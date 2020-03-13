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 Політика України, За кордоном
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Все про:Італія (410) Перелигін (5) COVID-19 (771)

 "Всі, хто хотіли виїхати, змогли виїхати", - посол Перелигін пояснив, чому немає потреби в евакуації українців з Італії

Після того, як Італія вийшла в лідери за новими зараженнями коронавірусом, українців не дуже налякала ця загроза - немає звернень про допомогу повернутися в Україну.

Посол України в Італії Євген Перелигін розповів в інтерв'ю сайту "Сегодня", що ситуація відрізняється від евакуації з Китаю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогоднішній день не було жодного охочого бути евакуйованим в Україну з Італії. Він нагадав, що з Китаю можна вивезти людей тільки спецбортом.

"По-друге, досі здійснювалися десятки авіарейсів щодня, у всіх була можливість повернутися. Тому я думаю, що всі, хто хотіли виїхати, змогли виїхати. Розумієте, ситуація в Італії не така, як в китайському місті Ухань, коли провінція була закрита і потрібно було організовувати спеціальний борт, щоб забрати тих, хто хоче виїхати. Я розмовляв недавно з представником аеропорту Рима, останні три дні на рейсах з/в Україну літаки були заповнені. Таки зараз люди в Україні прислухаються до рекомендацій не їхати в Італію. З Італії в цей період невизначеності особливо ніхто не летить в Україну", - сказав Перелигін.

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Він зазначив, що зараз черг у магазинах взагалі немає, тому що в супермаркет пускають не всіх відразу.

"Якщо супермаркет великий, пускають по 20-30 осіб. В менші - по 5-10, не більше. А решта чекають на вулиці в черзі, дисципліновано дотримуючись дистанції один від одного не менше одного метра. Тому іноді здається, що черга дуже велика. А є такі черги, коли люди стоять один від одного на відстані 2-3 метра. у самому супермаркеті черг немає. Немає і загальної паніки, хоча в соцмережах можна побачити пости про те, "як люди змітають з полиць дешеві продукти", - розповів дипломат.

Він підкреслив, що Італія не була готова до такого попиту на засоби індивідуального профілактичного захисту і гігієни (дезінфікуюча рідина для рук, маски, засоби для прибирання приміщень тощо).

"Тільки зараз, після додаткових заходів і рішень уряду, вже відчувається, що дефіцит долається. Два тижні достимулювали виробництво, зменшуючи податки для виробників. Ми в консульстві щодня користуємося всіма цими засобами, включаючи маски, і тому добре знайомі з усіма тенденціями в цій сфері, володіємо ситуацією", - зазначив Перелигін.

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Також дипломат повідомив, що в Італії заклади громадського харчування працюють до 18:00, масові заходи скасовано, а кінотеатри, школи і університети закриті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181169
 
 
 Топ коментарі
 
Пускай сидят за границей.никого не впускать..
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Ми своїм ходом вернемось, перед пасхою
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Та нє, хлопці, то не є причина, чому ви їх не евакуюєте. Головна причина - на цьому вже не пропіаришся, а, після евакуації в Санжари, нова евакуація ще й рейтинг опустить... А решта все бла-бла-бла...
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Пускай сидят за границей.никого не впускать..
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Україна для цих людей точно така як і для тебе. У жодного з нас немає якихось більших, чи менших прав жити і перебувати тут.
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Трохи не так, людина має усвідомлювати що вона несе небезпеку для оточуючих.
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Ми своїм ходом вернемось, перед пасхою
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хоругви та мощі не забувай.те(молиться, читає мантри, камлає, прикладається до лику Будди)
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Не закриють. Навіть з Китаєм не закривали
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Та нє, хлопці, то не є причина, чому ви їх не евакуюєте. Головна причина - на цьому вже не пропіаришся, а, після евакуації в Санжари, нова евакуація ще й рейтинг опустить... А решта все бла-бла-бла...
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Они поедут в середине апреля ( Пасха).. вот тогда и начнется наш отдельно взятый армагеддон. ( перекрыть полностью границы не получится, а только это и могло бы предотвратить распространение вируса, так что ожидаем новых сообщений , наиболее тревожными они будут в апреле - мае ( всевозможные праздники и массовое передвижение народа), плюс время на распространение. Реально понимание того что происходит мы увидим ближе к июню. А вообще нужно перекрывать границы ( ну хотя бы для выезда, что бы потом не пополнять новыми заразившимися когда они будут возвращаться, летний тур сезон нужно закрыть) Ну а будет как будет... ( Как окажется Китай с вирусом справится быстрее всего ,из за системы власти, тут отсутствие демократии и свобод как раз тот вариант что окажется "во благо")
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Как проникает корона в Украину

40+ минут стрима из самолета в Борисполе.
Точно такая же ситуация должна быть и на других рейсах могучих стран СНГ!
Продолжение у него на странице.
Профиль в ФБ
Кому лень смотреть: всех выпустили на волю с памятками, в салоне было трое с высокой температурой, их забрали медики, но хз куда, часть пассажиров закинулась жаропонижающими для прохождения скрининга. Итальянцы выпускали всех, нехер им статистику портить, украинская сторона пропустила в страну. Одна едет в Харьков, сейчас...

16 комментариев
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из обсуждения:

- Чувак, который автор, который Антон, сам наглотался жаропонижающих и снимает как все плохо?

- его не впустили в Италию, но обратно с ним отправили кучу народа, который жрал жаропонижающее, причем не только украинцев но и египтян... Украинцы ехали с заработков, где ухаживали за пенсионерами, которые с их слов "заболели и с температурой", но они сами чувствуют себя хорошо....
- но в Украине он на карантине не хочет посидеть. А пошел "в люди", да?
-поэтому он и начал стрим, что почему всех выпускают, а здоровых из Китая на карантин отправляли. Ждем ответа от властей, вроде бы с ним начали связываться журналисты, надеюсь изолируют всех, но это жопа, 159 человек ушли на просторы и сколько там контактов теперь....
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Цей хлопчик реально придурок, поїхав подивитись на епидемію...
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