EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2026  67
Все про:маска (10) Антимонопольний комітет (183) Ляшко Віктор (54)

 Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко

Антимонопольний комітет перевірить вартість засобів індивідуального захисту на тлі боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".

"Зараз є доручення прем'єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на короновірусну інфекцію", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що через спекуляції з цінами на маски в Кабміні вже провели нараду з представниками антимонопольного комітету. За його словами, спекулянти, які продавали маски за завищеними цінами, можуть бути притягнуті до відповідальності.

"Ми вже проводили з ними оперативну робочу зустріч. Якщо будуть такі факти встановлені, то будуть і певні стягнення або санкції до порушників законодавства", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона експорту медичних масок, халатів і рукавичок викликана дефіцитом на внутрішньому ринку, - Шмигаль

Ляшко також додав, що МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту щодо пріоритетного розмитнення товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

За його словами, законопроєкт буде подано до парламенту найближчим часом.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 13 березня перевищила 128 тисяч осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181158
 
 
 Топ коментарі
 
Передайте этому квартальному дятлу, что в киевских аптеках вообще нет масок, которые следует использовать для защиты. О каких ценах он несет?!!
 показати весь коментар
 
оно не дурачьё. дурачьё - 73%. оно просто стрижёт лохов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
...І згідно законодавства через три роки зробить висновки та накладе штрафні санкції...
 показати весь коментар
 
 
Это дурачье сначала позволило вывезти почти тысячу тонн масок из Украины, а теперь начинает "проверять цены". Про законы рынка им никто в Трускавце не говорил.
 показати весь коментар
 
 
оно не дурачьё. дурачьё - 73%. оно просто стрижёт лохов.
 показати весь коментар
 
 
А ты не дурачье? Тебя успокаивает факт что дебилы проголосовали так? Но зеленский законы принимает для всех. Так что успокойся, сейчас надо объединится
 показати весь коментар
 
Ты тупее тех кото проголосовал значит если не понимаешь очевидного, они проголосовали и забыли, а ты в каждой новости семенишь про 73% явка была 61% проголосовало 73% вот и посчитай сколько это процентов. А то что ты кого-то обвиняешь это еще большая глупость. Ты что в другой стране живешь?
 показати весь коментар
 
Ты ментальный импотент. Нашел оправдания для себя и тиражирует для всех. Бубу так хреново из-за зеленского, дебилы проголосовали, но я д не голосовал. И уже вроде как тебя не касается и вроде как жизнь налаживается. Нашел же виноватых.
 показати весь коментар
 
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
Докажи, что я тупее тебя. Реши тест на IQ
 показати весь коментар
 
Порохоботы, миленькие, на вас вся надежда...больше треша, больше дерьма, больше вони, а то в связи с подозрением на коронавирус Пете готовят изоляцию на два месяца, а Украина без Пети это как Расея без *****!!!
 показати весь коментар
 
 
Да я обожаю когда порохоботы поуши в нём сидят, это возбуждает в во мне дикий ржач
 показати весь коментар
 
не "позволило" а само и вывезло ...точнее через своих подельником ...
 показати весь коментар
 
Так из под полы будут продавать. Эти турборежымные всерьез думают что в стране 73% нарида малограмотное быдло, которому что намажешь, то и съедят.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тобі маска точно не допоможе.. намордник хиба що Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1786
 показати весь коментар
 
 
Ти нєсьош йерунду. Тебе с утра еще клавишу не размяли?
 показати весь коментар
 
ты чащє пампєрси мєняй, а то задохньошса.
 показати весь коментар
 
 
"турборежымные всерьез думают"

По-перше, їм думати нічим. По-друге, вони знають, що 73% - "малограмотное быдло".
 показати весь коментар
 
 
Так весна ужепришла. Бери и сажай. Или только свистеть мастер?
 показати весь коментар
 
«Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
 показати весь коментар
 
 
Передайте этому квартальному дятлу, что в киевских аптеках вообще нет масок, которые следует использовать для защиты. О каких ценах он несет?!!
 показати весь коментар
 
 
безкоштовно лише підсрачники порохоскоту. В Пд.Кореї нашару за призначенням лікаря при наявності симптомів, а за власним бажанням - виклади екв. 140 баксів
 показати весь коментар
 
На те маски/, которые эти клоуны продали в Китай.Эпично
 показати весь коментар
 
 
Мудрий нарід з гордістю ототожнює це з всесвітньо відомим пеніциліном і апелює до того факту, що цей вид грибів спас міліони насєлєнія. Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6204
 показати весь коментар
 
по 17.80?? ато так к сведению маски были по 2 грн месяц назад
 показати весь коментар
 
я по 70 класса защиты FFP3 - 10 штук вместе с очками и еще за долго до коронавируса.... на защиту от вируса особо не надеюсь - но все ж таки для семьи такой запас может быть полезным - сейчас осталось 8 штук - думаю хавтит
 показати весь коментар
 
ты можешь купить хоть 1000 масок и идеть их одновременно. но реально защищают от вируса только второй и третий уровень (по европейской классификации) - доказано моими китайскими друзьями.
 показати весь коментар
 
Якщо справді є потреба , можна самостійно пошити , можна товстішу зробити і більшу за площею , краще - кілька і не забувати прати і найважливіше -! прасувати ! .
 показати весь коментар
 
 
И засунуть ее в жопу. Ватно-марлевая повязка не помогает, надо специальные медицинские респираторы.
 показати весь коментар
 
Отсюда можно сделать вывод:

В странах, подготовленных к эпидемии, летальность составит от ≈0,5% (Южная Корея) до 0,9% (остальная часть Китая).
В перегруженных и неготовых странах летальность составит ≈3%-5%.
Иначе говоря, страны, которые действуют быстро, могут сократить число смертей в десять раз. И это только подсчет количества смертей - быстрое реагирование также резко сокращает количество пострадавших, что само по себе упрощает задачу.

Страны, которые действуют быстро, сокращают количество смертей как минимум в 10 раз.

Так что же нужно стране, чтобы подготовиться?

Полностью текст:
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
 показати весь коментар
 
весьма сомнительные выводы. по крайней мере частично.
 показати весь коментар
 
Подтерайте ж............. 100 процентов короновирус туда не проникнет.
 показати весь коментар
 
Если в этом дело, то рассеяненцы обречены на вымирание...
 показати весь коментар
 
не, не правильно. жопу нужно подмывать , а не размазывать гавно по булкам ...
 показати весь коментар
 
Может ты и прав, но не все же живут на побережье.
 показати весь коментар
 
нах им вода-у них там камни с неба очень полезные -пусть пьют..
 показати весь коментар
 
 
Ну и по чем же наши маски в Китае продают?Действительно , аж интересно стало, а ну пусть проверят, сравнить с грн ценой здесь .
 показати весь коментар
 
Антимонопольный коммитет Обязан тарифы проверять! Он для этого создан.
 показати весь коментар
 
неймется, решили и на чуме 21 века заработать, а бесплатно раздавать что бы попытаться избежать эпидемиии, не дано?
 показати весь коментар
 
Я не розумію одного як так могло статись що цим ЗЕленим дебілам довірили керувати цілою країною? Вчені спочатку проводять досліди на комахах мишах щурах а цим про кацапським виродкам дозволили знущатись над цілою країною! Ну якщо вже так дуже "чухалось" то треба було дати "порулить" тим же ж Кривим Рогом і подивитись що з того вийде???
 показати весь коментар
 
Мог ли Зеленский не знать, что его советник Радуцкий скупает все маски в Украине чтобы продать в Китай?
 показати весь коментар
 
 
В каком-то смысле не соврал, для обрезанных это хуцпа, они берут свое у гоев и за воровство не считают. Это как одна бородатая хламидия говорила, что ведь запрещено двойное гражданство, какие претензии к тройному?
 показати весь коментар
 
А создать в " турборежиме" предприятие по производству масок не судьба? Или пиар важнее?
 показати весь коментар
 
Завезли новые маски. ЗЕлёные налетай! Будьте в тренде!
Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору