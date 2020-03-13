EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1526  39
Все про:Зеленський (4767) Кабмін (3912) містобудування (5) Денис Шмигаль (89)

 Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування

Кабінет Міністрів України сьогодні проведе позачергове виїзне засідання за участю Президента України Володимира Зеленського. На засіданні буде представлено ​​реформу системи містобудування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів за участі Президента України Володимира Зеленського. У межах засідання буде презентовано Реформу системи містобудування", - йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання відбудеться брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Запитання по темі можна поставити під відео впродовж прямої трансляції. Відповіді на них прем'єр-міністр Денис Шмигаль надасть під час брифінгу.

Зазначається, що захід розпочнеться об 11:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий уряд України підтвердив прихильність до реформ і нової програми з МВФ, - представник Фонду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181176
 
 
 Топ коментарі
 
Пока фиглярный буратино проводит малый совнарком в стиле аля совок, его папе бене становится всё грустнее и грустнее. Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства - Цензор.НЕТ 8512
12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
 показати весь коментар
 
Все "гениальное " просто! Город делится на кварталы. Тот квартал , который достигнет лучших результатов будет именоваться 95-тым.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пока фиглярный буратино проводит малый совнарком в стиле аля совок, его папе бене становится всё грустнее и грустнее. Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства - Цензор.НЕТ 8512
12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
 показати весь коментар
 
 
Та ні. Скоріше їх цікавить київська земелька.
 показати весь коментар
 
 
Нє. Данєцкіє спотворили Київ своїми забудовами. Тепер криворізькі перейняли естафету і довершуть цю справу. Всьо буде провінційний Кривий Ріг. Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування - Цензор.НЕТ 7923
 показати весь коментар
 
 
Пропоную! - Краще ЛУГАНДОН і Кривий РІГ назвати 95-м кварталом!!!
 показати весь коментар
 
Это ответ Зелемойского на заявления им же назначенного Сивохо?
 показати весь коментар
 
 
О! той, що з правої сторони майбутній ГУБЕРНАТОР Кривого Рогу. Бачите як задумався про свої плани
 показати весь коментар
 
Совковый бред показухи, грустно смотреть на этот заезжий цирк
 показати весь коментар
 
 
"Градостроітєлі" хрЄнові, яквюі навіть шпаківні не зробили.
 показати весь коментар
 
Все "гениальное " просто! Город делится на кварталы. Тот квартал , который достигнет лучших результатов будет именоваться 95-тым.
 показати весь коментар
 
 
А він яким боком до цього питання? Він вже всі президентські питання вирішив? Чи цим займається фсбшний Єрмак? А буба попрацює, як його запоребриковий куратор «Атцом нации»?
 показати весь коментар
 
 
А чим йому ще займатись? Війну вже закінчив, епоха бідності минула, економіка зросте на 40%
 показати весь коментар
 
 
Бубочка скоро будет участвовать в заседаниях городских ЖЕКов.... Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування - Цензор.НЕТ 3730
Его уровень марионетки....
Вывозят в нарид что бы не забыли этого идиота...
 показати весь коментар
 
 
Когда коту делать нечего (не знает что делать), что он делает?
 показати весь коментар
 
 
Про это написано в статье...
P.S. В Конституцию просьба не заглядывать, там не все обязанности доступны артистическим способностям Моники...
 показати весь коментар
 
 
Может ему в офис пианино купить, а то ему нечем заняться и он везде суёт свой музыкальный инструмент.
 показати весь коментар
 
 
Едет в Градостроительство с инспекцией - там кофе хорошо делают и рядом шаурма приличная...
 показати весь коментар
 
Градостроительство...........мля,паяц сдает страну реально,предаёт память павших на войне и ему всё ни почём.Януковощ за меньшие прегрешения в Ростов УБЁГ!!!
 показати весь коментар
 
 
- Владимир Александрович! Очнитесь! Сделайте "умное лицо" и не пердите - мы не на "корпоративе", а на выездном заседании Кабинета министров!...
- О! А что за вопрос решаем?
- Обсуждаем качество градостроительства...
- Ну-у-у... Это неинтересно...Я думал, разговор о мне, как мировом лидере...
 показати весь коментар
 
 
Блин, а ты его хоть раз видел в "Квартале" с умным лицом?
 показати весь коментар
 
Я ни его с "умным лицом" не видел, ни самого "Квартала"... Начинал "плеваться" через минуту, и переключал телевизор... Кстати, это касается и большей части твоих комментариев...
 показати весь коментар
 
Понятно...
Похоже шо Сывочолый - наше все! еще если бы у него женой была Фарионша...
А я не люблю ограниченных - вечно влюбленных в Гитлера, Сталина, Бандеру, водку...
Ну ты понял...Люблю покой, волю, удочку и ни одного ******** в радиусе 500 м, шо достигается наличием СКС под рукой...
 показати весь коментар
 
Это ты о себе? Об "ограниченности"? В зеркало смотреть, не пробовал?... Напомню тебе свою любимую поговорку - "Прежде, чем кричать, что кто-то "обосрался", стоит оглянуться и понюхать собственный зад - может, он воняет сильнее?...". А насчёт СКСа - так у ствола два конца... Его и отобрать можно, и такому "герою" запихнуть в зад, с "проворотом"...
 показати весь коментар
 
Извините, а этот который у нас, не хочется называть кто, шоб не посадили, знает шо люди в мире чем-то болеют?
Или Мендельша ему еще не сказала?
 показати весь коментар
 
 
Люди не просто болеют но и как-то умирают, вот где подвох.
 показати весь коментар
 
самое время поделить землю между своими, первостепенной важности вопрос для украины))
ну а тышком консультативный совет с дамбасом создать и не отчитаться в раде то такое...страна пусть не переживает, ее доля в надежных руках коллаборантов))
 показати весь коментар
 
Не переживай - никто не может иметь больше чем 1.5 Х 2.0 м. земли.
А любой закон можно отменить, любого судью можно повесить, а закон признать никчемным и обосцать кресло Председателя Верховной Зрады!
Народ все - остальное плесень на его теле...
 показати весь коментар
 
Советую зеле усилить охрану. Одного его соратника уже побили.
 показати весь коментар
 
Я одного не понимаю. 74% проголосовали против Президета Порошенко, 24% против будущего Президента Зеленского. И те и другие оказались правы. В свете поведения обнуленного ***** это его результат. Так за кого же вы, комментаторы?
 показати весь коментар
 
Какой же бубочка умничка! Это именно то, что сейчас просто необходзимааа!!!

 показати весь коментар
 
Величайший лидер современности будет обсуждать строительство общественных туалетов?? Круто... Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування - Цензор.НЕТ 1760
 показати весь коментар
 
Советую зеле усилить охрану. Одного его соратника уже побили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору