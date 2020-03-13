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Все про:Велика Британія (1150) Джонсон Борис (133) COVID-19 (771)

 Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться, - прем'єр Великої Британії Джонсон закликав готуватися до поширення коронавірусу

Влада Великої Британії вводить нові заходи з протидії епідемії коронавірусу.

Боротьба з коронавірусом у Британії входить у наступну стадію - уповільнення поширення вірусу, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВ.

Стадія стримування вірусу завершилася, експерти визнають, що вірус буде неминуче поширюватися і охопить більшу частину населення.

До вечора четверга в Британії налічується 596 підтверджених випадків хвороби і 10 померлих. У країні було проведено майже 30 тис. тестів.

Фахівці, в тому числі і в уряді, підкреслюють, що офіційні цифри - лише верхівка айсберга. Як показує досвід інших країн, велика кількість заражених відчувають лише легкі симптоми, не звертаються до лікарів і переносять вірус на ногах. Але вони є переносниками інфекції.

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Тому, за приблизними оцінками, в Британії може бути вже 5-10 тис. заражених. Експерти стверджують, що країна відстає в цьому сенсі на чотири тижні від Італії (де загинуло вже понад тисячу осіб).

"Це найважча криза в галузі охорони здоров'я для нашого покоління", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який підкреслив, що в найближчі місяці вірус буде поширюватися у світі і в Британії.

"Багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться", - додав прем'єр-міністр.

Громадянам навіть з легкими симптомами захворювання, такими як постійний кашель і підвищена температура, пропонується залишатися вдома щонайменше сім днів.

Людям похилого віку також настійно рекомендується не виходити в найближчі тижні з дому.

Уряд розглядає можливість скасування спортивних змагань та масових заходів.

Школи поки не закриваються, проте цей захід буде застосовуватися в конкретних випадках, якщо з'являться вогнища зараження.

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Зарубіжні поїздки для школи заборонені. Літнім людям з хронічними хворобами рекомендується скасувати круїзи.

На пресконференції в четвер Джонсон попередив, що кількість хворих різко зросте, і зараз перед урядом стоїть завдання - сповільнити поширення вірусу.

Пік епідемії в Британії, вважають урядові експерти, очікується через 10-14 тижнів.

За словами прем'єра, якщо пік вірусу буде затриманий на кілька тижнів, це дасть можливість системі охорони здоров'я підготуватися.

Влада передбачає високу кількість заражених, але сподівається знизити і розтягнути пік епідемії, щоб уникнути одномоментного перевантаження системи охорони здоров'я. Нетривалий, але різкий пік кількості заражених призведе до того, що багато хто з них не зможуть отримати адекватної медичної допомоги.

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Уряд сподіватися виграти час і відстрочити пік вірусу на весну або навіть до літа, коли поліклініки та лікарні менше завантажені боротьбою з грипом і застудою.

Крім того, за цей час може статися прогрес в тестуванні ліків, розробці вакцини, а методи лікування можуть бути вдосконалені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181182
 
 
 Топ коментарі
 
Какой-то очень странный этот вирус и всё что вокруг него происходит тоже очень странное или нам очень многое не договаривают ... Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 8746
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Навіть влада Британії про пандемію відверто каже. А в зебільному царстві все нормально. Вони до неї готові. Блазні, що поробиш...
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это пиздец, нам явно всю правду не говорят. Готовимся к наихудшему сценарию
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Навіть влада Британії про пандемію відверто каже. А в зебільному царстві все нормально. Вони до неї готові. Блазні, що поробиш...
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А потом ты будешь волать про диктатуру когда "зебильная власть" запретит марши в центре Киева и закроет границы от наплыва заробитчан.
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Якщо зебіл подивиться новини хочаб двох, трьох тижневої давнини, та й теперішні, він побачить висловлювання представників зебільної влади що вони до цього готові та у них все під контролем. Беручи за зразок Італію, про що ти волатимеш за місяць? І, доречі, твоя влада вже заборонила масові акції.
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Они уже все запретили, такого шанса зебобы упустить просто не могли. Вот только бороться с вирусом никто не собирается, в отличии от цивилизованных стран. У ас его просто нет. и всех дела.
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Какой-то очень странный этот вирус и всё что вокруг него происходит тоже очень странное или нам очень многое не договаривают ...
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та да. выборочный. кто-то его и не замечает, но переносит, а кто-то мрёт как муха.
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Світ переповнений безкорисними двоногими паразитами, які це змінити......... Ну, я думаю спочатку потрібна репетиція.
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это ******, нам явно всю правду не говорят. Готовимся к наихудшему сценарию
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А як купувати продукти не виходячи з дому?
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хуже всего, что у нас многие люди выживают только благодаря тому, что ищут где купить продукты дешевле и явно не в состоянии их заказать онлине. У власти должна быть разработана стратегия, если все пойдет по худшему сценарию.
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Є держрезерв на такий випадок, правда невпевнений що Сивоха знає що це таке.
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А ти знаєш що зєбуїни натворили в Держрезерві? Там катастрофа.
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Наробили де, у нас все зерно і цукор на місці.
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online давно доступен. многие уже давно так покупают, шпар, билла, меркур. общество продажи услуг- если небыло такой услуги, то щас точно хто то может начать развивать.
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Трохи схуднемо, нічого з нами не станеться. Головне - це не захворіти. Вам скільки кг хотілося б зкинути? Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 146
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провокационный вопрос ,как бы многие тещ и соседей не начали взвешивать ,что бы вам ответить сколько кг надо куда то сбросить Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 1860
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Катастрофа МАУ: Тегеран не передаватиме Києву «чорні скриньки» через спалах коронавірусу,наверное в Кремле подсказали как реагировать обеим сторонам и очень странно что так тихо в Московии и в её колониях ,ничего не слышно о коронаRU вирусе
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Pavlo Dudra (13.03.2020 09:43)
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .

3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =

кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.

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Єдина адекватна реакція влади. Всі інші наче подуріли. Сподіваюсь, що острів з цим впорається. Повна ізоляція може врятувати королівство.
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Он сказал что изоляции и карантина не будет.
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Впечатление, что его специально распространяют, чтобы выкосит пенсов и слабых с этими эвакуация и и подобными карантинами.

В Китае вирус содержали, а эти говорят ну умрёте и умрёте, значит слабая иммунка.
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"Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - добавил премьер-министр." Говорит правду и это вызывает уважение.
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Посмотрим и сравним статистику после всей этой шумихи. Что-то мне подсказывает что смертность будет гораздо меньше чем от обычного сезонного гриппа. В сша в прошлые года смертность была в раене 500-600 тыс в год.
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а ты уверен, что лично ты сможешь сравнивать ?
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оптимист однако - обнадеживает как умеет
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_Оптимизмъ и пессимизмъ - это искажённое восприятие действительности. А значит не вполне адекватное. Разумен только реализмъ.
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Відразу видно що англо-сакси. Люди вибирають тих хто говорить гірку правду, а не солодку брехню.
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Дуже багато "конспірологів" долбо\бів в коментах...
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Какой-то бред... Какие многие семьи? 10 человек умерло по всей Британии от короны за месяц. В масштабах большой страны с населением под 70 млн. - это ничтожное количество.
Пик эпидемии через 12 недель? Т.е. в июне?! Летом? По моему мир сошёл с ума...
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+Відверто

І адекватні рішення
Влада передбачає високу кількість заражених, але сподівається знизити і розтягнути пік епідемії, щоб уникнути одномоментного перевантаження системи охорони здоров'я. Нетривалий, але різкий пік кількості заражених призведе до того, що багато хто з них не зможуть отримати адекватної медичної допомоги.
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Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится - УМЕЕТ ОН народ взбадрить. Слова оптимистические
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Оптимиз не важен! Разуменый и верный - реализм.
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