 МОЗ запропонував провести позачергове засідання Ради для реагування на пандемію коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це сказав в ефірі "1 + 1" заступник міністра - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Ми готуємо законопроєкт про першочергові заходи. Там окремим питанням розглядається пріоритет розмитнення товарів, які використовуються у протидії захворюванню коронавірусній інфекції. Це засоби індивідуального захисту, лікарські засоби, якщо будуть розроблені, для специфічної терапії, це буде окремий список товарів, що встановлюватиметься Кабінетом міністрів", - повідомив він.
"Думаю, міністр охорони здоров'я вже ініціював питання, щоб скликати Раду на позачергову сесію для ухвалення цього закону", - сказав заступник міністра.
, тонко однако. я бы так не смог пошутить.
но есть надежда шо он так типо "потроллил".
Потому возникает вопрос о необходимости сбора людей, а не только их...
завидую Главрвачу - бегаешь, кричишь, требуешь, созываешь, исполняешь, волнуешься, заявляешь, сожалеешь..... убегаешь шоб не убили.
(если вирус станет опасным, а так - бабла поднимаешь и разводишь руками, типо "я старался, но святая вода почему-то не помогает")
Супруга так же сообщила что если бы она продолжала преподавать в университете, она отказалась бы войти в аудиторию где обучаются студенты из материкового Китая, если они не были в карантине.