 Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екскомбат 16-го ОМПБ Олег Громадський, передає Цензор.НЕТ.
"Сергію Сивохо!!! Я в минулому командир 16 ОМПБ "Полтава". Не підтримую дії радикально налаштованих громадян України щодо Вас. Цим діям Національна поліція надасть правову оцінку. Сивохо притягнути за ст. 111 в КК України! Але прошу Вас, Сергію!!! Почуйте УКРАЇНЦІВ!!! А, тим більше, ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт!!! Нічого не переплутайте!!!", - заявив він.
Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
І я не порохобот.
сивохо - плесень
Так что же комбат , будем и дальше играть " в демократию " с этими рыговскими выродками .? . А я очень даже поддерживаю , и всегда очень поддерживал и говорил всегда - наша толерантность к рыгам , рано или поздно , нам же и вылезет боком . Хватит этого миролюбия к врагу ,, мира с ними быть не может априори . Это нонсенс , утопия . Или Сивохи нас , или мы их, третьего не дано .
ПРИЙДИ і наведи проукраїнський порядок, як Піночет в Чилі, щоб Сивухи, Медведчуки, Рабиновичі і СО° дохли на стадіоні від переїдання!
Нєєєе, не буде діла в Україні, зжере її продажна парашна нечисть за парашні гроші!
Бо для того щоб перемогти треба вогрога убивать, як би це варварські не виглядало!
Щоб рішенням суду заборонити будь-які акції та зібрання?
А значить працює на Росію і дискредитує ідею гуманітарного діалогу з мешканцями окупованого Донбасу.
Що у нас насправді?
По госизмене судят за шпионаж, переход на сторону противника и за оказание помощи в подрывной деятельности. Если нет улик, что Сивохо или кто другой сливает секреты врагу или перешел на их сторону, подвести за слова о внутреннем конфликте можно пытаться только по основанию оказание помощи в подрывной деятельности. И тут, так как нет официально войны, проблематично засудить кого-либо даже если он открыто скажет, у нас нет войны с РФ, потому что де-юре ее таки нет. И нужно очень долго собирать улики, преодолевать контрвыпады защиты и встречные иски в ЕСПЧ и т.д. или иметь улики по другим основаниям привлечения за госизмену, то есть доказать, что Сивохо (или кто другой) сливает секретную информацию или является завербованным агентом иностранных спецслужб.