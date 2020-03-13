 COVID-19: в ОБСЄ обмежили поїздки, зустрічі та засідання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомили в Секретаріаті Організації з безпеки і співпраці в Європі.
"Секретаріат ОБСЄ створив робочу групу, яка проводить регулярні засідання та активно впроваджує заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 відповідно до керівних вказівок, наданих австрійською владою. Це включає зменшення офіційних поїздок та зустрічей лише до тих, які вважаються "необхідними"", - заявив співробітник відділу комунікацій та зв’язків зі ЗМІ Шів Вашішт.
За його словами, наразі не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом COVID-19 серед співробітників ОБСЄ.
Водночас, з огляду на те, що деякі приватні школи у Відні та його околицях були тимчасово закриті через коронавірус, тим співробітникам, які мають дітей у цих школах, було дозволено працювати з дому.
Крім того, на прохання Албанського головування в ОБСЄ засідання, які проходять щотижня у конгрес-центрі "Гофбург" – Постійної ради та Форму з безпекового співробітництва – обмежено у форматі. Засідання цих двох директивних органів ОБСЄ відтепер проходять у форматі "1+1" – за участі максимум двох представників від кожної делегації країни-учасниці (голова делегації та один член делегації).
"Цей превентивний захід було також вжито відповідно до керівних вказівок австрійської влади як приймаючої сторони", - додав співробітник відділу комунікацій та зв’язків зі ЗМІ Секретаріату ОБСЄ.
Як відомо, відповідно до рішення Ради міністрів Австрії, 11 березня і щонайменше до 3 квітня в країні забороняється проведення усіх масових заходів за участю понад 500 осіб на відкритому повітрі та з понад 100 особами – у приміщенні. Це стосується також культурно-розважальних та спортивних заходів.
Да если бы не ОБСЕ в свое время, хрен бы кто тогда выражал озабоченность...
И это я молчу еще про их братскую обеспокоенность...
Krychek
Начало эпидемии. Китай VS Европа. Фактически один в один. Теперь вы знаете что будет дальше.
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
Уровень нагрузки на систему здравоохранения
Около 20% коронавируса случаев требуют госпитализации, 5% - помещения в отделение интенсивной терапии (реанимацию), и около 1% - оказания крайне интенсивной помощи с применением таких средств, как ИВЛ (искусственная вентиляция легких) или ЭКМО (искусственные сердце и легкие).Проблема заключается в том, что такое оборудование, как аппараты ИВЛ и ЭКМО, невозможно легко произвести или закупить. Несколько лет назад в США, например, было всего 250 ЭКМО-аппаратов.
Так что если внезапно 100 000 человек заразились, многие из них захотят пройти тестирование. Около 20 000 потребуется госпитализация, 5 000 понадобится отделение интенсивной терапии, а 1000 - аппараты, которых сегодня не хватает. И это всего лишь 100 000 случаев.
Это ещё не учитывая других проблем, - как, например, маски. В стране наподобие США есть только 1% масок, необходимых медицинским работникам (12 миллионов N95 и 30 миллионов хирургических против требуемых 3,5 миллиардов). Если одновременно появляется много случаев заболевания, то масок хватит только на две недели.
Такие страны, как Япония, Южная Корея, Гонконг или Сингапур, а также китайские регионы за пределами Хубэя были подготовлены и смогли обеспечить пациентов необходимым уходом.
Но остальные западные страны скорее идут в направлении Хубэя и Италии. Так что же там происходит?
Как работает перегруженная система здравоохранения
Истории, произошедшие в Хубэе и в Италии, начинают жутко походить друг на друга. Хоть в Хубэе смогли построить две больницы за десять дней, они сразу же оказались полностью перегружены.
И там, и там все жаловались, что пациенты наводнили больницы. О них нужно было заботиться повсюду: в коридорах, в комнатах ожидания…
Этот короткий тред в Твиттере рисует довольно страшную картину сегодняшней Италии
Медицинские работники часами не меняют защитную одежду, потому что её не хватает. В результате, они по несколько часов не могут покинуть зараженные зоны. Когда они это делают, они валятся с ног, обезвоженные и истощенные. Смен больше не существует. Приходится вызывать ушедших на пенсию, чтобы удовлетворить потребность в специалистах, а людей, не знакомых с сестринским делом, в одночасье обучают выполнять критические роли. Выходных дней и часов отдыха нет, все работают без перерыва.
То есть, пока они не заболеют. Что случается часто, потому что они находятся в постоянном контакте с вирусом без достаточного защитного снаряжения. Когда это происходит, они должны находиться в карантине в течение 14 дней, в течение которых они никому не могут помочь. В лучшем случае, они теряют две недели; в худшем случае, они мертвы.
Самое ужасное происходит в реанимации, когда пациентам приходится делить аппараты ИВЛ или ЭКМО. Ими просто нельзя поделиться, поэтому медицинские работники должны определить, какой пациент будет их использовать. Что, на самом деле, означает решать, кто из них выживет, а кто умрет.
«Через несколько дней приходится выбирать. Не всех можно интубировать. Мы принимаем решение, основываясь на возрасте и состоянии здоровья» - Кристиан Салароли, итальянский доктор
Всё это приводит к тому, что летальность в перегруженной системе здравоохранения составляет ≈4% вместо ≈0,5%. Если вы хотите, чтобы ваш город или ваша страна были частью этих 4%, просто не делайте ничего сегодня.