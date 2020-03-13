 Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться, - прем'єр Великої Британії Джонсон закликав готуватися до поширення коронавірусу

Боротьба з коронавірусом у Британії входить у наступну стадію - уповільнення поширення вірусу, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВ.

Стадія стримування вірусу завершилася, експерти визнають, що вірус буде неминуче поширюватися і охопить більшу частину населення.

До вечора четверга в Британії налічується 596 підтверджених випадків хвороби і 10 померлих. У країні було проведено майже 30 тис. тестів.

Фахівці, в тому числі і в уряді, підкреслюють, що офіційні цифри - лише верхівка айсберга. Як показує досвід інших країн, велика кількість заражених відчувають лише легкі симптоми, не звертаються до лікарів і переносять вірус на ногах. Але вони є переносниками інфекції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський скликає засідання РНБО через коронавірус

Тому, за приблизними оцінками, в Британії може бути вже 5-10 тис. заражених. Експерти стверджують, що країна відстає в цьому сенсі на чотири тижні від Італії (де загинуло вже понад тисячу осіб).

"Це найважча криза в галузі охорони здоров'я для нашого покоління", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який підкреслив, що в найближчі місяці вірус буде поширюватися у світі і в Британії.

"Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться", - додав прем'єр-міністр.

Громадянам навіть з легкими симптомами захворювання, такими як постійний кашель і підвищена температура, пропонується залишатися вдома щонайменше сім днів.

Людям похилого віку також настійно рекомендується не виходити в найближчі тижні з дому.

Уряд розглядає можливість скасування спортивних змагань та масових заходів.

Школи поки не закриваються, проте цей захід буде застосовуватися в конкретних випадках, якщо з'являться вогнища зараження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студента з підозрою на коронавірус госпіталізували на Полтавщині

Зарубіжні поїздки для школи заборонені. Літнім людям з хронічними хворобами рекомендується скасувати круїзи.

На пресконференції в четвер Джонсон попередив, що кількість хворих різко зросте, і зараз перед урядом стоїть завдання - сповільнити поширення вірусу.

Пік епідемії в Британії, вважають урядові експерти, очікується через 10-14 тижнів.

За словами прем'єра, якщо пік вірусу буде затриманий на кілька тижнів, це дасть можливість системі охорони здоров'я підготуватися.

Влада передбачає високу кількість заражених, але сподівається знизити і розтягнути пік епідемії, щоб уникнути одномоментного перевантаження системи охорони здоров'я. Нетривалий, але різкий пік кількості заражених призведе до того, що багато хто з них не зможуть отримати адекватної медичної допомоги.

Також читайте: Ізольовано 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом жінкою, - Радомишльська РДА

Уряд сподіватися виграти час і відстрочити пік вірусу на весну або навіть до літа, коли поліклініки та лікарні менше завантажені боротьбою з грипом і застудою.

Крім того, за цей час може статися прогрес в тестуванні ліків, розробці вакцини, а методи лікування можуть бути вдосконалені.