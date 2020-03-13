 Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня, - китайські фахівці

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Straits Times.
За словами представників системи охорони здоров'я країни, пік захворюваності в провінції Хубей минув, адже кількість нових зареєстрованих випадків впала.
Крім того, захворюваність має знизитися з настанням теплих місяців, вважають фахівці.
Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу COVID-19. За останніми даними, в Україні підтверджено три випадки захворювання на коронавірус.
Поигрались с биологическим оружием, выпустили заразу в мир и справились, теперь вот прогнозы дают какие то.
Ключове слово "Може" це припущення
Саме вірніше по цьому питанню відповіла Меркель (специ в Германії не гірше чим в Китаї, навіть краще)
"Пандемія COVID19 закінчиться тоді коли всі перехворіють" а до червня просто буде критично велика кількість захворюваності по всій землі
Так вийшло з Китаєм тому що COVID19 любить безкисневе середовище або де процент кисню дуже малий (Саме тому він знищує в організмі систему подачі кисню)
Подивіться на карту СО і все зрозумієте чому Китай став першим
Но не везде во власти ком партия, есть страны где во власти ватные клоунские рагуля
Значит раз мировой сообщество не готово китаезов привлекать к ответу - тогда общество должно устроить обструкцию представителям этой страны во всем мире - пусть твари сидят и травят сами себя.
Около 3,4% людей из всех, кто был заражен новым коронавирусом, умерли, такой уровень смертности примерно на 2,5% выше, чем от сезонного гриппа.
Источник: BBC со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса
Детали: Эта цифра основана на количестве смертельных случаев, зарегистрированных во всем мире, относительно общего количества подтвержденных случаев заражения. При этом предполагается, что еще есть тысячи случаев заболевания коронавирусом, которые еще не зарегистрированы.
Уровень смертности также может варьироваться в зависимости от страны.
3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =
кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.
09.03.2020 13:03Читайте по-русски
Дослідження показало, що від коронавірусу померло 2,8% заражених чоловіків і 1,7% жінок
Дослідники в Китаї дійшли висновку, що жінки і діти, можливо, менше ризикують померти від коронавірусу, ніж чоловіки. Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного китайськими Центрами контролю захворювань, повідомляє Ліга.net з посиланням на ВВС.
У дослідженні взяли участь 44 000 чоловік. Воно показало, що від вірусу померло 2,8% заражених чоловіків і 1,7% жінок. Дітей і підлітків померло 0,2%. А ось серед людей старше 80 років цей показник - майже 15%.
Вчені кажуть, що може бути дві інтерпретації цих результатів: або жінки і діти рідше інфікуються, або їх організми краще справляються з вірусом.
Доктор Наталі Макдермотт з Лондонського королівського коледжу вважає, що такий невисокий відсоток смертності серед дітей пояснюється тим, що вони більш захищені на початку спалахів - батьки тримають дітей подалі від хворих.
Більш захищені жінки, які недавно народили післяпологові
не захищений ніхто(
изголодались небось....
Гравець «Челсі» захворів коронавірусом - клуб самоізолюється.
«Челсі» оголосив, що тест півзахисника Каллума Хадсона-ОдоЇ на коронавірус дав позитивний результат
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .
3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =
кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.