 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Індії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.
76-річний чоловік із південного штату Карнатака повернувся із Саудівської Аравії 29 лютого після місячного візиту.
Міністр охорони здоров'я сказав, що людей, які контактують із цією особою, ізолюють.
Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Індії зареєстрували 73 підтверджені випадки зараження коронавірусом.
Чоловік помер у вівторок, але результати його аналізів були оприлюднені в четвер.
Чиновники сказали, що він був обстежений в аеропорту, коли прибув із Саудівської Аравії, але в той час не виявив жодних симптомів. 5 березня в нього були проблеми з диханням, і згодом він був доставлений у лікарню.
Станом на 13 березня у світі зареєстровано 128 343 лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 4720 - летальні, одужали 68 324 особи.
кто видел Калькутту - в курсах..
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
3. Что нужно делать?
Сгладить кривую
Теперь это пандемия, и её нельзя просто устранить. Но что можно сделать, так это уменьшить ее воздействие.
Некоторые страны могут быть примером для подражания. Лучший из них - Тайвань, который очень тесно связан с Китаем и всё равно имеет на сегодняшний день меньше 50 случаев заболевания. В этой недавней работе объясняются все меры, которые они приняли на раннем этапе и которые были направлены на сдерживание.
Они смогли его сдержать распространение вируса, но большинство стран не смогло этого сделать. Сейчас Тайвань занят уже другим делом - смягчением. Они стараются сделать болезнь как можно более безобидной.
Если мы будем максимально сокращать количество инфекций, наша система здравоохранения сможет гораздо лучше справляться со случаями заболевания, что приведет к снижению летальности. И если мы будем придерживаться этого подхода достаточно долго, мы достигнем точки, когда остальная часть общества сможет быть вакцинирована, что позволит полностью исключить риск. Так что наша цель не в том, чтобы ликвидировать заражение коронавирусом, - а в том, чтобы отложить его.
Чем дольше мы откладываем случаи заражения, тем лучше функционирует система здравоохранения, тем ниже летальность и тем выше доля населения, которое будет вакцинировано до того, как оно заразится.
Как же нам выровнять кривую?
Социальная изоляция
Есть одна очень простая вещь, которую мы можем сделать и которая точно работает: социальная изоляция.
Вернувшись к графику про Ухань, можно вспомнить, что как только город ввёл карантин, эпидемия пошла на спад. Причина в том, что люди не взаимодействовали друг с другом, и коронавирус не распространялся.
Актуальный научный консенсус утверждает, что этот вирус передаётся в радиусе 2 метров, если кто-нибудь закашляется. В противном случае капли упадут на землю и никого не заразят.
Следующий путь заражения - через прямой контакт: вирус выживает часами или днями на разных поверхностях. Если он ведет себя как грипп, то на металле, керамике и пластике он может выживать неделями. Это означает, что такие вещи, как дверные ручки, столы или кнопки лифта, могут быть ужасными переносчиками инфекции.
Единственный эффективный способ противодействия - социальная изоляция. Необходимо держать людей дома как можно дольше, пока не произойдёт спад. Это уже было доказано в прошлом, а именно во время пандемии гриппа 1918 года.
Можно видеть, как Филадельфия (сплошная линия) не действовала быстро и имела огромный пик смертности. Сравните с Сент-Луисом (пунктирная линия), который сделал всё как надо.
Затем посмотрите на Денвер (ниже), который принял необходимые меры, но затем ослабил их. У них был двойной пик, второй даже выше первого.
Если обобщить, вот что получится:
На графике показана летальность при гриппе в США в 1918 году в зависимости от того, как быстро принимались меры. В среднем, принятие мер на 20 дней раньше сократило летальность вдвое.
Италия наконец-то разобралась с этим. Сначала они изолировали Ломбардию в воскресенье, а через день, в понедельник, осознали свою ошибку и решили, что нужно запереть всю страну.
Надеюсь, в ближайшие дни мы увидим результаты, но вообще это займет от одной до двух недель. Вспомните уханьский график: была задержка в 12 дней между моментом объявления блокировки и моментом, когда официальные случаи (оранжевые столбики) начали снижаться.
Как политики могут поспособствовать социальной изоляции?
Если вы политик в регионе, затронутом коронавирусом, вам следует немедленно последовать примеру Италии и приказать изолировать страну.
Вот что сделали итальянцы:
Никто не может входить или выходить из зон карантина, если только не доказаны причины, связанные с семьей или работой.
Движение внутри зон должно избегаться, если только оно не оправдано срочными личными или рабочими причинами и не может быть отложено.
Людям с симптомами (респираторная инфекция и лихорадка) «настоятельно рекомендуется» оставаться дома.
Стандартный отгул для медицинских работников приостанавливается
Закрытие всех образовательных учреждений (школ, университетов…), спортивных залов, музеев, лыжных станций, культурных и социальных центров, бассейнов, театров.
Бары и рестораны имеют ограниченное время работы с 6 утра до 6 вечера, с расстоянием не менее одного метра (~ 3 футов) между людьми.
Все пабы и клубы должны быть закрыты.
Вся коммерческая деятельность должна проводиться при соблюдении расстояния не менее одного метра между посетителями. Если это компания не может этого обеспечить, она должна быть закрыта. Храмы могут оставаться открытыми до тех пор, пока они гарантируют это расстояние.
Визиты родственников и друзей в больницу ограничены.
Рабочие встречи должны быть отложены. Необходимо поощрять работу на дому.
Все спортивные мероприятия и соревнования, общественные или частные, отменяются. Важные мероприятия могут проводиться за закрытыми дверями.
Это наименьшие меры, которые следует предпринять. Если цель - обеспечить безопасность, действовать надо по образцу Уханя. Люди могут жаловаться сейчас, но они будут благодарны потом.
Как руководители могут поспособствовать социальной изоляции?
Если вы руководите коллективом и хотите знать, что вам следует сделать, лучшим ресурсом для вас будет Staying Home Club.
Это список американских технологических компаний, которые ввели в действие политику социальной изоляции - пока что их 85. Политика варьируется от разрешения работы на дому и ограничения посещений офиса до отмены командировок или корпоративных мероприятий.
Есть еще несколько вещей, которые каждая компания должна решить, например, что делать с почасовыми работниками, оставить ли офис открытым, как проводить собеседования, что делать с кафетериями… Если вам интересно, как моя компания справилась с некоторыми из этих вопросов, вы можете ознакомиться с политикой и типовым объявлением.
4. Когда?
Вполне возможно, что до сих пор вы соглашались со всем, что было сказано выше, и с самого начала задавались вопросом, когда принимать каждое решение - или, иначе говоря, что должно стать триггером для каждой меры.
Основанная на риске модель решений
Чтобы решить эту проблему, я создал модель.
Она позволяет вам оценить вероятное количество случаев в вашем регионе, вероятность того, что ваши сотрудники уже инфицированы, и то, как ситуация будет развиваться во времени. Всё это должно подсказать вам, не пора ли вводить в офисе карантин.
Модель говорит нам о таких вещах:
Если ваша компания имеет 100 сотрудников в штате Вашингтон, где случиилось 11 смертей от коронавируса, то есть 25%-ная вероятность того, что по крайней мере один из ваших сотрудников заражен, и вы должны немедленно закрыться.
Если ваша компания насчитывает 250 сотрудников в основном в Южном заливе (округа Сан-Матео и Санта-Клара, которые вместе имеют 22 официальных случая, а реальное число, вероятно, не менее 54), то к 9 марта у вас будет ≈2% шанс, что хотя бы один сотрудник будет заражен.
Если ваша компания находится в Париже, и у нее 250 сотрудников, то сегодня вероятность того, что один из ваших сотрудников заразится коронавирусом, составляет 0,85%, а к завтрашнему дню она составит 1,2%, так что если вам комфортно только с 1%-ой вероятностью, то к завтрашнему дню вы должны закрыть свой офис.
В этой модели используются такие ярлыки, как «компания» и «сотрудник», но она может быть использована и для всего остального: школы, общественный транспорт… Так что если у вас в Париже всего 50 сотрудников, но все они ездят на метро, сталкиваясь с тысячами других людей, то очевидным образом вероятность того, что хотя бы один из них заразится, намного выше, и вы должны закрыть свой офис немедленно.
Вы входите в группу руководителей?
Предложенная модель весьма эгоистична. Она рассматривает риск каждой компании в отдельности, беря на себя столько риска, сколько мы хотим, пока неизбежный молот коронавируса не закроет наши офисы.
Но если вы являетесь частью группы предпринимателей, входите в совет директоров холдинга или в политическую фракцию, то ваши расчеты предназначены не для одной компании, а для целого. Расчёты меняются: какова вероятность заражения любой из наших компаний? Если вы управляете группой из 50 компаний со средним количеством 250 сотрудников, то в области залива Сан-Франциско вероятность того, что хотя бы одна из компаний заразится, составляет 35%, а вероятность того, что на следующей неделе это произойдет, составит 97%. Я специально добавил в модель вкладку, чтобы поиграть и с этим сценарием.
Заключение: Стоимость ожидания
Принимать решение сегодня может быть страшно, но об этой проблеме стоит думать в другом ключе.
Эта теоретическая модель показывает разные сообщества: одно не принимает мер по социальной изоляции, другое принимает их в день N вспышки вируса, третье - в день N+1. Все числа здесь полностью вымышлены (они выбраны так, чтобы приблизительно напоминать произошее в Хубэе, с ≈6000 новых заболеваний ежедневно в худшем случае). Это просто иллюстрация того, насколько важным может быть всего один день, когда что-то растет в геометрической прогрессии. Вы можете видеть, что однодневная задержка достигает пика позже и выше, но затем ежедневные случаи сходятся к нулю.
Но что насчёт суммарного количества заболеваний?
В этой теоретической модели, отдалённо напоминающей Хубэй, ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000.
И помните, что это всего лишь число заражёных. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект - число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всег
Похоже, что не китайская Ухань есть очагом распространения заразы