
Вся коммерческая деятельность должна проводиться при соблюдении расстояния не менее одного метра между посетителями. Если это компания не может этого обеспечить, она должна быть закрыта. Храмы могут оставаться открытыми до тех пор, пока они гарантируют это расстояние.
Визиты родственников и друзей в больницу ограничены.
Рабочие встречи должны быть отложены. Необходимо поощрять работу на дому.
Все спортивные мероприятия и соревнования, общественные или частные, отменяются. Важные мероприятия могут проводиться за закрытыми дверями.
Это наименьшие меры, которые следует предпринять. Если цель - обеспечить безопасность, действовать надо по образцу Уханя. Люди могут жаловаться сейчас, но они будут благодарны потом.
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
Владимир Завгородний: Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.
Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
Так возле столба можно сплотиться - ураганом не унесёт...
Из-за жесткого карантина в Китае, китайское производство упало, половина заводов стоит, другая работает через пень-колоду. Соответственно легла китайская экономика, спровоцировав мировой кризис, и потянула заодно цены на нефть вниз.
Сейчас в Европу, США приходят последние суда с грузами с китайских заводов, которые были отгружены месяц назад, с последними остатками с китайских складов. Новых отгрузок практически НЕТ.
В результате, фабрики в Европе которые используют китайские комплектующие (а это 80% производств) в ближайшие пару недель остановятся, остановка будет минимум на 45 дней (срок поставки новых партий товара после возобновления работы фабрик в Китае).
Это значит, что в частности из Польши, примерно через 2 недели, поедет домой масса заробитчан, которым нет смысла сидеть без работы и при этом платить за жилье, хавку.
Итого, в начале апреля ждем волну возвращения заробитчан в Украину.
Клоуны руководят большой страной во время войны и эпидемии. Жесть!
https://www.rbc.ru/photoreport/11/03/2020/5***********************?from=center
Принимать решение сегодня может быть страшно, но об этой проблеме стоит думать в другом ключе.Теоретическая модель показывает разные сообщества: одно не принимает мер по социальной изоляции, другое принимает их в день N вспышки вируса, третье - в день N+1.
На сколько важным может быть всего один день, когда что-то растет в геометрической прогрессии.
Ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000.
И это всего лишь число заражёных. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект - число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всего однодневное промедление в введении социальной изоляции может закончиться взрывным ростом числа смертей в вашем сообществе, умножая число заболевших и задирая летальность.
Это экспоненциальная угроза. Каждый день на счету. Когда вы откладываете принятие решения на один день, вы не вносите свой вклад в несколько случаев инфекции. Возможно, в вашем сообществе уже есть сотни или тысячи заболевших. Каждый день, когда нет социальной изоляции, эти случаи продолжают расти в геометрической прогрессии.
Сколько времени было потярно страной из за того, что МЗО возглавляло лицо без медобразования. Как оказалось шаблонный принцип : " Надо просто перестать, (в данном случае) болеть" здесь тоже не работает. Пиар в н-Санжарах закончился, последняя реплика "здравоохранение сработало отлично" произнесена, занавес опущен, вот только зрителям расходится не куда, этот театр абсурда их дом их страна. И только теперь многие начинают задаваться вопросом: " А еще от скольких псевдоруких чиновников будет зависить их жизнь?
Фельшер Михайло Радуцький (із служок) у продав у Китай та азійські країни 28 млн. масок. Чистий прибуток фельшера-політика склав більше 186 мільйонів
https://pershij.com.ua/deputat-vid-sn-prodav-v-kytai-ves-zapas-ukrainskykh-masok/
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г. Шевченко