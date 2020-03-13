 Від сьогодні Словаччина обмежила пропуск на свою територію. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нової митниці в Twitter.

"ОФІЦІЙНО! Від сьогодні, 13 березня, з 8:00 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в'їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки", - йдеться в повідомленні.

Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Водночас повідомляється, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

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