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 Політика України
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Все про:зрада (124) Росія (26688) Сивохо (40)

 Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт"

Екскомбат 16-го ОМПБ Олег Громадський вимагає притягнути радника РНБО Сергія Сивохо до кримінальної відповідальності за ст. 111 КК (Державна зрада).

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екскомбат 16-го ОМПБ Олег Громадський, передає Цензор.НЕТ.

"Сергію Сивохо!!! Я в минулому командир 16 ОМПБ "Полтава". Не підтримую дії радикально налаштованих громадян України щодо Вас. Цим діям Національна поліція надасть правову оцінку. Сивохо притягнути за ст. 111 в КК України! Але прошу Вас, Сергію!!! Почуйте УКРАЇНЦІВ!!! А, тим більше, ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт!!! Нічого не переплутайте!!!", - заявив він.

Також читайте: У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо

Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: У нас війна, а не внутрішній конфлікт 01
Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: У нас війна, а не внутрішній конфлікт 02
Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: У нас війна, а не внутрішній конфлікт 03
Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: У нас війна, а не внутрішній конфлікт 04
Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: У нас війна, а не внутрішній конфлікт 05

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181180
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно! І посадити сиву коняку на 15 років з конфіскацією!
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Зелені соплі в своїй більшості як Сивуха. Від презирвадента, до депутатів-міністрів.

І я не порохобот.
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І не тільки Сивоху, там список серйозний... А взагалі ЗСУ мають стояти на варті суверенітету і дати відсіч зрадникам, які намагаються здати Україну!
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Кодлан коломойского и НАТО/Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны" .Главная Украина 13 ноября 2019, 14:09/ Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук («Слуга народа») сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./Боевые действия на территории Донбасса - это внутренний украинский конфликт, который делает нереальным вступление Украины в НАТО,Сивохо
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Вор должен сидеть, а урод отвечать за свои действия.
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Правильно! І посадити сиву коняку на 15 років з конфіскацією!
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Да там почти все слуг народа во главе с зебилом пересадить надо
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Ще й годувать цю свиню за державний кошт, доки воно сидіти буде? Нє-нє-нє! До гілляки!
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Зелені соплі в своїй більшості як Сивуха. Від презирвадента, до депутатів-міністрів.

І я не порохобот.
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Ні, не відмажешся, для малоросів всі патріоти України - порохоботи.
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ЗГОДЕН ! 100 відсотків ! Але я не боюсь , коли називають порохобот .
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не ну через пиз,,,ну доходит всегда лучше!
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Якщо викинути лишнє слово "народу" в назві "Слуга народу", то буде більш правдиво звучати по відношенню до всіх Зе.
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Весна пришла...пора сажать этот зеленый скот....
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І не тільки Сивоху, там список серйозний... А взагалі ЗСУ мають стояти на варті суверенітету і дати відсіч зрадникам, які намагаються здати Україну!
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Поддерживаю и козла Кернеса и того что маски продал, и министра который воду решил подавать, и парочку зепутатов.
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А я поддержую того кто тебе голову проломит , в прочем как и каждому кацапу.
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Почему только Сивохо?И ОПЗЖ.и вся зелень должны сидеть за госизмену
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А Зеленского за госизмену садить не надо? Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 8813
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ОН имеет право так говорить, тем более так дипломатично...
сивохо - плесень
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А медведчука, бойка, рабіновича, шуфрича та ківу не хотіли б ви спочатку притягнути до відповідалності за державну зраду, а вже потім і за шісток братися. Бо щось як завжди не з того краю починаємо.
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Да ,Сивуху надо привлекать ,если выяснится,что идиот то лечить ...
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У нас війна, але війна гібридна і це Сивохо не заперечує. Де ви бачили, щоб під час гарячої війни, люди виїздили б до ворога на заробітки, або воюючі держави продовжували між собою торгівлю, не скасовували дипломатичні відносини?
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Ветераны пока по-хорошему "просят", то есть пока предупредительный. Не дойдёт - придётся действовать согласно Уставу.
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да почему не поддерживают действия радикально настроенных граждан? отмудохать такого как сивуха никогда лишним не будет. потом можно и уголовное дело. и не только против сивухи, там вон целая шобла-**** мацковских гастролеров и пускателей воды.
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Обоссцаный Сивохо наглядно демонстрирует уровень "советников" при преЗЕденте ..... Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 8941


Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 2539

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Обоссанная зеленая власть в Украине.
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сівухи як й усі представники "рюццкага міру" розуміють лише добрячу 3,14здюліну
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ОПЗЖ его не смущает со своей риторикой и поездками в Москву к путину??? Или это всё фигня, а фраза Сивохо нет? Напомним что опзж 2-я фракция в парламенте которая называет войну (гражданским конфликтом) её твари любят руководство рф хотят ехать на 9 мая в москву...периодически летают на поклон к хозяину. И никто их не трогает не СБУ не нац корпус и Азов... Видно просто Аваков команду не дает...
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Интересно когда 95 квартал снимет сатирическую сценку про Сивохо. Типа он упал потому-что тяжелее воздуха. И все в зале, "бугагагагагага, браво, браво!!!"
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Вот уж , не знаю кому как , а мне странно читать эти слова - Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 5059 . Источник: https://censor.net.ua/n3181180
Так что же комбат , будем и дальше играть " в демократию " с этими рыговскими выродками .? Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 9390 . А я очень даже поддерживаю , и всегда очень поддерживал и говорил всегда - наша толерантность к рыгам , рано или поздно , нам же и вылезет боком . Хватит этого миролюбия к врагу ,, мира с ними быть не может априори . Это нонсенс , утопия . Или Сивохи нас , или мы их, третьего не дано .
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Они считают, что в темном переулке от гопника-рецидивиста, вооруженного ножичком можно отбиться словами типа "милейший, как вам не стыдно, это-же не хорошо, интеллигентное общество осуждает такое поведение ".
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брать за жопу надо кукловодов, а не шутов и паяцев... Медведчуку можно остальным низя?
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Начать с этой куклы алкаша и раскручивать в суде.
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Так до суду алкаша- затейника зеленого.
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Та де вже той Диктатор проукраїнський від українських військових!!!!
ПРИЙДИ і наведи проукраїнський порядок, як Піночет в Чилі, щоб Сивухи, Медведчуки, Рабиновичі і СО° дохли на стадіоні від переїдання!
Нєєєе, не буде діла в Україні, зжере її продажна парашна нечисть за парашні гроші!
Бо для того щоб перемогти треба вогрога убивать, як би це варварські не виглядало!
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Паніку розганяють перед Маршем добровольців 14 березня?
Щоб рішенням суду заборонити будь-які акції та зібрання?Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 978
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Ну вот, говорили сивая зелень, ихтамнет. А Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 3551 ОБСЕ утверждает, что их там есть
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«Тим, хто штовхав Сернія Сивоху загрожує до 4 років ув'язнення. Ще раз! За штовханину! До 4 років тюрми! Наша доблесна поліція їх береже...»
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Пьяный алкаш шатался и наклонялся, его придерживали теперь 4 года за это от зеленой власти.
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Мало.Толпой на одного,удар в спину.В лучших традициях воинов упа
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Пороху було б важко, але він би не дав країни дійти до такої дупи обоссанной...
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Порох крал и занимался марадерством,а вам втирал Мову,Армию,Виру
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"У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте", - заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо-алкашу.
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Яценюк: Необхідна "формула Зеленського", яка відповідає національним інтересам. Тоді різні "платформи примирення" не будуть з'являтися.
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Вчорашні емоції показали, що так звана "платформа примирення" не об'єднує, а навпаки поляризує українське суспільство.
А значить працює на Росію і дискредитує ідею гуманітарного діалогу з мешканцями окупованого Донбасу.
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Всех к ответственности. И тех кто не объявил войну, в первую очередь. Не объявив военное положение, когда фактически было совершенна агрессия, дали возможность вести гибридную войну.
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А він що Звіробой чи Федина, що його мають садити? Це ж свій. Він опробував, що буде, якщо таким чином закінчити війну - приєднатися до ОРДЛО!
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Так, але ж Сівоха транслятор думок Зеленського. Який сенс саджати пішака?
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Підтримую. Хай несе відповідальність за зраду!!!
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А чому б не провести референдум з цього питання?!
Що у нас насправді?
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И не только Сивоху ,и того кто отдал приказ об отведении войск. Как это отводить войска со своей территории?
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А рабіновічь , медведчук і те кодло , що з ними їздило до ху...а повинно бути негайно закрите . Всі підстави для цього є .
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Кроме Сивохо уголовное дело нужно заводить в отношении всего РНБО, Зеленского, Ермака и множества зелени
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Не осудят из-за отсутствия официального определения происходящих событий термином "война". Слова о внутреннем конфликте с юридической стороны не противоречат основаниям проводимых исключительно в пределах территории Украины Антитеррористической операции и, далее, Операции объединенных сил.

По госизмене судят за шпионаж, переход на сторону противника и за оказание помощи в подрывной деятельности. Если нет улик, что Сивохо или кто другой сливает секреты врагу или перешел на их сторону, подвести за слова о внутреннем конфликте можно пытаться только по основанию оказание помощи в подрывной деятельности. И тут, так как нет официально войны, проблематично засудить кого-либо даже если он открыто скажет, у нас нет войны с РФ, потому что де-юре ее таки нет. И нужно очень долго собирать улики, преодолевать контрвыпады защиты и встречные иски в ЕСПЧ и т.д. или иметь улики по другим основаниям привлечения за госизмену, то есть доказать, что Сивохо (или кто другой) сливает секретную информацию или является завербованным агентом иностранных спецслужб.
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