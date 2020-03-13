 "Всі, хто хотіли виїхати, змогли виїхати", - посол Перелигін пояснив, чому немає потреби в евакуації українців з Італії

Посол України в Італії Євген Перелигін розповів в інтерв'ю сайту "Сегодня", що ситуація відрізняється від евакуації з Китаю, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на сьогоднішній день не було жодного охочого бути евакуйованим в Україну з Італії. Він нагадав, що з Китаю можна вивезти людей тільки спецбортом.
"По-друге, досі здійснювалися десятки авіарейсів щодня, у всіх була можливість повернутися. Тому я думаю, що всі, хто хотіли виїхати, змогли виїхати. Розумієте, ситуація в Італії не така, як в китайському місті Ухань, коли провінція була закрита і потрібно було організовувати спеціальний борт, щоб забрати тих, хто хоче виїхати. Я розмовляв недавно з представником аеропорту Рима, останні три дні на рейсах з/в Україну літаки були заповнені. Таки зараз люди в Україні прислухаються до рекомендацій не їхати в Італію. З Італії в цей період невизначеності особливо ніхто не летить в Україну", - сказав Перелигін.
Він зазначив, що зараз черг у магазинах взагалі немає, тому що в супермаркет пускають не всіх відразу.
"Якщо супермаркет великий, пускають по 20-30 осіб. В менші - по 5-10, не більше. А решта чекають на вулиці в черзі, дисципліновано дотримуючись дистанції один від одного не менше одного метра. Тому іноді здається, що черга дуже велика. А є такі черги, коли люди стоять один від одного на відстані 2-3 метра. у самому супермаркеті черг немає. Немає і загальної паніки, хоча в соцмережах можна побачити пости про те, "як люди змітають з полиць дешеві продукти", - розповів дипломат.
Він підкреслив, що Італія не була готова до такого попиту на засоби індивідуального профілактичного захисту і гігієни (дезінфікуюча рідина для рук, маски, засоби для прибирання приміщень тощо).
"Тільки зараз, після додаткових заходів і рішень уряду, вже відчувається, що дефіцит долається. Два тижні достимулювали виробництво, зменшуючи податки для виробників. Ми в консульстві щодня користуємося всіма цими засобами, включаючи маски, і тому добре знайомі з усіма тенденціями в цій сфері, володіємо ситуацією", - зазначив Перелигін.
Також дипломат повідомив, що в Італії заклади громадського харчування працюють до 18:00, масові заходи скасовано, а кінотеатри, школи і університети закриті.
40+ минут стрима из самолета в Борисполе.
Точно такая же ситуация должна быть и на других рейсах могучих стран СНГ!
Продолжение у него на странице.
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Кому лень смотреть: всех выпустили на волю с памятками, в салоне было трое с высокой температурой, их забрали медики, но хз куда, часть пассажиров закинулась жаропонижающими для прохождения скрининга. Итальянцы выпускали всех, нехер им статистику портить, украинская сторона пропустила в страну. Одна едет в Харьков, сейчас...
16 комментариев
- Чувак, который автор, который Антон, сам наглотался жаропонижающих и снимает как все плохо?
- его не впустили в Италию, но обратно с ним отправили кучу народа, который жрал жаропонижающее, причем не только украинцев но и египтян... Украинцы ехали с заработков, где ухаживали за пенсионерами, которые с их слов "заболели и с температурой", но они сами чувствуют себя хорошо....
- но в Украине он на карантине не хочет посидеть. А пошел "в люди", да?
-поэтому он и начал стрим, что почему всех выпускают, а здоровых из Китая на карантин отправляли. Ждем ответа от властей, вроде бы с ним начали связываться журналисты, надеюсь изолируют всех, но это жопа, 159 человек ушли на просторы и сколько там контактов теперь....