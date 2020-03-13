 Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".
"Зараз є доручення прем'єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на короновірусну інфекцію", - сказав він.
Ляшко підкреслив, що через спекуляції з цінами на маски в Кабміні вже провели нараду з представниками антимонопольного комітету. За його словами, спекулянти, які продавали маски за завищеними цінами, можуть бути притягнуті до відповідальності.
"Ми вже проводили з ними оперативну робочу зустріч. Якщо будуть такі факти встановлені, то будуть і певні стягнення або санкції до порушників законодавства", - додав він.
Ляшко також додав, що МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту щодо пріоритетного розмитнення товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом.
За його словами, законопроєкт буде подано до парламенту найближчим часом.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 13 березня перевищила 128 тисяч осіб.
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Докажи, что я тупее тебя. Реши тест на IQ
По-перше, їм думати нічим. По-друге, вони знають, що 73% - "малограмотное быдло".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
В странах, подготовленных к эпидемии, летальность составит от ≈0,5% (Южная Корея) до 0,9% (остальная часть Китая).
В перегруженных и неготовых странах летальность составит ≈3%-5%.
Иначе говоря, страны, которые действуют быстро, могут сократить число смертей в десять раз. И это только подсчет количества смертей - быстрое реагирование также резко сокращает количество пострадавших, что само по себе упрощает задачу.
Страны, которые действуют быстро, сокращают количество смертей как минимум в 10 раз.
Так что же нужно стране, чтобы подготовиться?
Полностью текст:
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/