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 Політика України
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Все про:Крим (8892) кримські татари (1536) Смедляєв (66)

 Окупанти заарештували трьох кримських татар, затриманих після обшуків за підозрою нібито в участі в "Хізб ут-Тахрір", - адвокат Семедляєв

Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Сімферополя 12 березня заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих напередодні за підозрою нібито в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Так, Османа і Сейтумера Сейтумерова, а також Рустема Сейтемеметова відправлять у СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня. Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Едем Семедляєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, всі судові засідання проходили у відкритому режимі.

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"Ми вважаємо рішення (суду. - Ред.) незаконним і необґрунтованим. Як, власне, було необґрунтованим клопотання слідчого російської ФСБ Криму (про арешт трьох кримських татар. - Ред.). Хтось із адвокатів просив для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний із взяттям під варту; хтось - домашній арешт; я просив взагалі відмовити в задоволенні клопотання слідчого", - розповів адвокат.

Семедляєв також додав, що захист кримських татар оскаржать усі три рішення сімферопольського "суду". Після завершення судових засідань, за словами Семедляєва, трьох кримських татар доставлять до слідчого ізолятора.

Російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181165
 
 
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Окупанти виживають їх з Криму, а туди везуть чистопородних каців, які верещатимуть що вони корінні кримчани.
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Цім рогатим ще вилізе ото усе що вони роблять!!
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Кацапи створюють обмінний фонд для бубочки
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Колаборанти незаконно тримають за ґратами трьох українських патріотів...

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***** давит на Украину с помощью заложников. И не верте в иллюзии что ето прекратится до полного освобождения крыма и дамбаса. И ***** не собирается отдавать Украине дамбас. Сами подумайте почему ***** в первую очередь настаивает на отводе ВСУ и расширении серой зоны. Ето делается лишь для того чтобы после признания Украиной автономии ОРДЛО, в серой зоне сделать границу, возможно даже с росийскими миротворцами. В результате Украина не получит доступа к ОРДЛО, зато ОРДЛО получит доступ к украинскому бюджету и влияние на украинскую власть и украинский выбор.
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"***** давит на Украину с помощью заложников." - глупость.
Заложников - несколько миллионов граждан Украины на оккупированных территориях.

Вопрос заложников раскручивают колаборанты совместно с ФСБ для прикрытия своих действий.

А об остальном - все нормальные люди знают. Ну и что они могут сделать?

Парашенко только создаёт видимость "борьбы" и, занимая нишу оппонента, играет одну игру с зе... и т.п.
просрали Украину.
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Недавно смотрел как татары "патриоты"освободильсь из расейских тюрем по концу срока.
Вернулись в окупированный крым и получили мордоровские паспорта и пошли искать работу.
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