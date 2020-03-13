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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Польща (2132) українці (1753) COVID-19 (771)

 Українцям у Польщі гарантують безкоштовне лікування у разі зараження коронавірусом

Усі українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і безкоштовне лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич.

Відповідаючи на запитання, чи отримають можливість лікування ті громадяни України в Польщі, які не мають медичного страхування або страхового полісу, він сказав: "Кожному, хто потрапляє в лікарню з підозрою на зараження коронавірусом, гарантоване безкоштовне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави".

Зазначається, що на сьогодні в Польщі перебуває приблизно 1-1,5 млн трудових мігрантів з України.

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 людини, одна людина напередодні померла.

Також читайте: Українка в Італії заразилася коронавірусом, вона у важкому стані, - соцмережі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181173
 
 
 Топ коментарі
 
Прошу заметить, УКРАИНЦАМ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ БЕСПЛАТНО....а в самой Украине только проверить наличие вируса стоит 300 - 600 грн ,в зависимости от глубины заботы державы о людях.
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Главное что бы украинцам в Украине гарантировали, что маловероятно...если даже с оплатой больничных в карантин есть вопросы, я боюсь представить что будет для кармана человека когда случаев заражения станет много...
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смело множь на 5----- ,больше 20 минут они в аптеках не будут
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мкеяю паспорт украины на польский с доплатой
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Нынче здоровье нации у наших "вождей" не в тренде. Не прибыльное это дело.
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а нашо жидiвськiй владi лiкувати укранцiв? а цю терiторiю ж.ди мають плани.
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І ще й гешефт на тому зробити. Наприклад, зібрати маски і перепродати.
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А тести по 500грн купувати нормально? Чи держава повинна безкоштовно надавати?
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Прошу заметить, УКРАИНЦАМ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ БЕСПЛАТНО....а в самой Украине только проверить наличие вируса стоит 300 - 600 грн ,в зависимости от глубины заботы державы о людях.
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