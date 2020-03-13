 У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо

Про це повідомила у Facebook координаторка Служби соціального захисту добровольців Анастасія Римар, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, о 12:30 суд у ветеранів, які вчора показали ватним козлам, де місце їхнім ініціативам примирення з Рашей", - написала Римар.
За її словами, зараз до ветеранів не пускають адвоката.
"І Сергій Тамарін, і Саша Волков, і Юрій Капля - круті ветерани, добровольці, які не один рік життя віддали на фронті. Тепер вони мають повне право висловити свою думку щодо "мирних планів". Але влада чомусь так не вважає. Дуже важлива підтримка сьогодні!" - написала Римар.
За її словами, засідання відбудеться о 12:30 у Печерському районному суді міста Києва (вул. Володимирська 15).
Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
кастраціюлюстрацію. Жорстку люстрацію руками ветеранів.
Потому что актуальная политика Украины противоположная.
Уже такое было - яйцо и пашик!!!!
Еще надо чтобы поц-Зедент с сАбаковым
прессконференцию устроили
и сказали что виновны
В этом они мастаки..
Я розумію, що український народ терпеливий, але кожному терпінню прейде кінець. Чи ЗЕленя шушара того і хоче, що б потім з мокшовією в десна лобизатись?
Вся ця шушера, що підняла голову після відходу Порошенка і Со° від влади, по тихому і здасть Україну, як не мовою кацапською, то водою в Крим!
Український Диктаторе де ти, прийди порядок наведи!!!!!
ЗЕ, уходи, ты заигрался НеЛох!!!
Треба зібрати лайно знову в мішок, міцніше його зав'язати і вести в його коханий Лугандон. Лайно має бути біля лайна
За останній час відбулося кілька знакових подій, що підтверджують наміри президента Зеленського та його команди відмовитися від євроінтеграційного курсу України та повернути державу під російський вплив.
А тепер стежимо за руками:
- ОПЗЖешники на чолі з Медведчуком їдуть в Москву зустрічатися з депутатами думи, Медведчук з Путіним. Заявляють про майбутній «прорив» і влада взагалі не вживає жодних заходів проти цих колаборантів;
- паралельно Єрмак, голова офісу Зеленського, про щось домовляється в Мінську з путінським Козаком, внаслідок чого мавпи з «ДНР» під канонаду нових обстрілі російськими військами українських позицій кричать про прямі переговори. А цього давно добиваєттся Кремль;
- міністр оборони нахабно бреше про «недосяжність» стандартів НАТО, даючи відповідні сигнали, а людина-Сивохо торочить про «внутрішній конфлікт»;
- Слуги Зеленського у ВР реєструють законопроект щодо НАБУ, який теоретично може призвести до зриву безвізового режиму з ЄС внаслідок порушення угоди;
- більшість населення зайняте коронавірусом і панічними закупами, і це ще економічна криза не вдарила як слід;
- під антикорупційним судом силовики проводять максимально наближені до реальності навчання з розгону демонстрантів, точно як за рік до падіння режиму Януковича. Настрашити задумали, наївні мої?
Отже, під шум паніки, готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили. Тільки щось мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей, - депутат Володимир Ар'єв у Facebook.
В 2020-м Юлия Тимошенко пережила очередное перерождение. Из современного визионера Юлия Владимировна превратилась в ретроградного борца за нравственность, духовность и мораль.
"Леди Ю" меняет свой окрас чуть ли не каждый политический сезон, но на этот раз она заняла опасную для Украины нишу - синхронизировалась с ОПЗЖ, Виктором Медведчуком, стала регулярно появляться на связанных с ним телеканалах и повторять месседжи "русского мира".
Тимошенко за несколько десятилетий в политике примерила на себя все возможные роли. Она боролась с коррупцией, она снижала тариф на газ, дружила с Путиным, призывала быть "голубями мира", а потом собирала собственную армию "сопротивления оккупации".
Если в 2014-м "Леди Ю" призывала бороться с оккупацией, то сейчас в России она больше не видит угрозы.
А "главный враг" - запад, который якобы управляет страной. Что интересно, вместе с новой риторикой, которая синхронизировалась с кумом Путина Виктором Медведчуком, Тимошенко стала главной звездой трех связанных с ним телеканалов.
Пока украинцы страдают от продолжающейся российской агрессии, Тимошенко говорит ни о войне, и даже ни об ситуации в экономике и социальной сфере, а тиражирует "пугалки" о том, что в стране якобы разрушат остатки духовности и разрешат мужчинам и женщинам легализовать однополые отношения.
"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", - сказала она в эфире телеканала ICTV.
Еще одна "важная" проблема, по мнению Тимошенко - внешнее управление со стороны запада. Что интересно, именно на эти же темы в трех телеканалх Медведчука устраивают целые марафоны.
Создает образ врага на Западе, отвлекая от реального оккупанта - России. Даже если европейские чиновники и международные организации и вмешиваются во внутреннюю политику в Украине, реальный враг остается на севере - Россия начала не объявленную войну, аннексировала территории и убила тысячи украинцев.
Создание образа нового врага на Западе отвлекает от РФ, дает возможность пророссийским политикам менять новостную политику. Мол, проблем с Россией якобы и нет, а враг - запад, где нет "духовности".
Сближает Украину и Россию "общими ценностями". Мол, Россия борется с тем же "врагом", который угрожает и нам. Там не легализовали проституцию, не разрешили легкие наркотики и отстаивают традиционные ценности. Якобы, так нужно поступать и нам.