 Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться, - прем'єр Великої Британії Джонсон закликав готуватися до поширення коронавірусу

Боротьба з коронавірусом у Британії входить у наступну стадію - уповільнення поширення вірусу, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВ.
Стадія стримування вірусу завершилася, експерти визнають, що вірус буде неминуче поширюватися і охопить більшу частину населення.
До вечора четверга в Британії налічується 596 підтверджених випадків хвороби і 10 померлих. У країні було проведено майже 30 тис. тестів.
Фахівці, в тому числі і в уряді, підкреслюють, що офіційні цифри - лише верхівка айсберга. Як показує досвід інших країн, велика кількість заражених відчувають лише легкі симптоми, не звертаються до лікарів і переносять вірус на ногах. Але вони є переносниками інфекції.
Тому, за приблизними оцінками, в Британії може бути вже 5-10 тис. заражених. Експерти стверджують, що країна відстає в цьому сенсі на чотири тижні від Італії (де загинуло вже понад тисячу осіб).
"Це найважча криза в галузі охорони здоров'я для нашого покоління", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який підкреслив, що в найближчі місяці вірус буде поширюватися у світі і в Британії.
"Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться", - додав прем'єр-міністр.
Громадянам навіть з легкими симптомами захворювання, такими як постійний кашель і підвищена температура, пропонується залишатися вдома щонайменше сім днів.
Людям похилого віку також настійно рекомендується не виходити в найближчі тижні з дому.
Уряд розглядає можливість скасування спортивних змагань та масових заходів.
Школи поки не закриваються, проте цей захід буде застосовуватися в конкретних випадках, якщо з'являться вогнища зараження.
Зарубіжні поїздки для школи заборонені. Літнім людям з хронічними хворобами рекомендується скасувати круїзи.
На пресконференції в четвер Джонсон попередив, що кількість хворих різко зросте, і зараз перед урядом стоїть завдання - сповільнити поширення вірусу.
Пік епідемії в Британії, вважають урядові експерти, очікується через 10-14 тижнів.
За словами прем'єра, якщо пік вірусу буде затриманий на кілька тижнів, це дасть можливість системі охорони здоров'я підготуватися.
Влада передбачає високу кількість заражених, але сподівається знизити і розтягнути пік епідемії, щоб уникнути одномоментного перевантаження системи охорони здоров'я. Нетривалий, але різкий пік кількості заражених призведе до того, що багато хто з них не зможуть отримати адекватної медичної допомоги.
Уряд сподіватися виграти час і відстрочити пік вірусу на весну або навіть до літа, коли поліклініки та лікарні менше завантажені боротьбою з грипом і застудою.
Крім того, за цей час може статися прогрес в тестуванні ліків, розробці вакцини, а методи лікування можуть бути вдосконалені.
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .
3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
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кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.
В Китае вирус содержали, а эти говорят ну умрёте и умрёте, значит слабая иммунка.
Пик эпидемии через 12 недель? Т.е. в июне?! Летом? По моему мир сошёл с ума...
І адекватні рішення
Влада передбачає високу кількість заражених, але сподівається знизити і розтягнути пік епідемії, щоб уникнути одномоментного перевантаження системи охорони здоров'я. Нетривалий, але різкий пік кількості заражених призведе до того, що багато хто з них не зможуть отримати адекватної медичної допомоги.