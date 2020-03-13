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Все про:ветерани (472) суд (5996) Сивохо (40)

 У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо

У Печерському районному суді Києва відбудеться засідання щодо трьох ветеранів, яких 12 березня затримали через зрив презентації радника РНБО Сергія Сивохо.

Про це повідомила у Facebook координаторка Служби соціального захисту добровольців Анастасія Римар, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, о 12:30 суд у ветеранів, які вчора показали ватним козлам, де місце їхнім ініціативам примирення з Рашей", - написала Римар.

За її словами, зараз до ветеранів не пускають адвоката.

"І Сергій Тамарін, і Саша Волков, і Юрій Капля - круті ветерани, добровольці, які не один рік життя віддали на фронті. Тепер вони мають повне право висловити свою думку щодо "мирних планів". Але влада чомусь так не вважає. Дуже важлива підтримка сьогодні!" - написала Римар.

За її словами, засідання відбудеться о 12:30 у Печерському районному суді міста Києва (вул. Володимирська 15).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте"

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181179
 
 
 Топ коментарі
 
Ветеранів будуть судити за сєпара!!!!це хвора влада!
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Суд должен состояться над сивохой по статье 111 измена !!! Где наше хваленое СБУ -- пакйте тварь сепарскую В Киеве сегодня состоится суд над ветеранами, которые сорвали презентацию Сивохо - Цензор.НЕТ 5356
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Как то чересчур уж быстро, по Гандзюк бы так действовали.
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Тыловые крысы всегда жирели на войне и процветали после, а вернувшимся живыми с воен оставалось только...
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Суки малороські. Сивухо - ти перший в очереді на кастрацію люстрацію. Жорстку люстрацію руками ветеранів.
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которые сорвали презентацию, наоборот был аншлаг, выносили на руках, и не удержали.
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По моему мнению, судить надлежит сивохо за прорашизм и сепаратизм!
Потому что актуальная политика Украины противоположная.
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Сивоха- обосцанный жирный тупорылый ублюдок. И тут без вопросов)))
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Террористы как минимум!!!!
Уже такое было - яйцо и пашик!!!!
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Не бачу жодного мітингу з закликами "Припиніть цькувати Сивоху". Не бачу жодного мітингу з гаслами "Припиніть називати братський народ ворогом, та агресором!" Не бачу. Бо їх немає. Але чомусь на соцопитуваннях вперто показують, що довіра до Зеленського й досі висока. В що вірять його виборці?
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Важно не то, что что верят избиратели, а в то, во что верят те, кто эти опросы проводит.
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Что - то этой "борьбе" с Сивухой слишком мало аргументов и слишком много крику и пиару. Совпадение?
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Сивуха - обосцанное чмо.Каких аргументов тебе не хватает?))
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про обосцаное чмо пиши на заборе. А если ты претендуешь на выступление по телевизору - будь любезен говорить что-то осмысленное, а не орать и глаза пучить. Это другой формат, для шоу "битва клоунов"
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Дятел, у тебя шиза чи шо? Цензор с телеком перепутал? ))
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Слышь, няш-няш, будешь хамить - получишь по ипальничку А на досуге подумай, о каком событии идёт речь, прежде чем вонять.
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Чому хрячок ССивоха не поїхав представляти свою платформу в Донецьк наприклад??? Чому із-за цього п#дара у нормальних хлопцыв, які судячи із відео були з ним мега пунктуальні, наразі проблеми??? Що за нах? Де провадження по розпалюванні ворожнечі сивохою, де провадження щодо держзради останнім???
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Сивуха был довереным лицом клоуна-презика. Он проводил опрос населения и выявлял злопыхателей политики клоуна. Маскировка будущей капитуляции была сорвана злостными неплатильщиками алиментов детей клоуна.
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Как-же так?????????? Вчера задержали, а сегодня уже суд... А как-же Штепа например??? 5 лет прошло и никакого суда еще не было...
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Якось не так українці уявляли собі судову реформу...
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тварь сепарско данбасятскую выселить на родину обитованную в донбасяо днр. как можно было додуматься такого старого немощного сепарка толстого поставить на такую должность далёкого от политики и событий в стране и мире...? он же ели ногами двигает... толкнули слегка он распластался на полу...а там ещё животное с его команды какое то перебивало ветерана АЗОВА! советник *** фуев... пристроили к кормушке лижбы не без дела как говорится...((
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вашими тезами будут очень недовольны 73%-зедебилы. Вы не любите нашего клоуна-презика.
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не .ну я бы ещё его представить мог заведующим пищеблоком где то в столовой где то. нет проблем. старичка пристроить где можно вкусно и много вдоволь жрать.. другое дело. он ведь всю жизнь этим и занимался помню...((
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Пора выставлять петицию про импичмент всей этой козло братии.
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хохол думкой бага теет
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Пора выставлять петицию про импичмент всей этой козло братии.
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пора уже стрелять, а не петиции провозглашать
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Що заважає ветеранам зірвати "суд"? Яка різниця який ватяний шабаш зривати?
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Пля - не над Сивохо суд, а над патриотами своей страны...
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"Пля - не над колаборантом Сивохо суд..."
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Не суд а судилище
Еще надо чтобы поц-Зедент с сАбаковым
прессконференцию устроили
и сказали что виновны
В этом они мастаки..
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А брифинг будет, а "качественное подозрение"? А иск будет за обосцанные штаны?
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Хвора країна, коли при владі маргінали.
Я розумію, що український народ терпеливий, але кожному терпінню прейде кінець. Чи ЗЕленя шушара того і хоче, що б потім з мокшовією в десна лобизатись?
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оперативненько....ну да это ведь не коррупционеры и не предатели....этих надо побыстрее упрятать они мешают зеленой мрази продавать Украину...
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думаю у бубочки пианиста сегодня опять рейтинг пошел в направлении нуля. так глядишь к осени будет уже ниже нуля)))) да уж, навыбирали клоунов имбецилов))))
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странная новость … Считаю что правильная такая - сегодня состоится суд над сивухой подозреваемым в госизмене !!!!!!!!!!!!!!!
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Цікаво, а що нам каже вікіпедія про Зе? " густі зелені або темно-жовті виділення з носу"
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Это СИВУХУ надо судить за измену и сдачу интересов Украины. ЗЕк предать. Это сдача суверенитета страны дешевыми клоунами.
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До таких як Сивуха, Мертвечук і СО° дієва може бути тільки формула Бузини, щоб українська земля палала під ногами парашних слуг, все інше напівміри!
Вся ця шушера, що підняла голову після відходу Порошенка і Со° від влади, по тихому і здасть Україну, як не мовою кацапською, то водою в Крим!
Український Диктаторе де ти, прийди порядок наведи!!!!!
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Неважно за что, неважно сколько - важно пришить.
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4 роки тюрми. Ця падаль сивуха офіційно позаштатний радник секретаря РНБО, і виходить, що воно державний діяч.
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А коли над Сівохо? Чи ваші суди таких не судять? Потрібні народні?
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Опять зеленые обезьяны судят Патриотов...…

ЗЕ, уходи, ты заигрался НеЛох!!!
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Капаць!!! За кинуту на землю шмарклю вже судять!!!
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Вони такі хочуть ще "внутрєнній конфлікт" зробити, окрім війни. Ну-ну... Мабудь, справді, думають, що безсмертні...
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Ветеранам штраф по 51 грн. каждому, сивохе- 15 лет тюрьмы!
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Ну, це вже "предєл всєму" ЦЯ КРИСА РОЗКАЗУЄ ПРО ВНУТРІШНІЙ КОНФЛІКТ і ЙОМУ НІЧОГО!!! А ЗАХИСНИКІВ БУДУТЬ СУДИТЬ ?!!
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Навозом не швыряются, им удобряют землю! У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо - Цензор.НЕТ 6944
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В пещерном могут и "замах" намалевать за жиробаса У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо - Цензор.НЕТ 1232
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Суд буде знищувати патріотів??? Суд буде захищати посібника окупантів сівоху???
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Нафіга нам ці лугандони потрібні? Паркан до Неба від лугандонів
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Ніхто цього сівоху не чипав. Мішок з лайном сам впав.
Треба зібрати лайно знову в мішок, міцніше його зав'язати і вести в його коханий Лугандон. Лайно має бути біля лайна
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В умовах панічних настроїв через загрозу коронавірусу майже не помітними стали кілька подій, які свідчать про наміри Зеленського розвернути Україну від євроатлантичної інтеграції в бік Росії. Під шум паніки готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили.
За останній час відбулося кілька знакових подій, що підтверджують наміри президента Зеленського та його команди відмовитися від євроінтеграційного курсу України та повернути державу під російський вплив.

А тепер стежимо за руками:
- ОПЗЖешники на чолі з Медведчуком їдуть в Москву зустрічатися з депутатами думи, Медведчук з Путіним. Заявляють про майбутній «прорив» і влада взагалі не вживає жодних заходів проти цих колаборантів;
- паралельно Єрмак, голова офісу Зеленського, про щось домовляється в Мінську з путінським Козаком, внаслідок чого мавпи з «ДНР» під канонаду нових обстрілі російськими військами українських позицій кричать про прямі переговори. А цього давно добиваєттся Кремль;
- міністр оборони нахабно бреше про «недосяжність» стандартів НАТО, даючи відповідні сигнали, а людина-Сивохо торочить про «внутрішній конфлікт»;
- Слуги Зеленського у ВР реєструють законопроект щодо НАБУ, який теоретично може призвести до зриву безвізового режиму з ЄС внаслідок порушення угоди;
- більшість населення зайняте коронавірусом і панічними закупами, і це ще економічна криза не вдарила як слід;
- під антикорупційним судом силовики проводять максимально наближені до реальності навчання з розгону демонстрантів, точно як за рік до падіння режиму Януковича. Настрашити задумали, наївні мої?
Отже, під шум паніки, готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили. Тільки щось мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей, - депутат Володимир Ар'єв у Facebook.
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Так це ж Юлька винувата, Ар'єв! Ти ж життя присвятив, щоб ****** Юлю брудом, після того, як Юлю взяла тебе у свою фракцію в Раді. А зараз патріотом став?
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Так, Ар'єв став патріотом, честь йому і хвала. Чого не скажеш про жюльку - продажну московську шльондру, яка за гроші путіна і матір рідну продасть, а не тільки Україну.
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Тимошенко синхронизировалась с Медведчуком и "русским миром"
В 2020-м Юлия Тимошенко пережила очередное перерождение. Из современного визионера Юлия Владимировна превратилась в ретроградного борца за нравственность, духовность и мораль.

"Леди Ю" меняет свой окрас чуть ли не каждый политический сезон, но на этот раз она заняла опасную для Украины нишу - синхронизировалась с ОПЗЖ, Виктором Медведчуком, стала регулярно появляться на связанных с ним телеканалах и повторять месседжи "русского мира".

Тимошенко за несколько десятилетий в политике примерила на себя все возможные роли. Она боролась с коррупцией, она снижала тариф на газ, дружила с Путиным, призывала быть "голубями мира", а потом собирала собственную армию "сопротивления оккупации".
Если в 2014-м "Леди Ю" призывала бороться с оккупацией, то сейчас в России она больше не видит угрозы.

А "главный враг" - запад, который якобы управляет страной. Что интересно, вместе с новой риторикой, которая синхронизировалась с кумом Путина Виктором Медведчуком, Тимошенко стала главной звездой трех связанных с ним телеканалов.

Пока украинцы страдают от продолжающейся российской агрессии, Тимошенко говорит ни о войне, и даже ни об ситуации в экономике и социальной сфере, а тиражирует "пугалки" о том, что в стране якобы разрушат остатки духовности и разрешат мужчинам и женщинам легализовать однополые отношения.

"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", - сказала она в эфире телеканала ICTV.

Еще одна "важная" проблема, по мнению Тимошенко - внешнее управление со стороны запада. Что интересно, именно на эти же темы в трех телеканалх Медведчука устраивают целые марафоны.
Создает образ врага на Западе, отвлекая от реального оккупанта - России. Даже если европейские чиновники и международные организации и вмешиваются во внутреннюю политику в Украине, реальный враг остается на севере - Россия начала не объявленную войну, аннексировала территории и убила тысячи украинцев.
Создание образа нового врага на Западе отвлекает от РФ, дает возможность пророссийским политикам менять новостную политику. Мол, проблем с Россией якобы и нет, а враг - запад, где нет "духовности".

Сближает Украину и Россию "общими ценностями". Мол, Россия борется с тем же "врагом", который угрожает и нам. Там не легализовали проституцию, не разрешили легкие наркотики и отстаивают традиционные ценности. Якобы, так нужно поступать и нам.
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Коли Юлю Кучма вперше посадив до буцегарні, то Медведчук був його главою адміністрації. А команду покарати Юлю і все її оточення віддав пуйло, бо Юля навела лад в енергетиці в 2000му на посаді віце прем'єра, олігархі вимушені були платити податки і Україна розрахувалась по боргам з Рашою за газ. А інакше Раша просто приєднала б Україну за борги. Ось за це Юля вперше і сіла, свекра довели до могили а її чоловік просидів рік. А вдруге Юля сіла, бо забрала у олігархів вкрадену Криворіжсталь, та дала до бюджету 5 млрд. дол. Do you understand, російський троль?
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Тут на форумі всі знають, що sulima ivan - це троль антиукраїнський, який за "шмат гнилої ковбаси" чи то від жюльки, чи від клоуна, чи від жопоблоку "хоч матір попроси", то віддасть.
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Ржали дебилы???! Я вас теперь постоянно в это тыкать буду!

У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо - Цензор.НЕТ 4580
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