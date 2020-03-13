 Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів за участі Президента України Володимира Зеленського. У межах засідання буде презентовано Реформу системи містобудування", - йдеться в повідомленні.
За підсумками засідання відбудеться брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Запитання по темі можна поставити під відео впродовж прямої трансляції. Відповіді на них прем'єр-міністр Денис Шмигаль надасть під час брифінгу.
Зазначається, що захід розпочнеться об 11:00.
12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
Его уровень марионетки....
Вывозят в нарид что бы не забыли этого идиота...
P.S. В Конституцию просьба не заглядывать, там не все обязанности доступны артистическим способностям Моники...
- О! А что за вопрос решаем?
- Обсуждаем качество градостроительства...
- Ну-у-у... Это неинтересно...Я думал, разговор о мне, как мировом лидере...
Похоже шо Сывочолый - наше все! еще если бы у него женой была Фарионша...
А я не люблю ограниченных - вечно влюбленных в Гитлера, Сталина, Бандеру, водку...
Ну ты понял...Люблю покой, волю, удочку и ни одного ******** в радиусе 500 м, шо достигается наличием СКС под рукой...
Или Мендельша ему еще не сказала?
ну а тышком консультативный совет с дамбасом создать и не отчитаться в раде то такое...страна пусть не переживает, ее доля в надежных руках коллаборантов))
А любой закон можно отменить, любого судью можно повесить, а закон признать никчемным и обосцать кресло Председателя Верховной Зрады!
Народ все - остальное плесень на его теле...