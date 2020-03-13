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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Китай (519) COVID-19 (771)

 Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня, - китайські фахівці

Китайські фахівці заявили, що глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня. Але це станеться в разі, якщо країни вживатимуть необхідних заходів для боротьби з пандемією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Straits Times.

За словами представників системи охорони здоров'я країни, пік захворюваності в провінції Хубей минув, адже кількість нових зареєстрованих випадків впала.

Крім того, захворюваність має знизитися з настанням теплих місяців, вважають фахівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в ОБСЄ обмежили поїздки, зустрічі та засідання

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу COVID-19. За останніми даними, в Україні підтверджено три випадки захворювання на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181170
 
 
 Топ коментарі
 
От спасибо узкоглазые...
Поигрались с биологическим оружием, выпустили заразу в мир и справились, теперь вот прогнозы дают какие то.
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узкоглазым ублюдкам должен быть выставлен счет - за то, что поставили на уши весь мир, и уже к слову не в первый раз. сволота узкоглазая.
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А вы не задумывались что в Иране, Индии, Сирии тоже не так уже и холодно но вирус там прекрасно распространяется?
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От спасибо узкоглазые...
Поигрались с биологическим оружием, выпустили заразу в мир и справились, теперь вот прогнозы дают какие то.
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Не все так просто
Ключове слово "Може" це припущення

Саме вірніше по цьому питанню відповіла Меркель (специ в Германії не гірше чим в Китаї, навіть краще)

"Пандемія COVID19 закінчиться тоді коли всі перехворіють" а до червня просто буде критично велика кількість захворюваності по всій землі
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Китайці у COVID19 НЕ ВИННІ!!!!!!!!!!!!

Так вийшло з Китаєм тому що COVID19 любить безкисневе середовище або де процент кисню дуже малий (Саме тому він знищує в організмі систему подачі кисню)

Подивіться на карту СО і все зрозумієте чому Китай став першим
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Учитывая их методы борьбы, у них все моджет закончиться на много раньше.

Но не везде во власти ком партия, есть страны где во власти ватные клоунские рагуля
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узкоглазым ублюдкам должен быть выставлен счет - за то, что поставили на уши весь мир, и уже к слову не в первый раз. сволота узкоглазая.
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Свинной, птичий грипп, атипичная пневмония.... - каждые 3-5 лет изобретают какую-то х..ню, и что самое интересное - никак за это не отвечают.
Значит раз мировой сообщество не готово китаезов привлекать к ответу - тогда общество должно устроить обструкцию представителям этой страны во всем мире - пусть твари сидят и травят сами себя.
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начни с себя: никогда ничего не покупай на алиэкспресс )
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Ви в суді зможете довести що коронавірус - це біологічна зброя і була розроблена в Китаї? )))
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Китайців взагалі треба на Марс відправити, задовбали!
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Це коли вже нікого буде заражати вірусом.
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А вы не задумывались что в Иране, Индии, Сирии тоже не так уже и холодно но вирус там прекрасно распространяется?
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просто народ стане менше перебувати у приміщеннях..
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Китаезы и другие КАЖДЫЙ МЕСЯЦ это говорят.Главное врачи-академики вовсем мире показали свою неспособность никчему.
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забыли сказать что в Китае закончится. Отравили весь шар земной своей гадостью.
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Ти бачиш все виходить розписано по графіку..... Тут почався, а ту вже пора і закінчувати. Дивні якісь віруси. Хоча я вважаю, що тут справа не у вірусах, а у паразитих. Паразитах, які ходять на двох ногах і крім того що паразитують на всій планеті та особливо ********** паразитувати один на одному.
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Арифметик Цензора дєло-дєло продовжує..(
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ВОЗ: Смертность от коронавируса составляет 3,4%



Около 3,4% людей из всех, кто был заражен новым коронавирусом, умерли, такой уровень смертности примерно на 2,5% выше, чем от сезонного гриппа.
Источник: BBC со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса
Детали: Эта цифра основана на количестве смертельных случаев, зарегистрированных во всем мире, относительно общего количества подтвержденных случаев заражения. При этом предполагается, что еще есть тысячи случаев заболевания коронавирусом, которые еще не зарегистрированы.
Уровень смертности также может варьироваться в зависимости от страны.
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Уровень смертности также может варьироваться в зависимости от страны .

3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =

кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.

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ВЧЕНІ ПОРІВНЯЛИ РІВЕНЬ СМЕРТНОСТІ ВІД КОРОНАВІРУСУ У ЧОЛОВІКІВ, ЖІНОК ТА ДІТЕЙ - ЯКОГО ВИСНОВКУ ДІЙШЛИ

09.03.2020 13:03Читайте по-русски
Дослідження показало, що від коронавірусу померло 2,8% заражених чоловіків і 1,7% жінок
Дослідники в Китаї дійшли висновку, що жінки і діти, можливо, менше ризикують померти від коронавірусу, ніж чоловіки. Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного китайськими Центрами контролю захворювань, повідомляє Ліга.net з посиланням на ВВС.

У дослідженні взяли участь 44 000 чоловік. Воно показало, що від вірусу померло 2,8% заражених чоловіків і 1,7% жінок. Дітей і підлітків померло 0,2%. А ось серед людей старше 80 років цей показник - майже 15%.
Вчені кажуть, що може бути дві інтерпретації цих результатів: або жінки і діти рідше інфікуються, або їх організми краще справляються з вірусом.
Доктор Наталі Макдермотт з Лондонського королівського коледжу вважає, що такий невисокий відсоток смертності серед дітей пояснюється тим, що вони більш захищені на початку спалахів - батьки тримають дітей подалі від хворих.
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Діти всі захищені, окрім тих у яких є хронічні захворювання

Більш захищені жінки, які недавно народили післяпологові
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чим молодший-тим сильніший імунітет.

не захищений ніхто(
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ну наконец то!, - в июне китайцы смогут снова жрать своих любимых летучих крыс и прочих гадов....
изголодались небось....

Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня, - китайські фахівці - Цензор.НЕТ 8436
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Вони і до людей приблизно так ставляться.
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Тогда в аэропортах всех нормальных стран с.вывеску"Кто мышей и червей ест не прилетать к нам" Давай досвидания.
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Больше подойдет его фраза: Пора готовится к земле...
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Ты тоже "виталик" Совпадение? Не думаю Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня, - китайські фахівці - Цензор.НЕТ 3871
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Koronavirus/2019-nCoV/Co

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Согласен с большинством комментаторов. Вина за эту заразу целиком лежит на китае. Женевская конвенция, 1972 год. По-моему, более 100 стран присоединились к этой конвенции. Есть ли там китаезы - не помню. Но хотя бы осудить это необходимо. Хотя бы на уровне ООН.
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ВСЕМ греться у костра,чтоб 5-й вид огня(в наших глазах) получал помошь ,кроме горячей еды естественно.Ведь когда он затухает,то человек умирает.Это должно помочь и против вирусов-микробов,тем более сейчас праздник идет(Базанта) и костры зажигаются непростые.
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Где лучше разжечь: в гостиной или спальне?
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Pavlo Dudra (13.03.2020 09:43)
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .


3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =

кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.

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Можна припустити що в нас нема стільки людей похилого віку, бо Європа реально лякає цифрами.
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