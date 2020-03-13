 Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів за участі Президента України Володимира Зеленського. У межах засідання буде презентовано Реформу системи містобудування", - йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання відбудеться брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Запитання по темі можна поставити під відео впродовж прямої трансляції. Відповіді на них прем'єр-міністр Денис Шмигаль надасть під час брифінгу.

Зазначається, що захід розпочнеться об 11:00.

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