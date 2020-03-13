 Студента з підозрою на коронавірус госпіталізували на Полтавщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
За даними головного епідеміолога міста Лариси Коровіної, у хлопця взято аналізи, чекають результатів. Він в окремому боксі.
За даними, які вдалося отримати з різних джерел, підозра на коронавірус - у студента Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Він відвідав Швецію, Фінляндію, Естонію. Повернувся до України 5 березня.
Вчора у студента раптово піднялась температура тіла до понад 39 градусів, і він звернувся до швидкої допомоги, щоб виключити коронавірус. Його негайно госпіталізували.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. 12 березня COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області. Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.
40+ минут стрима из самолета в Борисполе.
Точно такая же ситуация должна быть и на других рейсах могучих стран СНГ!
Продолжение у него на странице.
Профиль в ФБ
Кому лень смотреть: всех выпустили на волю с памятками, в салоне было трое с высокой температурой, их забрали медики, но хз куда, часть пассажиров закинулась жаропонижающими для прохождения скрининга. Итальянцы выпускали всех, нехер им статистику портить, украинская сторона пропустила в страну. Одна едет в Харьков, сейчас...
из обсуждения:
- Чувак, который автор, который Антон, сам наглотался жаропонижающих и снимает как все плохо?
- его не впустили в Италию, но обратно с ним отправили кучу народа, который жрал жаропонижающее, причем не только украинцев но и египтян... Украинцы ехали с заработков, где ухаживали за пенсионерами, которые с их слов "заболели и с температурой", но они сами чувствуют себя хорошо....
- но в Украине он на карантине не хочет посидеть. А пошел "в люди", да?
-поэтому он и начал стрим, что почему всех выпускают, а здоровых из Китая на карантин отправляли. Ждем ответа от властей, вроде бы с ним начали связываться журналисты, надеюсь изолируют всех, но это жопа, 159 человек ушли на просторы и сколько там контактов теперь....