 Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екскомбат 16-го ОМПБ Олег Громадський, передає Цензор.НЕТ.

"Сергію Сивохо!!! Я в минулому командир 16 ОМПБ "Полтава". Не підтримую дії радикально налаштованих громадян України щодо Вас. Цим діям Національна поліція надасть правову оцінку. Сивохо притягнути за ст. 111 в КК України! Але прошу Вас, Сергію!!! Почуйте УКРАЇНЦІВ!!! А, тим більше, ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт!!! Нічого не переплутайте!!!", - заявив він.

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Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.