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 Медики перевірять на коронавірус жителів села, де живе інфікований, - Чернівецька ОДА

Медики планують перевірити на коронавірус інших жителів села Чернівецької області, де напередодні виявили інфікованого чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Поліщук Марія.

"Сьогодні ми почнемо перевіряти й інших мешканців села, де він живе, тому що там багато людей в цьому селі працює в Італії, і багато повернулись нещодавно. Лікарі уже почали обдзвонювати мешканців", — зазначила вона.

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Поліщук також розповіла про стан інфікованого чоловіка: "У нього температура від 37 до 38, нормально почувається.

Він в інфекційному боксі".

Оскільки він тісно контактував лише з дружиною, яка нещодавно повернулася з Італії, найімовірніше він підхопив інфекцію від неї. Сьогодні її мають обстежувати медики, додала Поліщук.

Вона також розповіла, що вчора ввечері у Чернівцях було засідання комісії під головуванням керівника ОДА. Обговорювали можливість запровадити більш жорсткі заходи безпеки, зокрема закрити кінотеатри, і скасувати розважальні заходи.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях був зафіксований перший в Україні випадок коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181178
 
 
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Медики перевірять на коронавірус жителів села, де живе інфікований, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 2107
Нужно оставить один пункт пропуска. В Новых Санжарах.
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Коболева с Ветренко в бригаду возьмите их зарплаты больше бюджета Всех эпидембригад страны , пусть суки на своей шкуре поймут когда , за что и кому надо платить полные карманы бабок Медики перевірять на коронавірус жителів села, де живе інфікований, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 1756
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