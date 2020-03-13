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 Від сьогодні Словаччина обмежила пропуск на свою територію. ДОКУМЕНТ

Словаччина із 13 березня обмежила пропуск на свою територію через поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нової митниці в Twitter.

"ОФІЦІЙНО! Від сьогодні, 13 березня, з 8:00 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в'їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки", - йдеться в повідомленні.

Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Водночас повідомляється, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина й Угорщина оголосили надзвичайний стан через коронавірус

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Від сьогодні Словаччина обмежила пропуск на свою територію 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181183
 
 
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А ось це вже не по європейському, устав євросоюзу не передбачає такого самоуправства. Якщо почали рухатися до глобалізації, то ніякий вірус тут перешкдою бути не може. Бо він кордонів не визнає це точно. А от двоногих паразитів ці обмеження дуже лякають.
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Да прикольно буде тим хто вижеве визнати, що останнє досягнення глобалізаторів і стирачів кордонів та культур була глобальна панднмія без кордонів...
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Паника. Не спасет, все равно эпидемия доберется.
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