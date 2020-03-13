 Окупанти заарештували трьох кримських татар, затриманих після обшуків за підозрою нібито в участі в "Хізб ут-Тахрір", - адвокат Семедляєв

Так, Османа і Сейтумера Сейтумерова, а також Рустема Сейтемеметова відправлять у СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня. Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Едем Семедляєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі судові засідання проходили у відкритому режимі.

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"Ми вважаємо рішення (суду. - Ред.) незаконним і необґрунтованим. Як, власне, було необґрунтованим клопотання слідчого російської ФСБ Криму (про арешт трьох кримських татар. - Ред.). Хтось із адвокатів просив для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний із взяттям під варту; хтось - домашній арешт; я просив взагалі відмовити в задоволенні клопотання слідчого", - розповів адвокат.

Семедляєв також додав, що захист кримських татар оскаржать усі три рішення сімферопольського "суду". Після завершення судових засідань, за словами Семедляєва, трьох кримських татар доставлять до слідчого ізолятора.

Російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".